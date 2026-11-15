Luz amarilla del semáforo: cuándo hay que frenar y qué dice la ley de tránsito

Dentro de las situaciones habituales que se presentan al manejar, una de las que más dudas genera es qué hacer cuando un semáforo cambia de verde a amarillo, antes de pasar al rojo. En ese momento, algunos conductores optan por acelerar para alcanzar a cruzar, mientras que otros frenan de inmediato.

Sin embargo, la normativa establece un criterio para actuar ante esta señal: la Ley Nacional de Tránsito 24.449 establece que la luz amarilla no habilita a acelerar, sino que advierte que el semáforo está próximo a cambiar a rojo. Entonces, su función es preventiva y busca anticipar la detención de los vehículos para evitar situaciones de riesgo en las intersecciones.

En concreto, el artículo 44 de la norma indica que, ante la luz amarilla, el conductor debe detenerse cuando estime que no podrá atravesar la encrucijada antes de que se encienda la luz roja. Por lo tanto, no se trata de frenar de manera automática ante cualquier cambio de color, sino de evaluar si es posible completar el cruce de forma segura.

Con luz amarilla todavía se puede completar el cruce, mientras que con el semáforo en rojo está estrictamente prohibido avanzar czjonyyy - Shutterstock

Dicho de otra manera, si el vehículo todavía no inició el cruce y el conductor puede detenerse sin generar una situación peligrosa, debe hacerlo. En cambio, si ya se encuentra atravesando la intersección, debe continuar la marcha para despejarla.

La infracción de tránsito se configura únicamente cuando el semáforo ya está en rojo antes de que el conductor cruce la senda peatonal o la línea de detención. Aunque la luz amarilla no implique necesariamente una infracción, se desaconseja acelerar para intentar ganarle al semáforo.

¿Cómo funcionan las cámaras que detectan estas infracciones?

En distintos municipios, las cámaras de fiscalización permiten detectar a los conductores que atraviesan una intersección cuando el semáforo está en rojo. En general, estos sistemas también pueden utilizarse para controlar otras conductas, como la invasión de la senda peatonal.

Estas cámaras también suelen detectar infracciones por invasión de la senda peatonal Hernán Zenteno - LA NACION

Aunque el funcionamiento puede variar según la jurisdicción, las cámaras suelen registrar una secuencia de imágenes para determinar la posición del vehículo en relación con el semáforo y la línea de detención. El procedimiento contempla tres capturas:

La primera fotografía se toma antes de que el semáforo cambie a rojo.

La segunda se registra cuando la señal pasa a rojo.

La tercera se obtiene unos instantes después.

A partir de esas imágenes, se analiza la posición del vehículo al momento del cambio de luz para determinar si atravesó la línea de detención, la senda peatonal o la bocacalle cuando no correspondía. De esta manera, no alcanza con observar una fotografía aislada para determinar si hubo una infracción: se evalúa la secuencia completa y el momento en que el vehículo ingresó a la intersección.