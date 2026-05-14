Recrean un histórico auto que hizo temblar a la industria en la década de 1930

Audi ha presentado una vez más al público uno de los coches más raros y emblemáticos de su historia: el Auto Union Lucca, un modelo creado en la década de 1930 para competir por récords de velocidad contra Mercedes en medio de la intensa carrera tecnológica que caracterizó a la industria automovilística alemana antes de la Segunda Guerra Mundial.

La repetición tuvo lugar en la ciudad italiana de Lucca, escenario de la hazaña histórica registrada el 15 de febrero de 1935. En aquella ocasión, el piloto alemán Hans Stuck alcanzó una velocidad media de 320,267 km/h en una milla lanzada y una velocidad máxima de 326,975 km/h, convirtiendo al Auto Union Lucca en el coche de carreras de carretera más rápido del mundo en aquel momento.

La rivalidad tecnológica marcó la década de 1930

El desarrollo de Auto Union Lucca tuvo lugar en un período en el que los fabricantes alemanes competían no solo por el prestigio deportivo, sino también por el liderazgo tecnológico e industrial.

Por un lado estaba Mercedes, representada por pilotos como Rudolf Caracciola y Manfred von Brauchitsch. Por otro, Auto Union, fundada en 1932 a partir de la fusión de Audi, DKW, Horch y Wanderer, apostaba por soluciones técnicas consideradas audaces para la época.

Mientras Mercedes continuaba utilizando motores delanteros, Auto Union decidió invertir en un monoplaza con motor central, una configuración que décadas más tarde se convertiría en estándar en los coches de carreras. La rivalidad se intensificó después de que Caracciola registrara 316,592 km/h en Hungría en octubre de 1934, al volante de un Mercedes especialmente desarrollado para batir récords. La respuesta de Auto Union llegó unos meses después.

Este modelo aporta más potencia al Q8

Durante el invierno europeo de 1934, los ingenieros de Auto Union comenzaron a desarrollar un automóvil radical diseñado exclusivamente para alcanzar la máxima velocidad. El proyecto se sometió a pruebas en el túnel de viento del Instituto de Investigación Aeronáutica de Berlín-Adlershof, donde se evaluaron diferentes soluciones aerodinámicas. Primero surgió una versión descapotable; posteriormente, una versión con carrocería cerrada, considerada mucho más eficiente.

El resultado fue un automóvil sumamente avanzado para los estándares de la década de 1930. La carrocería tenía un acabado pulido y barnizado, ruedas parcialmente cubiertas para reducir la resistencia del aire y una aleta trasera alargada. La prensa de la época comenzó a llamarlo “Rennlimousine”, un término utilizado para definir una especie de “limusina de carreras”.

Bajo la estructura aerodinámica se encontraba un motor V16 de casi cinco litros y 343 CV, basado en el chasis de competición de 1934. Posteriormente, la potencia superaría los 375 CV.

El récord en una carretera italiana

El coche se terminó de fabricar a finales de 1934 en Zwickau, Alemania. Tras las pruebas iniciales en el circuito de Avus, en Berlín, Auto Union intentó regresar a Hungría para superar el récord de Mercedes, pero las condiciones meteorológicas lo impidieron.

El equipo buscó entonces alternativas en el sur de Europa hasta que encontraron un tramo de carretera entre Pescia y Altopascio, cerca de Lucca, considerado ideal por sus largas rectas y su asfalto de gran agarre.

Las pruebas comenzaron el 14 de febrero de 1935. A la mañana siguiente, Hans Stuck regresó a la pista ante miles de espectadores atraídos por los rumores de un intento de récord. Para mejorar la penetración aerodinámica, el equipo decidió sellar parcialmente la rejilla del radiador. Esta modificación ayudó al coche a alcanzar una velocidad media histórica de 320,267 km/h y una velocidad máxima de 326,975 km/h.

El desarrollo del Auto Union Lucca se dio en una época en la que las automotrices alemanas competían por el prestigio deportivo

El impacto del logro fue inmediato. Mientras la prensa italiana informaba sobre el récord, Auto Union presentó una versión prácticamente idéntica del coche en el Salón del Automóvil de Berlín, reforzando el mensaje de que había creado el coche de carreras de carretera más rápido del planeta.

La reconstrucción duró más de tres años

La reconstrucción moderna del Auto Union Lucca fue llevada a cabo por la empresa británica Crosthwaite & Gardiner, especializada en restauraciones históricas. Para el proyecto se utilizaron fotografías y documentos originales conservados en los archivos de Audi.

Todos los componentes del coche fueron fabricados a mano. La carrocería aerodinámica, incluyendo la cabina y la parte trasera cónica, requirió un proceso especialmente minucioso.

La recreación se completó a principios de 2026 y se sometió a pruebas adicionales en el túnel de viento de Audi, registrando un coeficiente de resistencia aerodinámica de 0,43. La marca también utilizó un motor V16 original del Auto Union Tipo C e incorporó soluciones técnicas desarrolladas posteriormente para evitar problemas de sobrecalentamiento durante las demostraciones actuales.

Tras su debut en Lucca, el modelo se dirigirá al Festival de la Velocidad de Goodwood en el Reino Unido, que tendrá lugar entre el 9 y el 12 de julio. El regreso público del coche marca la reaparición de una de las máquinas más extremas de la historia de Auto Union, creada en medio de la competencia tecnológica con Mercedes y transformada en un símbolo de la ingeniería automovilística alemana durante el período de entreguerras.