Llega una nueva moto a la Argentina pensada para desenvolverse en terrenos adversos

QJ Motor, representada localmente por el Grupo SIMPA, amplió su oferta en la Argentina con el lanzamiento de la nueva SRT 450RX, una moto que se posiciona dentro del segmento Adventure de media cilindrada y que apunta tanto a quienes buscan una moto para el uso diario como a aquellos que realizan viajes de larga distancia o transitan caminos de baja adherencia.

La nueva integrante de la gama está impulsada por un motor bicilíndrico DOHC de 449 cc, refrigerado por líquido e inyección electrónica Bosch, que desarrolla 47,6 CV a 9500 rpm y un torque máximo de 41 Nm a 8000 rpm. La mecánica se combina con una transmisión manual de seis velocidades y transmisión final por cadena.

Trae una rueda delantera de 21 pulgadas y una trasera de 18 pulgadas

Su configuración está pensada para un uso mixto. Equipa una rueda delantera de 21 pulgadas y una trasera de 18 pulgadas, ambas de rayos tubeless, mientras que el tanque de combustible tiene una capacidad de 18 litros, una combinación que favorece la autonomía y el desempeño fuera del asfalto. Además, declara un peso en orden de marcha de 196 kg y una altura de asiento de 835 mm.

Uno de los principales diferenciales de la SRT 450RX es su nivel de equipamiento. Incorpora suspensiones Marzocchi regulables, sistema de frenos Brembo con ABS desconectable, control de tracción, tres modos de conducción (Normal, Sport y Off-road), monitoreo de presión de neumáticos (TPMS), pantalla TFT de 7 pulgadas con conectividad Bluetooth y función Screen Mirroring, iluminación Full LED con faros antiniebla, además de puños y asiento calefaccionados. También suma cubre cárter de aluminio y defensas laterales de serie.

Tiene un precio sugerido de $10.600.000

“Con la incorporación de la SRT 450RX seguimos ampliando nuestra propuesta para el segmento Adventure con un modelo que refleja la evolución de las necesidades del motociclista actual. Buscamos ofrecer una moto versátil, preparada para distintos tipos de recorrido y con un nivel de equipamiento que permita disfrutar la experiencia desde el primer momento, a un precio competitivo para el usuario”, señaló Matías Michaylyszyn, gerente de Negocio de QJ Motor en la Argentina.

La nueva QJ Motor SRT 450RX ya se encuentra disponible en la red oficial de concesionarios de la marca en la Argentina con un precio sugerido de $10.600.000. Además, se comercializa con una garantía de cinco años y la posibilidad de financiar su compra en hasta 24 cuotas con tasas preferenciales.