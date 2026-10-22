Llegó un nuevo SUV a la Argentina con nombre de superhéroe y que es el más barato de su marca

Si de colores se trata, Jujuy juega con ventaja. A medida que se avanza por hacia el norte de la provincia, los cerros cambian de tonalidad y aparecen laderas rojizas, ocres, amarillas y verdosas que parecen pintadas a mano. Purmamarca tiene su famoso Cerro de los Siete Colores y Maimará, a pocos kilómetros, la Paleta del Pintor. Fue en una bodega de esta última localidad donde Jeep eligió presentar en la Argentina al nuevo Avenger, el SUV más chico de su gama.

Jujuy fue el escenario elegido por la marca americana para la presentación

El modelo se convierte en el primer modelo híbrido de la marca comercializado oficialmente en el país, con un sistema de hibridación ligera de 12 voltios. Se ubicará por debajo del Renegade y pasará a ser la puerta de entrada a su gama de vehículos.

El SUV llega importado de Brasil y se ofrece en tres versiones, denominadas Altitude, Longitude y Limited, todas con la misma motorización y transmisión automática. Los precios parten de $41.990.000 y llegan hasta $47.610.000, según el nivel de equipamiento.

El SUV llega importado de Brasil y se ofrece en tres versiones

Cómo es el nuevo Jeep Avenger

El Avenger se incorpora al segmento B-SUV, donde compiten algunos de los modelos de mayor volumen del mercado argentino. Tiene 4,08 metros de largo, 2,56 metros de distancia entre ejes y 1,54 metros de alto, mientras que su ancho, incluyendo los espejos exteriores, es de 1,98 metros.

Tiene 4,08 metros de largo, 2,56 metros de distancia entre ejes y 1,54 metros de alto

Su baúl ofrece una capacidad de 364 litros, que puede ampliarse hasta los 1281 litros con los asientos traseros rebatidos. A su vez, dispone de un tanque de combustible de 47 litros.

Aunque conserva algunos de los elementos de diseño característicos de Jeep, como la parrilla de siete ranuras y los pasarruedas trapezoidales, el Avenger tiene una propuesta principalmente urbana. De hecho, ninguna de las tres versiones dispone de tracción integral.

En materia de diseño, la marca buscó conservar algunos atributos asociados con sus vehículos todoterreno. Tiene un despeje de 221 milímetros, un ángulo de ataque de 22 grados y uno de salida que varía entre 33,6 y 33,9 grados, dependiendo de la versión.

Tiene un despeje de 221 milímetros y un ángulo de ataque de 22 grados

A pesar de contar únicamente con tracción delantera, las tres alternativas incorporan el sistema Jeep Selec-Terrain, que permite modificar la respuesta del acelerador, la transmisión y el control de tracción mediante los modos Normal, Sport y All Terrain.

Un motor turbo con tecnología híbrida ligera

Una de las principales novedades del Avenger es su motorización, ya que representa el primer paso de Jeep hacia la electrificación de su oferta en la Argentina. Toda la gama utiliza un motor naftero turboalimentado de tres cilindros y 999 cm³, que desarrolla 120 CV a 5750 rpm y entrega un torque máximo de 200 Nm a 1750 rpm.

Este propulsor, denominado T200, trabaja junto con un sistema de hibridación ligera de 12 voltios (MHEV), que incorpora un motor eléctrico para asistir al de combustión en determinadas condiciones de funcionamiento y contribuir a reducir el consumo de combustible.

Cuenta con un motor naftero turboalimentado de tres cilindros que desarrolla 120 CV a 5750 rpm

A diferencia de los híbridos convencionales, esta tecnología no permite circular exclusivamente con electricidad. Tampoco requiere conexión a una fuente externa para recargar su batería.

La transmisión es automática CVT, con siete relaciones programadas, y envía la potencia a las ruedas delanteras. La suspensión delantera es independiente de tipo McPherson, mientras que atrás utiliza un eje de torsión.

Qué trae cada una de las tres versiones

Las diferencias entre las variantes del Avenger están concentradas principalmente en el equipamiento de confort, tecnología y asistencias a la conducción.

La Altitude, que constituye la puerta de entrada a la gama, incorpora llantas de aleación de 16 pulgadas, faros LED, tablero digital de 7 pulgadas y una pantalla multimedia Uconnect de 10 pulgadas, compatible de manera inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto. También cuenta con cámara de retroceso, sensores de estacionamiento traseros, freno de estacionamiento eléctrico y encendido por botón.

Interior del nuevo Avenger

En seguridad, toda la gama ofrece seis airbags, frenos ABS, controles de estabilidad y tracción, asistencia de arranque en pendientes y anclajes Isofix. A esto se suman ayudas a la conducción como el frenado autónomo de emergencia, la alerta con asistencia de mantenimiento de carril, el reconocimiento de señales de tránsito y el detector de fatiga.

Un escalón por encima se ubica la Longitude, que reemplaza las llantas por unas de 17 pulgadas e incorpora tapizados mixtos de tela y cuero, climatizador automático, acceso por proximidad, cargador inalámbrico para celulares, levas al volante, espejo interior fotocromático y un sistema de audio de seis parlantes.

Cuneta con una serie de botones físicos para que no todas las funciones pasen por la pantalla

También suma sensores de estacionamiento delanteros y traseros, control de velocidad crucero adaptativo con función Stop & Go y vigilancia de punto ciego. En esta versión, el sistema de frenado autónomo combina una cámara frontal con un radar, a diferencia de la Altitude, que utiliza únicamente cámaras.

Finalmente, la Limited incorpora llantas de 18 pulgadas, tapizados de cuero, techo solar panorámico eléctrico, instrumental digital de 10,25 pulgadas y faros Matrix LED, capaces de adaptar el haz de iluminación para evitar encandilar a otros conductores.

La transmisión es automática CVT con siete marchas

Esta versión también suma una cámara con visión de 360 grados y un sistema de asistencia a la conducción que combina el control crucero adaptativo con centrado de carril y asistencia en tránsito denso.

Otra de sus particularidades es la incorporación de servicios conectados con ChatGPT integrado, que permite interactuar mediante comandos de voz para consultar información o acceder a determinadas funciones del vehículo.

Los precios oficiales de lanzamiento y con vigencia hasta fines de noviembre para las tres versiones son:

Jeep Avenger Altitude T200 MHEV: $41.990.000

$41.990.000 Jeep Avenger Longitude T200 MHEV: $44.660.000

$44.660.000 Jeep Avenger Limited T200 MHEV: $47.610.000

Como parte del lanzamiento, Jeep ofrece una financiación de hasta $18.000.000 a tasa fija del 0% en un plazo máximo de 18 meses. El modelo también se incorpora a Jeep Plan, con una modalidad de 84 cuotas bajo un esquema 80/20. La primera cuota informada es de $360.000 y contempla adjudicaciones pactadas en las cuotas 2, 4, 6, 9 y 12, mediante el pago del 20% del valor del vehículo.

Finalmente, toda la gama cuenta con una garantía transferible de tres años o 100.000 kilómetros, lo que ocurra primero, y acceso a una red de 65 puntos de servicio oficiales distribuidos en el país.