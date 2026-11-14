RVM lanzó una moto trail pensada para viajes en ruta y caminos rurales

RVM, una marca de motos creada por Roberto Vicente Martínez, presentó en el país la nueva Tekken 550 Adventure, una moto que busca posicionarse dentro del segmento trail de media cilindrada, con una propuesta que combina prestaciones para circular por ruta con características pensadas para transitar caminos fuera del asfalto.

Esta nueva propuesta incorpora un motor bicilíndrico en línea de 515 cc, capaz de entregar 55 HP de potencia a 8500 rpm y un torque máximo de 51 Nm a 7500 rpm. A su vez, está asociado a una caja de seis velocidades y cuenta con embrague multidisco húmedo con sistema antirrebote.

Incorpora un tablero instrumental TFT a color

En cuanto a su configuración mecánica, utiliza un propulsor DOHC de ocho válvulas, refrigeración líquida e inyección electrónica EFI. Ahora bien, uno de los aspectos destacados de su propuesta para viajes es el tanque de combustible de 22 litros, una capacidad que apunta a favorecer la autonomía en trayectos largos.

¿Cómo es la nueva RVM Tekken 550 Adventure?

En términos de dimensiones, la moto tiene 2220 mm de largo, 1000 mm de ancho y 1400 mm de alto, con una distancia entre ejes de 1450 mm. Su peso neto es de 190 kg, mientras que la altura del asiento se ubica en 790 mm y el despeje al suelo alcanza los 230 mm.

La suspensión delantera está compuesta por una horquilla hidráulica invertida regulable, mientras que atrás incorpora un amortiguador hidráulico con bolsa de aire. A esto se suma un basculante trasero monobrazo. Por su parte, el conjunto se completa con neumáticos de medidas 110/80-19 adelante y 150/70-17 atrás.

En materia de seguridad, cuenta con doble disco hidráulico delantero de 300 mm, un disco trasero de 240 mm y sistema ABS de doble canal. También incorpora iluminación Full LED y un tablero TFT a color, desde el que el conductor puede consultar la información principal de funcionamiento.

La caja es de seis velocidades

La nueva Tekken 550 Adventure se comercializa en dos configuraciones: Base y Full. La principal diferencia entre ambas está en el equipamiento destinado al turismo.

La versión Base tiene un precio sugerido de $12.000.000 y se ofrece sin baúles; mientras que la variante Full cuesta $13.000.000 e incorpora tres maletas de aluminio, además de los elementos de protección y el parabrisas que acompañan la configuración de viaje. De acuerdo con la información difundida por la marca, la moto se encuentra en etapa de preventa a través de los concesionarios RVM.