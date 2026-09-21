Mauro Icardi quedó inhabilitado para manejar por un video que subió la China Suárez

Luego de que Eugenia “la China” Suárez difundiera un video en el que se la observa viajando con gran parte del cuerpo fuera de la ventanilla de un vehículo conducido por Mauro Icardi, el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires intervino y dispuso la inhabilitación preventiva del futbolista para conducir.

Al revisar su situación, las autoridades detectaron además que su licencia estaba vencida desde mayo de 2019. Por lo tanto, la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial dispuso su inhabilitación preventiva, en los términos de la Ley Provincial N° 13.927.

Por qué inhabilitaron a Icardi

El artículo 38 bis establece que los jueces administrativos de infracciones de tránsito pueden suspender preventivamente una licencia cuando una falta grave haya puesto “en grave riesgo la vida o la salud de las personas”.

En las imágenes, Suárez aparece sin cinturón de seguridad y con buena parte del cuerpo fuera del vehículo mientras este continúa en movimiento. El Ministerio bonaerense consideró que Icardi, como conductor, debía detener la marcha y garantizar la seguridad de los ocupantes y de terceros.

El video que sacó a la luz la irregularidad

Pero al comprobar sus antecedentes surgió que no tenía una licencia vigente que pudiera ser suspendida. La propia norma contempla ese supuesto: cuando el conductor no tiene registro o este perdió vigencia, corresponde una inhabilitación preventiva.

Desde Transporte explicaron a LA NACION que la licencia de Icardi venció en mayo de 2019. Incluso si tuviera actualmente un registro expedido en otro país, señalaron que, por tener domicilio en la provincia de Buenos Aires, debía regularizar su situación ante la jurisdicción correspondiente.

En la provincia de Buenos Aires, conducir estando legalmente inhabilitado o sin haber sido habilitado se castiga con una multa de entre 300 y 1000 Unidades Fijas (UF). Con el valor vigente de $2281 por UF, el monto actualmente va de $684.300 a $2.281.000.

Qué implica una inhabilitación preventiva

Mientras la medida esté vigente, Icardi no puede conducir. Se trata de una decisión preventiva mientras se resuelve su situación administrativa. La medida puede recurrirse ante el juez Correccional correspondiente dentro de los tres días de notificada, aunque la presentación del recurso no suspende sus efectos.

Para volver a manejar, Icardi deberá regularizar su situación en la jurisdicción correspondiente a su domicilio. Según indicaron desde el Ministerio bonaerense, también tendrá que someterse a una evaluación para determinar si reúne las condiciones necesarias para volver a conducir.

Para volver a manejar, Icardi deberá regularizar su situación en la jurisdicción correspondiente a su domicilio

Qué pasa cuando una licencia está vencida

La Ley Nacional de Tránsito permite retener una licencia vencida. Lo mismo puede ocurrir si fue adulterada, perdió validez por un cambio de datos no informado o pertenece a una persona suspendida o inhabilitada.

En la provincia de Buenos Aires, quien debe obtener nuevamente una licencia vencida tiene que realizar el trámite ante un Centro Emisor de Licencias y cumplir con las evaluaciones exigidas, entre ellas el examen psicofísico y, según el caso, nuevamente el teórico. Si además existe una suspensión o una inhabilitación vigente, como en el caso de Icardi, primero debe resolverse esa medida.

En la provincia de Buenos Aires, quien debe obtener nuevamente una licencia vencida tiene que realizar el trámite ante un Centro Emisor de Licencias y cumplir con las evaluaciones exigidas

La retención implica que la autoridad retira físicamente la licencia ante determinadas faltas o irregularidades. En algunos casos se entrega una boleta de citación que permite seguir conduciendo provisoriamente por hasta 30 días. La suspensión deja temporalmente sin efecto una licencia que estaba vigente. La inhabilitación, en cambio, impide conducir a una persona que no tiene una licencia válida sobre la cual aplicar esa suspensión.

Un conductor también se puede quedar temporalmente sin autorización para manejar a través del sistema de scoring. Cuando un conductor agota los 20 puntos, queda inhabilitado: 60 días la primera vez, 120 la segunda y 180 la tercera. Luego, los plazos se duplican. Circular con una licencia vencida resta cinco puntos, mientras que manejar estando inhabilitado o con la habilitación suspendida implica la quita de 20 puntos, la totalidad del saldo inicial del sistema.