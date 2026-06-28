Los dos nuevos modelos de motos que se consiguen por menos de $3.600.000

En un contexto donde las ventas de motos experimentan un pico histórico, Corven anunció el lanzamiento de los Expert 80 y Expert 150, dos scooters accesibles que amplían la gama de la marca en el país.

Acorde a lo informado por la empresa, las novedades giran en torno a la tecnología, el diseño y “soluciones pensadas para la movilidad cotidiana”. Se trata de unidades pensadas para los desplazamientos diarios, por lo que la búsqueda del Grupo Corven con esta presentación está enfocada en el confort y eficiencia.

Así, aparecen las novedades ligadas al Expert 80. Se trata de una unidad pensada para primerizos que empiezan a transitar el mundo de las dos ruedas.

La Expert 80 se vende en varios colores

Es un vehículo que porta un motor monocilíndrico de cuatro tiempos, refrigerado por aire y de 80cc anexado a una transmisión con variador de velocidad constante. La suspensión delantera es de horquilla hidráulica y la trasera un mono amortiguador lateral.

Equipa frenos manuales con sistema CBS y discos en la rueda delantera y de pedal con CBS y tambor en la trasera. Las llantas son de aleación de 12″ y la capacidad del tanque de combustible es de 7 litros.

En lo que respcta a tecnología, llega con un tablero digital, puerto USB e iluminación full LED además de portaequipaje trasero. Se vende en Gris Nardo, Blanco, Rojo y Azul y su precio es $2.899.995.

La Expert 150, por su lado, está orientada a usuarios que necesitan prestaciones mayores. Por eso llega con un monocilíndrico de cuatro tiempos, también refrigerado por aire, pero con 150cc y arranque eléctrico.

Una de las novedades de la Expert 150, además de tener más potencia, es su color Champagne

La transmisión es la misma, al igual que la suspensión y los frenos. El tanque, en este caso, es un poco menor: su capacidad máxima es de 6,5 litros.

En cuanto a tecnología, también equipa el tablero digital, el puerto USB y las luces LED. Los espacios de guardado son los mismos. Los consumos, en ambos casos, no fueron informados.

Este nuevo modelo se consigue en colores Champagne, Blanco y Gris y el precio confirmado es de $3.549.995.