La otra pasión del “Dibu” Martínez: el secreto que guarda el campeón del Mundo y comparte con su hermano

No todo es fútbol en la vida y difícil es decir eso de un arquero campeón del mundo. Emiliano “Dibu” Martínez transpira fútbol, es su pasión y su motor. Su sueño y aquello que lo impulsa a levantarse todos los días para ir a entrenar. Hace apenas unos días conquistó la hazaña máxima y le devolvió a la Argentina el título que se hizo desear durante 36 años. Su atajada, no solo en los penales sino también en la última jugada del partido contra Francia, fue partícipe necesaria de la gloria. Ahora, quedará para siempre en la memoria de un país entero pero cuando la pelota no rueda y en la cancha no queda nadie, el arquero sabe en qué ocupar su tiempo.

Su hermano Alejandro, ídolo de Emiliano según sus propias declaraciones, tiene un taller mecánico en Mar del Plata y es uno de los referentes del cuarto de milla y las picadas legales en autódromos locales. El “Martínez Team” es reconocido en la ciudad costera y promotor de la actividad automovilística entre los apasionados por el motor. El Dibu es uno de ellos.

El Chevrolet Chevy Nova del Dibu Martínez

Cada vez que visita su ciudad natal, se acerca al taller de su hermano para reparar autos, manejar un rato y divertirse detrás del volante; y, principalmente, trabajar en un Chevrolet Nova que varias veces ha aparecido en el Instagram del arquero.

La camioneta con la que el Dibu se traslada en la Argentina

Lejos del fierro puro y duro, está el transporte cotidiano. Y dadas las zonas por las que Martínez se mueve cuando está en la Argentina, lo que necesita es una camioneta. En su caso eligió una Baic que mostró en sus redes en 2019, cuando todavía no sabía que su destino era en el arco del seleccionado nacional.

Uno de sus favoritos y del que más fotos tiene en sus redes

Los autos de carreras como los que maneja su hermano o los deportivos de ultra lujo, como los que maneja en Inglaterra, son de sus favoritos. Pero quizás el que más le gusta es su Chevrolet Corvette negro con el cual posó varias veces para distintas fotos y es el que usa cuando tiene ganas de sentir la potencia de un auto de esas características en el país donde reside.

El más reciente; el flamante auto nuevo del Dibu Martínez

