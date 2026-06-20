Los modelos de Volkswagen que se consiguen entre $31.000.000 y $38.000.000

Volkswagen se consolidó durante enero y mayo como la automotriz con más ventas de la Argentina, al registrar 32.317 patentamientos entre enero y mayo, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

Sin embargo, pese a mantenerse como líder del mercado local, la marca alemana mostró una caída del 27% frente al mismo período del año pasado, cuando había alcanzado 44.851 unidades patentadas.

En ese contexto, y con el objetivo de sostener su posicionamiento dentro de la industria automotriz de la Argentina, Volkswagen difundió su lista de precios vigente para junio; sin cambios respecto de la segunda lista de precios que difundió en mayo (donde había aplicado descuentos de hasta un 26,3%).

Los autos más baratos de Volkswagen en junio

El modelo más accesible de la marca alemana es la Volkswagen Saveiro, la pickup compacta orientada tanto al trabajo como al uso urbano.

Volkswagen Saveiro Trendline CS MSI MT MY26 (versión base): $31.526.350

$31.526.350 Volkswagen Saveiro Extreme CD MSI MT MY26 (versión tope de gama): $38.530.100

Volkswagen Saveiro

En segundo lugar aparece el Volkswagen Nivus, el SUV con estilo coupé de la marca.

Volkswagen Nivus 170TSI MT MY25/26 (versión base): $33.281.550

$33.281.550 Volkswagen Nivus Outfit 200TSI AT MY25/26 (versión tope de gama): $54.029.100

Volkswagen Nivus

El tercer escalón lo ocupa el Volkswagen Virtus, el sedán compacto regional de la automotriz alemana.

Volkswagen Virtus Sense MSI MT MY26 (versión base): $33.659.100

$33.659.100 Volkswagen Virtus Exclusive 250TSI AT MY26 (versión tope de gama): $48.668.250

Volkswagen Virtus

Luego aparece el Volkswagen Tera, el nuevo SUV compacto que la automotriz incorporó recientemente a su portfolio en la Argentina.

Volkswagen Tera Trend MSI MT MY26 (versión base): $36.755.250

$36.755.250 Volkswagen Tera Outfit 170TSI AT MY26 (versión tope de gama): $46.747.750

Volkswagen Tera

El quinto lugar queda para el Volkswagen Polo, uno de los hatchbacks más vendidos del mercado local.

Volkswagen Polo Track MSI MT MY25/26 (versión base): $37.567.500

$37.567.500 Volkswagen Polo Highline 170TSI AT MY25/26 (versión tope de gama): $47.341.650

Volkswagen Polo

De esta manera, tomando todo el portfolio que Volkswagen comercializa actualmente en la Argentina, el ranking de precios de entrada queda conformado de la siguiente manera: