Licencia de conducir vencida, scoring y VTV: todas las respuestas para tener unas vacaciones sin problemas

Se acercan las tan esperadas vacaciones y muchas personas ya planificaron en dónde pasarán sus semanas de descanso. Salir a la ruta está a la vuelta de la esquina y sea cual sea el destino, se tiene que tener la documentación al día, la mecánica del vehículo en óptimas condiciones y las dudas resueltas para evitar un disgusto en pleno viaje.

Todavía corren las extensiones automáticas del vencimiento de las licencias de conducir pero quedan dudas al respecto; enero y febrero son meses de alta demanda de turnos para la VTV y algunos trámites generan más dudas que respuestas a raíz de algunas engorrosas indicaciones. Para todo eso y más, LA NACION armó una guía de preguntas y respuestas para que todos puedan descansar sin preocuparse por problemas en sus autos.

¿Puedo manejar con la licencia vencida?

La pandemia cambió la reglamentación en varias jurisdicciones pero quizás el caso que más dudas genera es el de la Ciudad de Buenos Aires. La respuesta es sí, se puede manejar con la licencia vencida siempre y cuando se cumpla con los criterios. Esta regla aplica a todos cuyo registro venza o haya vencido entre el 17 de marzo de 2020 y el 14 de febrero de 2025. Para quienes estén comprendidos por esas fechas, tienen una prórroga automática de dos años a partir del vencimiento y no es necesario que hagan el trámite de renovación.

Las dudas en relación a las licencias de conducir siguen vigentes; renovación por dos años y consulta online a disposición de los usuarios Archivo

¿Tengo que renovar o reimprimir mi licencia?

Si bien la extensión aplica para todos cuyo registro vence en los plazos ya mencionados, en algunos casos la reimpresión es obligatoria. En ese sentido, aquellos que tengan un vencimiento con fecha de 2022 en adelante, deben solicitar la reimpresión. Por otro lado, en los casos que ya hayan transcurrido dos años del vencimiento original, deberán renovar.

En este caso existen dos formas de averiguar qué hay que hacer en cada situación particular y evitar la confusión. La primera es a través de la web oficial de la Jefatura de gabinete porteño y la otra es consultándole a Boti, el servicio de mensajería inteligente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

¿Dónde está radicado mi vehículo?

Cada auto está radicado en un registro distinto según dónde se haya inscripto por primera vez. Para averiguarlo, lo único que hay que tener a mano es el dominio o patente del vehículo a consultar e ingresar a la web oficial del Registro de la propiedad automotor. Una vez allí, solo resta seguir los pasos y una ventana emergente indicará la dirección exacta del lugar. Esta información sirve para cuando se tengan que hacer trámites de transferencia del vehículo o solicitud de duplicado de cédula verde o azul.

Al presionar "consultar en línea" se accede al menú donde se deberá ingresar el dominio del auto a consultar

¿Qué hago si perdí la cédula del auto?

En caso de perder la cédula del auto hay que comenzar un trámite semipresencial. El primer paso es ingresar en la web oficial del registro y seguir las instrucciones que se detallan en la página; luego, hay que pagar el trámite (cuesta $2966) y asistir a la oficina correspondiente en el día seleccionado. Dato no menor: hay que ir un día a presentar el título de propiedad del vehículo (original, no copia) y regresar una vez más a retirar el nuevo plástico. Sin el título de propiedad no se puede seguir con los trámites.

Si perdí puntos en el scoring del registro, ¿cómo los recupero?

Hay ciertas conductas que disminuyen los puntos o scoring. Algunos lo afectan más, otros menos e incluso hay situaciones que provocan la quita total de puntos. Sin embargo, no hay que desesperar ante una disminución: existen varias formas de recuperar algo de puntaje.

Por ejemplo, se puede asistir a un curso de educación vial una vez cada dos años -solo en CABA- y recuperar cuatro puntos. O bien esperar y mantener buena conducta: cada tres años, la quita de puntos queda sin efecto “siempre y cuando, durante ese lapso, el conductor no haya alcanzado los cero puntos”, explican desde el Gobierno porteño.

¿Dónde me fijo cuántos puntos tengo?

Para revisar en detalle hay que acceder a la web oficial de la autoridad correspondiente. Ya sea con el celular, computadora u otro dispositivo, se necesita es el número de DNI y acceso a Internet. Una vez ingresados los datos, la página muestra el scoring actual y la cantidad de veces que se llegó a cero puntos.

¿Dónde me fijo cuántas multas tengo?

Si bien cada jurisdicción tiene su propia página de consulta, se puede hacer fácilmente a nivel general a través de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Solo se necesita el DNI que se quiera investigar y conexión a Internet. La otra alternativa sería buscar la web de cada distrito y consultarlo de manera independiente.

¿Cuándo tengo que hacer la VTV? ¿Dónde puedo pedir turno?

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) se debe realizar de manera anual y para saber el mes en el que corresponde realizar el trámite hay que revisar los criterios expresados en la web del Gobierno porteño, en caso de tener un auto radicado en CABA, o en la página de la Subsecretaría de Transporte si es un vehículo radicado en la provincia de Buenos Aires. Dentro de esos mismos links se puede reservar el turno aún si ya pasó la fecha correspondiente para cada caso. A su vez, los meses de enero y febrero son libres; es decir, no corresponden a un tipo de patente específico, por lo que cualquiera que tenga el trámite vencido puede acercarse a hacer la inspección -siempre con turno previo y habiendo abonado el servicio-.

La VTV se hace de manera anual y es de caracter obligatorio nacho sanchez

