Estos son los precios de todas las pickups en agosto 2026

Pese a la caída general de los patentamientos, las chatas medianas mantienen una fuerte presencia en el mercado local
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Las pickups mantienen un peso central dentro del mercado automotor argentino, incluso en un contexto de retracción general de los patentamientos. En julio se registraron 43.758 vehículos, un 7,7% menos que en junio y un 30,3% por debajo del mismo mes de 2025. Dentro del universo de automóviles y comerciales livianos, que totalizó 41.057 unidades, la caída interanual fue del 31,2%.
En ese escenario, las pickups medianas mostraron una resistencia mayor que el promedio. Solo las seis que aparecen identificadas entre los 50 modelos más patentados —Toyota Hilux, Ford Ranger, Volkswagen Amarok, Chevrolet S10, Fiat Titano y Ram Dakota— sumaron 6803 unidades, equivalentes a al menos el 16,6% de todos los automóviles y comerciales livianos patentados durante julio. El porcentaje real del segmento es algo mayor, ya que el ranking que realiza la Asociación de Concesionarios de la República Argentina (Acara) no individualiza los modelos que quedaron fuera del Top 50.
La Toyota Hilux volvió a encabezar no solo el segmento, sino todo el mercado argentino, con 2812 unidades y una participación del 6,8% entre los livianos. Considerando solo las pickups, la siguieron la Ford Ranger, con 1768 patentamientos, y la Volkswagen Amarok, con 1178. Entre las tres concentraron cerca del 85% del volumen correspondiente a esas seis pickups medianas.
Además, mientras el mercado de livianos retrocedió más de 30% frente a julio de 2025, este grupo de pickups cayó aproximadamente 16%, lo que muestra que ganó peso relativo dentro del mercado.
A la vez, la oferta se vuelve cada vez más amplia y competitiva. A los modelos históricamente instalados se sumaron en los últimos meses nuevos jugadores como la BYD Shark, la Kia Tasman, la Fiat Titano y la Ram Dakota, entre otros, ampliando las alternativas disponibles en un segmento que combina propuestas de trabajo, uso recreativo y versiones cada vez más equipadas. En ese contexto, estos son los precios de todas las pickups disponibles en la Argentina durante agosto de 2026:
Toyota Hilux
4X2:
- DX MT: $49.325.000
- DX AT: $50.704.000
- SR MT: $59.125.000
- SR AT: $59.125.000
- SRV AT: $67.506.000
- SRX AT: $77.921.000
4X4:
- DX MT: $57.769.000
- DX AT: $59.383.000
- SR MT: $66.457.000
- SR AT: $69.326.000
- SRV AT: $76.381.000
- SRV+ AT: $79.838.000
- SRX AT: $84.349.000
- GR-Sport AT: $89.327.000
Ford Ranger
4X2:
- XL MT: $48.414.560
- XL AT: $49.344.000
- XLS MT: $54.142.340
- Black: $58.504.600
- XLT Biturbo AT: $67.352.460
4X4:
- XL MT: $52.276.330
- XL AT: $53.390.000
- XLS V6: $64.137.920
- XLT Biturbo AT: $72.213.400
- XLT V6: $73.301.490
- LTD Biturbo AT: $78.995.740
- LTD+ V6 AWD AT: $83.355.090
Volkswagen Amarok
4X2:
- Trendline TDI MT: $51.929.800
- Comfortline TDI MT: $59.569.000
- Comfortline TDI AT: $63.546.250
- Highline TDI MT: $64.236.050
- Highline TDI AT: $70.458.850
4X4:
- Trendline TDI MT: $61.894.950
- Comfortline V6 AT: $73.301.700
- Highline V6 AT: $86.397.750
- Extreme V6 AT: $92.427.900
- Hero V6 AT: $92.427.900
- Black Style V6 AT: $93.430.750
Nissan Frontier
4X2:
- S MT: $44.417.232
- S AT: $51.264.200
- XE MT: $62.200.700
- XE AT: $66.012.200
- Platinum AT: $66.863.800
4X4:
- S MT: $50.667.880
- X-Gear AT: $59.459.616
- XE MT: $61.875.000
- Platinum AT: $68.115.972
- Pro4X AT: $69.339.963
Chevrolet S10
4X2:
- WT MT: $49.325.900
4X4:
- WT MT: $56.146.900
- WT AT: $58.538.900
- Z71 AT: $65.276.900
- LTZ AT: $70.615.900
- HC AT: $74.591.900
Renault Alaskan
4X2:
- Emotion MT: $58.220.000
- Intens MT: $63.130.000
- Intens AT: $65.450.000
4X4:
- Confort MT: $59.800.000
- Emotion MT: $64.810.000
- Intens Noir MT: $68.470.000
- Intens Noir AT: $71.570.000
- Iconic AT: $78.700.000
Fiat Titano
4X2:
- Endurance MT: $52.270.000
4X4:
- Endurance MT: $55.320.000
- Freedom MT: $60.920.000
- Freedom Plus AT: $66.890.000
- Ranch AT: $ 72.220.000
RAM Dakota
4X4:
- Warlock AT: $75.380.000
- Laramie AT: $77.570.000
- Laramie Night Edition: $78.640.000
JAC
- T8 4x4 MT: US$34.900
- T9 Luxury 4x4 AT: US$38.500
Maxus
- T60 CS 4x4 6MT: US$31.500
- T60 4x2 6MT: US$28.900
- T60 4x4 6MT: US$31.500
- T60 4x4 6MT Minera: US$35.000
- T60 4x4 6AT Max Elite: US$38.000
- T60 4x4 6AT Max Luxury: US$41.500
- eTerron 4x4 Flagship 102.2 kWh: US$80.600
Foton
- Tunland G7 Lite 4x2 MT: $43.137.500
- Tunland G7 Lite 4x4 MT: $46.182.500
- Tunland G7 Ultimate 4x2 AT: $48.212.500
- Tunland G7 Ultimate 4x4 AT: $52.932.250
- Tunland V7 Ultimate Mild Hybrid 4x4 AT: $77.390.000
- Tunland V9 Ultimate Mild Hybrid 4x4 AT: $73.739.750
- Tunland V9 Pro Sport 4x4 AT: $80.940.000
Great Wall
- Poer Elite 4x2: US$24.730
- Poer Elite 4x4: US$32.697
BYD Shark
- Shark: US$59.990
Isuzu
- D-MAX LS: US$52.400
- D-MAX LSE: US$53.900
Kia Tasman
- Kia Tasman EX (nafta): US$57.500
- Kia Tasman EX (diésel): US$58.500
- Kia Tasman X-PRO (nafta): US$79.000