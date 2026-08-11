Estos son los precios de todas las pickups en agosto 2026

Las pickups mantienen un peso central dentro del mercado automotor argentino, incluso en un contexto de retracción general de los patentamientos. En julio se registraron 43.758 vehículos, un 7,7% menos que en junio y un 30,3% por debajo del mismo mes de 2025. Dentro del universo de automóviles y comerciales livianos, que totalizó 41.057 unidades, la caída interanual fue del 31,2%.

En ese escenario, las pickups medianas mostraron una resistencia mayor que el promedio. Solo las seis que aparecen identificadas entre los 50 modelos más patentados —Toyota Hilux, Ford Ranger, Volkswagen Amarok, Chevrolet S10, Fiat Titano y Ram Dakota— sumaron 6803 unidades, equivalentes a al menos el 16,6% de todos los automóviles y comerciales livianos patentados durante julio. El porcentaje real del segmento es algo mayor, ya que el ranking que realiza la Asociación de Concesionarios de la República Argentina (Acara) no individualiza los modelos que quedaron fuera del Top 50.

La Toyota Hilux volvió a encabezar no solo el segmento, sino todo el mercado argentino, con 2812 unidades y una participación del 6,8% entre los livianos. Considerando solo las pickups, la siguieron la Ford Ranger, con 1768 patentamientos, y la Volkswagen Amarok, con 1178. Entre las tres concentraron cerca del 85% del volumen correspondiente a esas seis pickups medianas.

Además, mientras el mercado de livianos retrocedió más de 30% frente a julio de 2025, este grupo de pickups cayó aproximadamente 16%, lo que muestra que ganó peso relativo dentro del mercado.

A la vez, la oferta se vuelve cada vez más amplia y competitiva. A los modelos históricamente instalados se sumaron en los últimos meses nuevos jugadores como la BYD Shark, la Kia Tasman, la Fiat Titano y la Ram Dakota, entre otros, ampliando las alternativas disponibles en un segmento que combina propuestas de trabajo, uso recreativo y versiones cada vez más equipadas. En ese contexto, estos son los precios de todas las pickups disponibles en la Argentina durante agosto de 2026:

Toyota Hilux

4X2:

DX MT: $49.325.000

$49.325.000 DX AT: $50.704.000

$50.704.000 SR MT: $59.125.000

$59.125.000 SR AT: $59.125.000

$59.125.000 SRV AT: $67.506.000

$67.506.000 SRX AT: $77.921.000

La versión más económica de la Hilux cabina doble arranca en los $49.325.000

4X4:

DX MT: $57.769.000

$57.769.000 DX AT: $59.383.000

$59.383.000 SR MT: $66.457.000

$66.457.000 SR AT: $69.326.000

$69.326.000 SRV AT: $76.381.000

$76.381.000 SRV+ AT: $79.838.000

$79.838.000 SRX AT: $84.349.000

$84.349.000 GR-Sport AT: $89.327.000

Ford Ranger

4X2:

XL MT: $48.414.560

$48.414.560 XL AT: $49.344.000

$49.344.000 XLS MT: $54.142.340

$54.142.340 Black: $58.504.600

$58.504.600 XLT Biturbo AT: $67.352.460

El modelo estadounidense se consigue desde los $48.414.560

4X4:

XL MT: $52.276.330

$52.276.330 XL AT: $53.390.000

$53.390.000 XLS V6: $64.137.920

$64.137.920 XLT Biturbo AT: $72.213.400

$72.213.400 XLT V6: $73.301.490

$73.301.490 LTD Biturbo AT: $78.995.740

$78.995.740 LTD+ V6 AWD AT: $83.355.090

Volkswagen Amarok

4X2:

Trendline TDI MT: $51.929.800

$51.929.800 Comfortline TDI MT: $59.569.000

$59.569.000 Comfortline TDI AT: $63.546.250

$63.546.250 Highline TDI MT: $64.236.050

$64.236.050 Highline TDI AT: $70.458.850

4X4:

Trendline TDI MT: $61.894.950

$61.894.950 Comfortline V6 AT: $73.301.700

$73.301.700 Highline V6 AT: $86.397.750

$86.397.750 Extreme V6 AT: $92.427.900

$92.427.900 Hero V6 AT: $92.427.900

$92.427.900 Black Style V6 AT: $93.430.750

La Volkswagen Amarok se ofrece desde los $51.929.800

Nissan Frontier

4X2:

S MT: $44.417.232

$44.417.232 S AT: $51.264.200

$51.264.200 XE MT: $62.200.700

$62.200.700 XE AT: $66.012.200

$66.012.200 Platinum AT: $66.863.800

4X4:

S MT: $50.667.880

$50.667.880 X-Gear AT: $59.459.616

$59.459.616 XE MT: $61.875.000

$61.875.000 Platinum AT: $68.115.972

$68.115.972 Pro4X AT: $69.339.963

La Frontier figura desde los $44.417.232 en su versión de entrada de gama

Chevrolet S10

4X2:

WT MT: $49.325.900

4X4:

WT MT: $56.146.900

$56.146.900 WT AT: $58.538.900

$58.538.900 Z71 AT: $65.276.900

$65.276.900 LTZ AT: $70.615.900

$70.615.900 HC AT: $74.591.900

La pick up mediana de Chevrolet figura desde los $49.325.900

Renault Alaskan

4X2:

Emotion MT: $58.220.000

$58.220.000 Intens MT: $63.130.000

$63.130.000 Intens AT: $65.450.000

4X4:

Confort MT: $59.800.000

$59.800.000 Emotion MT: $64.810.000

$64.810.000 Intens Noir MT: $68.470.000

$68.470.000 Intens Noir AT: $71.570.000

$71.570.000 Iconic AT: $78.700.000

La Alaskan se puede conseguir desde los $58.220.000

Fiat Titano

4X2:

Endurance MT: $52.270.000

4X4:

Endurance MT: $55.320.000

$55.320.000 Freedom MT: $60.920.000

$60.920.000 Freedom Plus AT: $66.890.000

$66.890.000 Ranch AT: $ 72.220.000

La Fiat Titano figura desde los $52.270.000

RAM Dakota

4X4:

Warlock AT: $75.380.000

$75.380.000 Laramie AT: $77.570.000

$77.570.000 Laramie Night Edition: $78.640.000

La RAM Dakota cotiza desde los $75.380.000 en la versión Warlock SEBASTIAN PANI

JAC

T8 4x4 MT: US$34.900

US$34.900 T9 Luxury 4x4 AT: US$38.500

La nueva JAC T9 cotiza a US$38.500

Maxus

T60 CS 4x4 6MT: US$31.500

US$31.500 T60 4x2 6MT: US$28.900

US$28.900 T60 4x4 6MT: US$31.500

US$31.500 T60 4x4 6MT Minera: US$35.000

US$35.000 T60 4x4 6AT Max Elite: US$38.000

US$38.000 T60 4x4 6AT Max Luxury: US$41.500

US$41.500 eTerron 4x4 Flagship 102.2 kWh: US$80.600

La Maxus eTerron 9 es la nueva pickup 100% eléctrica que llegó al mercado argentino

Foton

Tunland G7 Lite 4x2 MT: $43.137.500

$43.137.500 Tunland G7 Lite 4x4 MT: $46.182.500

$46.182.500 Tunland G7 Ultimate 4x2 AT: $48.212.500

$48.212.500 Tunland G7 Ultimate 4x4 AT: $52.932.250

$52.932.250 Tunland V7 Ultimate Mild Hybrid 4x4 AT: $77.390.000

$77.390.000 Tunland V9 Ultimate Mild Hybrid 4x4 AT: $73.739.750

$73.739.750 Tunland V9 Pro Sport 4x4 AT: $80.940.000

La nueva Foton Tunland V7

Great Wall

Poer Elite 4x2: US$24.730

US$24.730 Poer Elite 4x4: US$32.697

El modelo chino Great Wall Poer es otro de los más competitivos por precio

BYD Shark

Shark: US$59.990

La BYD Shark cotiza desde los US$59.990

Isuzu

D-MAX LS: US$52.400

US$52.400 D-MAX LSE: US$53.900

Esta propuesta llega en dos versiones 4x4

Kia Tasman

Kia Tasman EX (nafta): US$57.500

US$57.500 Kia Tasman EX (diésel): US$58.500

US$58.500 Kia Tasman X-PRO (nafta): US$79.000