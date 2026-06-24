Llegan dos motos accesibles al mercado argentino en medio de un boom de ventas

Los patentamientos de motovehículos se dispararon 43% por arriba de 2025; con el ritmo en ascenso, se suman más competidores con precios bajos
- 2 minutos de lectura'
En un contexto donde las ventas de motos experimentan un pico histórico, Corven anunció el lanzamiento de los Expert 80 y Expert 150, dos scooters accesibles que amplían la gama de la marca en el país.
Acorde a lo informado por la empresa, las novedades giran en torno a la tecnología, el diseño y “soluciones pensadas para la movilidad cotidiana”. Se trata de unidades pensadas para los desplazamientos diarios, por lo que la búsqueda del Grupo Corven con esta presentación está enfocada en el confort y eficiencia.
Así, aparecen las novedades ligadas al Expert 80. Se trata de una unidad pensada para primerizos que empiezan a transitar el mundo de las dos ruedas.
Es un vehículo que porta un motor monocilíndrico de cuatro tiempos, refrigerado por aire y de 80cc anexado a una transmisión con variador de velocidad constante. La suspensión delantera es de horquilla hidráulica y la trasera un mono amortiguador lateral.
Equipa frenos manuales con sistema CBS y discos en la rueda delantera y de pedal con CBS y tambor en la trasera. Las llantas son de aleación de 12″ y la capacidad del tanque de combustible es de 7 litros.
En lo que respcta a tecnología, llega con un tablero digital, puerto USB e iluminación full LED además de portaequipaje trasero. Se vende en Gris Nardo, Blanco, Rojo y Azul y su precio es $2.899.995.
La Expert 150, por su lado, está orientada a usuarios que necesitan prestaciones mayores. Por eso llega con un monocilíndrico de cuatro tiempos, también refrigerado por aire, pero con 150cc y arranque eléctrico.
La transmisión es la misma, al igual que la suspensión y los frenos. El tanque, en este caso, es un poco menor: su capacidad máxima es de 6,5 litros.
En cuanto a tecnología, también equipa el tablero digital, el puerto USB y las luces LED. Los espacios de guardado son los mismos. Los consumos, en ambos casos, no fueron informados.
Este nuevo modelo se consigue en colores Champagne, Blanco y Gris y el precio confirmado es de $3.549.995.
- 1
SUV híbrido enchufable vs. naftero: cuánto se ahorra en tres años de uso en la Argentina
- 2
La pickup compacta de Fiat se renovó y equipa el motor de una más grande
- 3
Toyota Corolla Cross híbrido: cuánto consume realmente de nafta en ciudad y ruta
- 4
Los modelos chinos siguen copando el mercado: lanzan dos nuevas SUV, cuáles son y qué prometen