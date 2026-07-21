Messi en la Argentina: cómo es el auto que lo llevó a su casa en Rosario

Luego de disputar la final del Mundial en el estadio MetLife ubicado en New Jersey, Lionel Messi regresó a la Argentina para pasar unos días junto a su familia. El capitán de la selección aterrizó este martes cerca de las seis y media de la mañana en Rosario y, desde la pista del aeropuerto, fue trasladado hacia su residencia de Funes a bordo de un Toyota Hiace Wagon.

Se trató de una unidad modelo 2026, equipada con un motor turbodiésel de 2.8 litros, una caja automática de seis velocidades y una configuración interior con capacidad para diez pasajeros.

El utilitario fue utilizado para trasladar a Messi, a su esposa Antonela Roccuzzo y a sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, desde el Aeropuerto Internacional Rosario Islas Malvinas hasta la vivienda familiar ubicada en Kentucky Club de Campo, en la localidad de Funes, dentro del Gran Rosario.

Lionel Messi se movilizó desde el aeropuerto de Rosario hacia su casa en Funes en un utilitario Toyota Hiace

Uno de los principales atributos del utilitario es su amplitud interior. Además de ofrecer espacio para diez ocupantes, mide 5,30 metros de largo, 1,99 metros de ancho y 1,97 metros de alto, mientras que su distancia entre ejes es de 3,21 metros.

Su configuración permite transportar una cantidad considerable de equipaje, una característica especialmente útil para servicios de traslado desde y hacia aeropuertos.

El modelo mide 5,30 metros de largo, 1,99 metros de ancho y 1,97 metros de alto Marcelo Manera

En este caso, permitió que la familia Messi completara el trayecto desde la terminal aérea hasta su residencia en un mismo vehículo y con espacio suficiente para sus pertenencias.

La llegada de Messi a Rosario

El avión privado que trasladó al futbolista desde Fort Lauderdale aterrizó cerca de las 6:30, cuando la aeronave fue dirigida hacia un sector apartado del aeropuerto, donde se desplegó un fuerte operativo de seguridad.

De acuerdo con lo publicado por el medio Rosario 3, Messi y su familia realizaron los trámites de ingreso al país dentro del propio avión. El Toyota Hiace los esperaba en la pista para retirarlos directamente del predio.

🏡 MESSI YA DESCANSA EN SU CASA DE FUNES TRAS REGRESAR A ROSARIO



El capitán de la Selección Argentina pasará unos días de descanso junto a Antonela Roccuzzo y sus hijos para recuperarse del desgaste físico y emocional que dejó la Copa del Mundo.



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La aeronave utilizada para el viaje fue un Bombardier Global 6000 con matrícula N142QS, operado por NetJets. El jugador había viajado primero a Miami después de la derrota por 1 a 0 frente a España en la final del Mundial, disputada el domingo.

Vista del avión que trajo a Lionel Messi a la Argentina Marcelo Manera

Decenas de personas se acercaron tanto al aeropuerto como a las inmediaciones del barrio privado para recibir al capitán argentino, donde los hinchas llevaron carteles de agradecimiento por la actuación de la selección durante la competencia.

Messi permanecerá durante algunos días en Funes junto a su familia y luego deberá regresar a Estados Unidos para reincorporarse al plantel del Inter Miami, donde juega junto a Rodrigo De Paul.

La casa de Lionel Messi en Funes Cadena 3

El capitán no había regresado con la delegación argentina que llegó el lunes al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Parte del plantel encabezado por Lionel Scaloni se trasladó posteriormente al predio de la AFA, donde fue recibido por miles de hinchas tras obtener el segundo puesto en el Mundial 2026.