Los autos 0km que se consiguen por menos de $30 millones

La industria automotriz atraviesa una etapa de desaceleración en las ventas, un escenario que llevó a varias terminales a moderar los aumentos de precios e incluso, en la mayoría de los casos, a mantener sin cambios el valor de sus modelos durante varios meses.

La mayor competencia, la ampliación de la oferta, un dólar estable y un mercado que busca superar el del año pasado (o igualarlo) explican esta estrategia comercial.

La tendencia a mantener los precios estables se dio aproximadamente desde febrero de este año; por el contrario, el año pasado hubo aumentos que provocaron, por ejemplo, que desde agosto ya no queden autos 0km por debajo de los $20.000.000.

Actualmente, a mediados de 2026, son apenas cuatro los modelos que se mantienen por debajo de la barrera de los $30.000.000 y son los que se detallan a continuación.

1) Renault Kwid (naftero): $26.490.000

El Renault Kwid, en su versión naftera (ya que también se comercializa en una variante 100% eléctrica), se consolidó como el auto más accesible del mercado argentino desde su regreso al país en diciembre de 2024, cuando recibió una actualización estética y de equipamiento.

Renault Kwid www.labausfotografia.com.ar

Conocido por la marca como el “SUV de los compactos”, el modelo presenta unas dimensiones contenidas: mide 3680 mm de largo, 1579 mm de ancho y 1481 mm de alto, además de ofrecer un despeje al suelo de 185 mm, una cifra superior a la de muchos vehículos urbanos.

A ello se suman detalles como la carrocería bitono y las llantas de 14 pulgadas, elementos que buscan reforzar su imagen aventurera.

El Renault Kwid incorpora una central multimedia de 8 pulgadas

En el apartado mecánico mantiene el conocido motor naftero tricilíndrico de 1.0 litros, que entrega 66 CV de potencia y 93 Nm de torque, asociado a una caja manual de cinco velocidades. Se trata de una configuración orientada a priorizar el bajo consumo y los costos de mantenimiento contenidos, dos atributos clave para quienes buscan su primer 0km o un vehículo de entrada de gama.

2) JMEV Easy 3: US$18.900 (o $27.594.000)

En octubre del año pasado, el Grupo Antelo anunció el desembarco en la Argentina de JMEV, una marca de origen chino que llegó al mercado local con el Easy 3. Al igual que el Renault Kwid, se trata de un city car perteneciente al segmento A, aunque con una diferencia clave: es un vehículo 100% eléctrico.

En cuanto a sus dimensiones, el Easy 3 mide 3720 mm de largo, 1640 mm de ancho y 1535 mm de alto, mientras que su distancia entre ejes alcanza los 2390 mm.

JMEV Easy 3

En el apartado mecánico, el modelo incorpora un motor eléctrico con tecnología IGBT y sistema de refrigeración líquida, capaz de entregar 68 CV de potencia y 125 Nm de torque. Como ocurre con todos los vehículos eléctricos, el par máximo está disponible desde el primer instante, lo que se traduce en respuestas ágiles al acelerar, especialmente en ciudad.

Además, al carecer de una caja de cambios convencional, utiliza una transmisión automática de una sola velocidad, lo que brinda una conducción suave y lineal, sin los cambios de marcha ni las sensaciones propias de algunas transmisiones CVT.

Este modelo tiene el tablero instrumental y la central multimedia integrados

Por su parte, la batería tiene una capacidad de 30 kWh y le permite homologar una autonomía de hasta 330 kilómetros, uno de los aspectos más observados por quienes evalúan la compra de un vehículo electrificado.

3) Hyundai HB20: desde $27.600.000

Otro de los lanzamientos que se metió entre los más baratos fue el de Hyundai con el HB20, un hatchabk exitoso en Brasil que busca competir en el segmento B (es el único de este segmento por menos de $30.000.000).

En cuanto a sus dimensiones, el Hyundai HB20 se ubica dentro del segmento B y ofrece medidas que lo posicionan por encima de los city cars. Mide 4,015 metros de largo, 1,72 metros de ancho y 1,47 metros de alto, mientras que la distancia entre ejes alcanza los 2,53 metros.

Hyundai HB20

A nivel de equipamiento, incorpora una central multimedia con pantalla táctil de 8 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay, tanto mediante cable como vía Bluetooth, una característica cada vez más valorada por los usuarios al momento de elegir un vehículo.

En el apartado mecánico, el modelo está impulsado por un motor naftero de 1.6 litros, cuatro cilindros en línea y 16 válvulas, con cadena de distribución. Este propulsor entrega 123 CV a 6300 rpm y un torque máximo de 15,5 kgm a 4850 rpm, asociado en esta versión a una transmisión manual de seis velocidades.

4) Fiat Mobi: $28.060.000

El último modelo que se ubica por debajo de esta cifra es el conocido Fiat Mobi, un vehículo que supo ser el auto más económico del mercado local antes de la aparición de los tres modelos mencionados previamente.

Fiat Mobi

En cuanto a sus dimensiones, el Fiat Mobi es uno de los autos más pequeños del mercado argentino. Mide 3596 mm de largo, 1555 mm de alto y 1931 mm de ancho con espejos, mientras que la distancia entre ejes alcanza los 2304 mm. Además, ofrece un despeje al suelo de 177 mm.

En materia de tecnología, incorpora una central multimedia táctil de 7 pulgadas compatible de forma inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay, además de reconocimiento de voz y puertos USB/AUX. El equipamiento se completa con un tablero digital de 3,5 pulgadas y comandos al volante.

La central multimedia del Fiat Mobi es de 7 pulgadas

Bajo el capó, el Mobi equipa el conocido motor naftero Fire 1.0 de cuatro cilindros en línea y ocho válvulas, con 999 cm³ de cilindrada. Este propulsor entrega 70 CV a 6250 rpm y un torque máximo de 9,4 kgm a 3850 rpm, y se combina con una transmisión manual de cinco velocidades y tracción delantera.