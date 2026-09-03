El segmento de autos que duplica sus ventas y le escapa a la caída del mercado

El mercado automotor argentino transita el año con menos patentamientos y una oferta cada vez más fragmentada. En ese escenario, los autos premium se convirtieron en una de las principales excepciones, ya que crecieron 48,5%, más que duplicaron su participación en tres años y, en sólo ocho meses, prácticamente igualaron todo el volumen alcanzado durante 2025.

Entre enero y agosto se patentaron 362.497 automóviles y comerciales livianos, 13,9% menos que en el mismo período del año pasado, de acuerdo con la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). En sentido contrario, Mercedes-Benz, BMW, Audi y MINI acumularon 7687 unidades —una vez excluido el utilitario Sprinter—, frente a las 5175 registradas un año atrás.

La diferencia entre ambos desempeños fue de 62,4 puntos porcentuales. Además, el conjunto premium quedó apenas ocho vehículos por debajo de las 7695 unidades que había patentado durante todo 2025.

El último lanzamiento de Audi en la Argentina fue el A6

La comparación utiliza esas cuatro marcas porque permiten construir una serie homogénea con los informes públicos de ACARA. Lexus aparece desagregada sólo en algunos períodos, mientras Porsche, Volvo, Land Rover, Alfa Romeo, Jaguar y Maserati, entre otras, no figuran de manera consistente en los rankings. El recorte permite medir la tendencia, pero no representa a todo el universo de la alta gama.

Un segmento que cambió de escala

El crecimiento de las marcas premium no comenzó este año ni puede explicarse únicamente como un rebote frente a una base deprimida. En 2023, Mercedes-Benz —sin Sprinter—, BMW, Audi y MINI habían patentado 3356 vehículos, equivalentes al 0,79% del mercado de livianos.

El primer desacople apareció en 2024, donde mientras el mercado cayó 8,1%, ese núcleo premium creció 22,1%, hasta las 4099 unidades. En 2025 ambos avanzaron, pero a velocidades diferentes: los vehículos livianos aumentaron 48,3% y las cuatro marcas de alta gama, 87,7%.

En 2023 las principales marcas del segmento premium representaban solo el 0,79% del mercado de livianos Mercedes-Benz Argentina

La brecha volvió a ampliarse este año, cuando la participación de esas marcas llegó al 2,12% de los patentamientos de automóviles y comerciales livianos, frente al 1,23% del mismo período de 2025. En comparación con 2023, su peso relativo se multiplicó por 2,7.

Ivana Dip, CEO de BMW Group Argentina, ubicó el origen de la recuperación en las limitaciones que había atravesado la oferta. “Durante muchos años fue un segmento que estuvo retrasado, donde directamente no había producto”.

BMW presentó el M2 CS en la Argentina UWE FISCHER

La ejecutiva mencionó el caso del M2, que regresó al país en 2025 después de ocho años, y el de clientes de modelos como el X5 que habían pasado largos períodos sin poder acceder a nuevas unidades.

La marca ofrece uno de los casos más claros de crecimiento sostenido, ya que pasó de 911 unidades en 2023 a 2472 durante 2025, una expansión del 171% en dos años. Entre enero y agosto de 2026 acumuló 2359 patentamientos, 54,5% más que un año atrás, y ya alcanzó el 95,4% de todo su volumen de 2025. MINI —perteneciente a BMW Group— también dejó atrás su registro anual: acumula 346 patentamientos, frente a 292 durante 2025, y muestra un crecimiento interanual del 88%.

MINI acumula un crecimiento interanual del 88% Bernhard Filser

En el caso de Mercedes-Benz, una vez descontado el utilitario Sprinter, llegó a 2715 vehículos y creció 67,8%. Además, superó en 15,2% las 2357 unidades de todo el año pasado. Audi llegó a 2267 unidades, 22,8% más que un año atrás. Dentro de su gama, el A5 crecía 92% y el Q5, 55% hasta julio, según las cifras aportadas por la compañía.

En agosto, las cuatro marcas patentaron 896 vehículos, 9,1% más que en el mismo mes de 2025, mientras el mercado de livianos cayó 19,3%. Frente a julio, en cambio, el conjunto premium retrocedió 3,2%.

Mercedes-Benz creció un 67,8% en lo que va del año

Más oferta y precios más bajos en dólares

La transformación también aparece en el origen de los vehículos vendidos. En 2023, el 67% de los patentamientos correspondía a unidades de producción nacional. La proporción bajó al 55% en 2024 y al 40% en 2025. En agosto de este año, ya como fotografía mensual, los importados representaron el 70% y los nacionales, el 30%.

“La apertura del mercado permitió ampliar y renovar la oferta de productos, mientras que la eliminación de algunos impuestos distorsivos mejoró las condiciones de acceso a determinados modelos”, afirmó a este medio Conrado Wittstatt, gerente general de Audi Argentina.

Otro de los lanzamientos del año para la marca de los anillos fue el Avant S5

En los vehículos de la marca alcanzados por la eliminación de los impuestos internos, el cambio se trasladó a los valores de venta. “Tuvimos una disminución de aproximadamente el 12% en dólares”, precisó Wittstatt.

En Mercedes-Benz, la reducción promedió alrededor del 13% para los modelos alcanzados por las modificaciones impositivas, aunque con diferencias según la versión. Para Martín Idiarte, director comercial de Prestige Auto, representante de la marca en el país, el efecto no se limitó al precio: “La eliminación del impuesto que afectaba a determinados modelos permitió mejorar la competitividad, generar una mayor estabilidad de precios y crear mejores condiciones para que muchos clientes que habían postergado una decisión de compra volvieran a considerar este segmento”.

Mercedes-Benz redujo alrededor del 13% sus precios para los modelos alcanzados por las modificaciones impositivas

Más modelos y menores tiempos de espera

En la actualidad, la mayoría de las marcas premium cuentan con entrega inmediata en gran parte de su gama. Para los compradores que eligen una combinación particular de motorización, equipamiento y colores, el proceso es diferente. “Una unidad configurada especialmente para el cliente puede estar disponible en Argentina en aproximadamente cuatro meses”, sumó Wittstatt. Durante el último año, la marca incorporó los nuevos Q3 SUV y Q3 Sportback, el S5 Avant, el A6 Sedán S line y el SQ5 SUV.

El Audi Q5 es de los modelos más vendidos de la marca alemana

“Hoy tenemos una disponibilidad significativamente mejor que en años anteriores y entrega inmediata en una parte importante de la gama”, afirmó Idiarte sobre Mercedes-Benz, aunque aclaró que puede variar según el modelo, la versión, la configuración o el color.

Prestige Auto proyectó para 2026 trece incorporaciones entre modelos, versiones y configuraciones de Mercedes-Benz y Mercedes-AMG. La estrategia también incluye la llegada de Mercedes-Maybach por primera vez a la Argentina y la incorporación de smart.

BMW, por su parte, busca cubrir desde el Serie 1 hasta el Serie 7 y desde el X1 hasta el X7, con alternativas nafteras, mild hybrid, híbridas enchufables y eléctricas. La empresa incorporó nuevos perfiles del Serie 1 y del X1 por debajo de los US$50.000 y, en uno de los casos, de los US$45.000. “Tratamos de apelar también al cliente que aspira a nuestra marca, que quizás todavía no forma parte”, explicó Dip.

Al mismo tiempo, identificó una demanda especialmente fuerte por las versiones deportivas: “Tenemos arriba del 20% de participación de M sobre todas las ventas. Somos uno de los más altos en el mundo y sabemos que a nuestro cliente le gusta eso”.