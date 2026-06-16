Llega a la Argentina una pickup que obtuvo cinco estrellas en un test de seguridad

Kia Argentina, representada localmente por Astara, anunció de manera oficial el inicio de la preventa digital de la Tasman, su nueva pickup mediana que llega para completar el portfolio local. La preventa se realiza a través de la plataforma digital de la marca y requiere un depósito de $500.000.

Como beneficio, los clientes accederán a la bonificación de fletes y formularios, 16.000 puntos en Puma Energy y acceso preferencial a eventos exclusivos vinculados a la pickup.

Se trata de una pickup del segmento mediano EB Adventure Photography - Shutterstock

De origen coreano, la Tasman llegará inicialmente en dos versiones, EX y X-PRO, con una propuesta enfocada en combinar capacidades todoterreno, tecnología y confort. Según destacó la marca, el modelo buscará diferenciarse por su capacidad de carga y remolque, así como por un interior orientado a replicar el nivel de equipamiento habitual de una SUV.

Cómo llega equipada la Kia Tasman

En el apartado mecánico, la Tasman contará con dos alternativas de motorización. Por un lado, ofrecerá un motor turbo naftero de 277 CV a 5800 rpm y 421 Nm de torque disponibles entre 1750 y 4000 rpm, con sistema de inyección mixta.

Por otro, dispondrá de una opción turbodiésel CRDI de 207 CV a 3800 rpm y 440 Nm de torque entre 1750 y 2750 rpm.

Ambas mecánicas estarán asociadas a una transmisión automática de ocho velocidades y a un sistema de tracción 4x4 desconectable con caja reductora y diferencial trasero bloqueable. Además, incorporará el modo X-Trek, un control crucero específico para conducción off-road que permite avanzar de forma constante entre 2 y 10 km/h sobre terrenos complejos.

La pickup se ofrecerá con una única configuración de cabina y tendrá 5410 mm de largo, 1930 mm de ancho y 1920 mm de alto, además de una distancia entre ejes de 3270 mm y un despeje de 252 mm. Entre sus capacidades se destacan los 800 mm de vadeo, una carga útil máxima de 1068 kg y una capacidad de remolque de hasta 3500 kg con tráiler con freno.

Puertas adentro, uno de los principales diferenciales será su nivel de tecnología; incorporará una pantalla combinada de 30 pulgadas, cámaras 360° y asientos traseros reclinables y deslizables, buscando trasladar parte del confort habitual de una SUV al universo de las pickups, según la firma.

Interior de la Kia Tasman

En materia de seguridad, el modelo llegará equipado con seis airbags, frenos ABS, control electrónico de estabilidad (ESC), anclajes ISOFIX, freno automático post-colisión y asistencias de arranque y descenso en pendiente. También sumará estabilidad de tráiler (TSA).

De hecho, en las pruebas de seguridad de ANCAP Safety (el programa de Evaluación de Vehículos Nuevos de Australia y Nueva Zelanda), esta pickup obtuvo la máxima calificación posible: cinco estrellas.

La Kia Tasman sacó la máxima calificación en ANCAP Safety

A esto se agrega el paquete de asistencias a la conducción Kia Drive Wise (ADAS), que incluye frenado autónomo de emergencia con detección frontal y en giros, monitoreo y asistencia de punto ciego, alerta de tráfico cruzado trasero, control crucero adaptativo con función stop & go, mantenimiento y centrado de carril, luces altas automáticas, alerta de atención del conductor y monitoreo de presión de neumáticos, entre otros sistemas.

El precio de lanzamiento aún no fue informado por la automotriz.