Llega una nueva marca china a la Argentina y lanza un SUV financiado a tasa 0

La industria automotriz de la Argentina cada vez incorpora más marcas de autos de origen chino y acaba de llegar una nueva con el respaldo del Grupo Stellantis, un grupo que reúne a marcas como Fiat, Citroën, Peugeot, Jeep, Ram, DS y, ahora, Leapmotor.

La automotriz ya había anticipado su desembarco en el país durante el Summer Car Show, el espacio que el grupo montó en la costa durante la última temporada de verano, donde exhibió justamente el B10, el mismo SUV con el que ahora inicia oficialmente sus operaciones en el mercado local.

El Sport Utility del segmento C apuesta por la electrificación mediante un sistema de autonomía extendida y busca posicionarse en un lugar de privilegio en medio del aluvión de lanzamientos de este año.

La muestra de la automotriz en el Summer Car Show

Esta propuesta combina un sistema de propulsión eléctrica con un motor naftero (1.5L) que actúa exclusivamente como generador de energía, lo que le permite ofrecer una autonomía total superior a los 900 kilómetros.

Con este lanzamiento, la automotriz amplía la oferta de vehículos electrificados en el mercado local y se suma a la estrategia global de Stellantis de incorporar nuevas marcas y tecnologías en diferentes regiones.

El B10 fue desarrollado sobre la plataforma LEAP 3.5 y fue concebido como el primer modelo de la marca pensado específicamente para mercados internacionales. Según explican desde Leapmotor, el objetivo es acercar tecnologías de movilidad electrificada a un público más amplio mediante una propuesta que combine innovación, conectividad y confort.

En términos de diseño, el nuevo modelo presenta líneas limpias y una estética minimalista, distinguida con el premio CMF Design Award 2024. Mide 4,53 metros de largo, 1,88 metros de ancho y 1,65 metros de alto, mientras que la distancia entre ejes alcanza los 2,73 metros, una configuración que prioriza el espacio interior.

Dentro del habitáculo incorpora una pantalla multimedia flotante de 14,6 pulgadas, tablero digital de 8,8 pulgadas, techo panorámico de 1,8 m² con cortina eléctrica y una ambientación lumínica configurable. A su vez, ofrece butacas delanteras con regulación eléctrica, ventilación y memoria, además de un baúl de 350 litros que puede ampliarse hasta 1420 litros al rebatir los asientos traseros.

La central multimedia es de 14,6 pulgadas

Entre el equipamiento exterior se destacan las llantas de aleación de 18 pulgadas, ópticas Full LED automáticas, cámara de visión de 360°, portón trasero eléctrico y spoiler integrado.

Cómo funciona su sistema de autonomía extendida

Uno de los principales atributos de este modelo es que, pese a tratarse de un vehículo electrificado, incorpora un sistema de autonomía extendida (Range Extended Electric Vehicle, REEV), una tecnología que se adapta especialmente a la extensa geografía de la Argentina.

A diferencia de un híbrido convencional, en este caso las ruedas son impulsadas únicamente por un motor eléctrico de 215 CV y 240 Nm de torque. El motor naftero de 1.5L no transmite potencia a las ruedas, sino que funciona exclusivamente como generador para recargar la batería cuando resulta necesario.

Así luce la parte trasera del B10

La batería posee una capacidad de 18,8 kWh y permite recorrer hasta 95 kilómetros en modo completamente eléctrico. Sumando el funcionamiento del generador y el tanque de combustible de 50 litros, la autonomía total supera los 900 kilómetros bajo el ciclo de homologación NEDC.

El sistema permite seleccionar cuatro modos de funcionamiento: EV+, EV, Combustible y Power+, que modifican la estrategia de utilización de la energía según el tipo de recorrido y las necesidades del conductor. También incorpora conducción con un solo pedal mediante un sistema de regeneración de energía.

La batería posee una capacidad de 18,8 kWh

En el apartado tecnológico, el SUV incorpora el sistema operativo LEAP OS 4.0, procesador Qualcomm 8155 y actualizaciones remotas OTA (Over The Air), que permiten incorporar mejoras de software sin necesidad de pasar por un concesionario.

Además, cuenta con una aplicación para teléfonos móviles desde la cual es posible controlar distintas funciones del vehículo, como el aire acondicionado, el estado de carga de la batería, el bloqueo de puertas o la ubicación del auto.

La capacidad del baúl puede ampliarse hasta 1420 litros al rebatir los asientos traseros

En materia de seguridad, el B10 equipa siete airbags y un paquete de 15 sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS). Entre ellos se incluyen control de crucero adaptativo, mantenimiento de carril, frenado autónomo de emergencia, monitoreo de punto ciego, alerta de tráfico cruzado, detector de fatiga y cámara de monitoreo del conductor, entre otros. Para ello utiliza seis cámaras y seis radares distribuidos en distintos sectores del vehículo.

Leapmotor ofrecerá el B10 en cinco colores de carrocería: Azul Celeste, Gris Galaxy, Gris Tundra, Blanco Lunar y Negro Eclipse.

El precio de lanzamiento de este SUV es de US$31.990 y cuenta con una financiación de hasta $24.000.000 a tasa 0 y un plazo de 12 meses u otra de hasta $30.000.000 a tasa 0 UVA y un plazo de 36 meses.