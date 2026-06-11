Llegó un nuevo SUV de lujo con capacidad para siete pasajeros y un innovador sistema en las luces

Más de dos décadas después de su debut, Audi presentó presentó la tercera generación del Q7, su SUV del segmento E (grandes), buscando conservar algunas de las características que lo convirtieron en uno de los referentes del segmento pero incorporando una actualización en materia de tecnología y confort.

Tiene una nueva función de emergencia capaz de detener el vehículo de manera autónoma si detecta que el conductor no responde AUDI AG

El modelo mantiene la propuesta de ofrecer configuraciones de cinco, seis o siete plazas. Por primera vez, la marca incorpora la posibilidad de equipar dos butacas individuales en la segunda fila, una alternativa para priorizar el confort en viajes largos.

Las dimensiones interiores siguen siendo uno de sus principales argumentos. En la versión de cinco plazas, el baúl ofrece hasta 806 litros de capacidad, mientras que con los respaldos traseros abatidos alcanza los 2075 litros. En las versiones de siete plazas, la capacidad llega a 722 litros con la tercera fila plegada y a 1980 litros con ambas filas posteriores rebatidas.

En las versiones de siete plazas, la capacidad llega a 722 litros con la tercera fila plegada AUDI AG

En las versiones de siete plazas la capacidad llega a 1980 litros con ambas filas posteriores rebatidas AUDI AG

A su vez, uno de los protagonistas del interior es el nuevo techo panorámico. Además de aumentar la superficie vidriada respecto de la generación anterior, puede variar electrónicamente su nivel de transparencia y cuenta con iluminación integrada mediante 78 LED. Según la marca, el sistema bloquea más del 99,5% de la radiación ultravioleta y elimina la necesidad de una cortina convencional.

El interior tiene un nuevo techo panorámico con mayor superficie vidriada AUDI AG

En materia tecnológica, el Q7 incorpora una nueva arquitectura digital. El tablero combina el instrumental Audi Virtual Cockpit con una pantalla táctil central OLED curvada y suma una pantalla específica para el acompañante que el conductor no puede visualizar.

El sistema multimedia incorpora un asistente de voz con inteligencia artificial capaz de derivar consultas generales a ChatGPT cuando el sistema propio no puede responderlas.

El tablero combina el instrumental Audi Virtual Cockpit con una pantalla táctil central OLED curvada y suma una pantalla específica para el acompañante AUDI AG

La renovación también alcanza al equipamiento de confort. Entre las novedades aparecen cargadores inalámbricos para dos teléfonos simultáneamente, puertos USB-C de hasta 100 W, portón trasero eléctrico con apertura gestual y un sistema opcional de fijación de carga mediante rieles de aluminio en el baúl.

En el exterior, la automotriz alemana rediseñó el frontal y reforzó la presencia visual del modelo mediante una parrilla Singleframe de mayor tamaño, nuevas ópticas y una línea de cintura más marcada. El SUV podrá equipar llantas de hasta 23″, el mayor diámetro ofrecido hasta ahora en la gama.

El SUV reforzó la presencia visual del modelo mediante una parrilla Singleframe de mayor tamaño TSP - AUDI AG

La iluminación adquiere un protagonismo especial. El nuevo Q7 incorpora faros Matrix LED digitales con tecnología micro-LED y luces traseras OLED de tercera generación. Además de las funciones adaptativas habituales, el sistema puede proyectar información directamente sobre la calzada.

Entre las novedades figura un intermitente que se refleja sobre el suelo cuando el vehículo gira o cambia de carril, una solución desarrollada para mejorar la visibilidad frente a peatones y ciclistas.

Entre las novedades figura un intermitente que se refleja sobre el suelo cuando el vehículo gira o cambia de carril TSP - AUDI AG

El sistema puede proyectar información directamente sobre la calzada TSP - AUDI AG

Bajo el capó, el lanzamiento estará acompañado por dos versiones de un motor V6 turbodiésel de 3.0 litros. La variante más potente entrega 299 CV y 630 Nm de torque, mientras que la alternativa base desarrolla 245 CV y 500 Nm.

Ambas utilizan tecnología híbrida ligera MHEV Plus de 48 voltios, que puede aportar hasta 24 CV adicionales en determinadas situaciones y permitir maniobras o desplazamientos breves con asistencia eléctrica. La transmisión es automática Tiptronic de ocho velocidades y la tracción integral permanente quattro se ofrece de serie en toda la gama.

El lanzamiento estará acompañado por dos versiones de un motor V6 turbodiésel de 3.0 litros TSP - AUDI AG

En cuanto al comportamiento dinámico, el SUV podrá configurarse con suspensión convencional o con neumática adaptativa. Esta última permite variar la altura de la carrocería según las condiciones de conducción e incluso rebajar el vehículo para facilitar el ingreso y egreso de los ocupantes.

El apartado de seguridad incluye frenado autónomo de emergencia, monitoreo de punto ciego, alerta de tráfico cruzado trasero, cámaras de visión 360°, asistente de estacionamiento automático, ayuda para maniobras con remolque y una nueva función de emergencia capaz de detener el vehículo de manera autónoma si detecta que el conductor no responde.

En autopistas, incluso puede desplazarse hacia la banquina antes de detenerse y activar automáticamente la llamada de emergencia.

Tiene una nueva función de emergencia capaz de detener el vehículo de manera autónoma si detecta que el conductor no responde AUDI AG

El nuevo Audi Q7 se fabricará en la planta de Bratislava, Eslovaquia, donde también se produjeron las dos generaciones anteriores. En Alemania, las ventas comenzarán este mes con precios desde 87.900 euros para la versión de 245 CV y desde 90.500 euros para la variante de 299 CV.

Desde Audi Argentina le confirmaron a LA NACION que el modelo se lanzará en nuestro país en el primer semestre del 2027, con configuración y equipamiento a confirmar.

Más fotos del nuevo Q7

Audi presentó la tercera generación del Q7, su SUV grande TSP - AUDI AG

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