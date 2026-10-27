Así anda uno de los SUV chinos grandes que llegaron a la Argentina

Hay autos que sorprenden por la cantidad de tecnología que incorporan y otros que lo hacen cuando uno se pone al volante. El Lynk & Co 08 consigue las dos cosas.

Lynk & Co nació en 2016 en Gotemburgo, Suecia, de la asociación entre la local Volvo y la china Geely; hoy forma parte del ecosistema Geely Auto Group, aunque mantiene una identidad propia bajo el concepto “Born global, open and connected”. Sus modelos se diseñan entre Gotemburgo, Shanghái, California y Coventry, pero se fabrican en China, en la planta que la marca tiene en Ningbo.

Bajo el concepto New Premium, la compañía busca diferenciarse tanto de las automotrices tradicionales como de otras marcas chinas, apostando a ofrecer una experiencia de cliente que combina tecnología, seguridad y calidad con una mirada más moderna sobre el automóvil.

La marca llegó oficialmente a la Argentina en agosto último de la mano del Grupo Belcastro —con más de 40 años de trayectoria como importador— y con una gama inicial compuesta por tres SUV con mecánicas híbridas enchufables (PHEV): el 01 (segmento C), el 06 (segmento B) y el 08, el buque insignia y referente del segmento D, que fue el que probamos.

Largo: 4,82 m

Ancho: 1,915 m

Alto: 1,685 m

Distancia entre ejes: 2,848 m

Capacidad baúl: 545-1277 L

Capacidad del tanque: 60 L

Despeje: 186 mm

Neumáticos: 255/40 R21″

El 08 es, técnicamente, hermano del Volvo XC70: con éste comparte la plataforma CMA, la misma que empezó a poner a la marca en el mapa con el 01. De ahí sus interesantes medidas: mide 4,82 m de largo, 1,915 m de ancho, 1,685 m de alto y 2,848 m de distancia entre ejes; esto se traduce en un espacio interior realmente amplio tanto para los pasajeros como en el baúl (de 545 a 1277 L).

Estéticamente impacta con una silueta de corte atlético de líneas muy marcadas y estilo aerodinámico de inspiración futurista. La caída del techo, las manijas de puerta ocultas, las llantas de dibujo exclusivo y 18″ y las puertas sin marco le otorgan muchísima personalidad.

En la parte delantera luce un capot bastante redondeado, una trompa prácticamente cerrada con una pequeña parrilla abajo (acorde con las nuevas tendencias) y ópticas muy finas que se unen por una tira de iluminación.

Atrás, dominan una franja lumínica continua y alargada y un alerón prominente que integra de manera oculta el limpiaparabrisas.

El interior muestra una coherente mixtura entre minimalismo, elegancia y tecnología. Esto, porque además de una calidad de materiales y terminaciones superior (a la altura de cualquier auto premium), hay un planteo bastante simple que evita los excesos de componentes o elementos decorativos.

Y también siguiendo las nuevas tendencias hay una ausencia casi total de comandos físicos: todas las funciones del vehículo y del sistema multimedia se manejan desde la pantalla central táctil de 15,4” con asistente de voz propio llamado Frank; el panel de instrumentos también es digital y de 10,2”.

Minimalista. Se ve el interior del Lynk & Co 08

Pero si hay algo que define al 08 es la tecnología. Y no solamente por la cantidad de dispositivos que incorpora, sino porque algunos elementos aparecen integrados de una manera poco habitual. Un ejemplo son las puertas, que pueden abrirse mediante un botón, o las cámaras ubicadas en los espejos laterales.

Butacas delanteras con ajuste eléctrico, ventilación, calefacción y masajeador, tapizados en cuero napa, climatizador, sistema de audio Harman Kardon, cargador inalámbrico de celulares, techo panorámico, sensores de estacionamiento adelante y atrás, cámara con vista panorámica de 360° y hasta un sistema de chasis transparente con visión de 180°, forman parte del completísimo equipamiento de confort y tecnología.

El 08 obtuvo la máxima calificación (5 estrellas) en las pruebas Euro NCAP. Esto, debido no solo al completo paquete de elementos de seguridad activa y pasiva, sino porque el conjunto de ADAS de última generación, entre las que se encuentran frenado autónomo de emergencia con detección de peatones, asistencia de maniobra evasiva, alertas de tráfico cruzado delantero y trasero, control de velocidad crucero adaptativo en todo el rango de velocidades, mantenimiento de carril, monitoreo del conductor, etcétera.

Además, la batería suma su propio paquete de protecciones: placa de alta resistencia contra impactos inferiores, hermeticidad IP68 contra el agua, blindaje electromagnético y un sistema de gestión que la monitorea las 24 horas. Simplemente notable.

Empuje y rendimiento

El sistema PHEV combina un motor naftero turbo de 4 cilindros en línea y 1.5 L, que produce con 137 CV y 230 Nm y que trabaja junto a otro eléctrico de 208 CV y 350 Nm, para lograr, en conjunto, 345 CV y 59,1 kgm (580 Nm) de par. La caja es una automática 3DHT Evo de 3 velocidades y la tracción es delantera.

Es difícil encontrar entre las marcas generalistas un modelo de este segmento que tenga semejante potencia y par. Por eso, no extraña que el rendimiento sea realmente contundente: empuja mucho siempre y tiene reacciones propias de un coche con espíritu sport.

Por eso es que puede acelerar de 0 a 100 km/h en 6,9 segundos y recuperar de 80 a 120 km/h en 4,5 segundos.

Se alimenta de una batería de iones de litio de 39,6 kWh. La recarga en estaciones rápidas demanda unos 35 minutos para pasar del 10 al 80%, mientras que en un enchufe domiciliario requiere unas 9 horas para ese mismo porcentaje.

Motor: turbonaftero

Cilindros: 4 en línea

Válvulas: 16

Cilindrada: 1499 cc

Potencia: 137 CV

Par: 23,45 kgm (230 Nm)

Motor: eléctrico

Potencia: 208 CV

Potencia combinada: 345 CV

Par eléctrico: 35,7 kgm

Par combinado: 59,1 kgm

Caja: automática DHT de 3 cambios

Tracción: delantera

Dirección: asistida eléctric.

Tipo de batería: iones de litio

Capacidad batería: 39,6 kWh

Según la homologación de la marca, en modo 100% eléctrico puede recorrer hasta 1100 km en forma combinada. Nuestras mediciones dieron números bastante próximos a esos registros: consumió en uso mixto 6,3 L/100 km, con lo cual da cerca de 1000 km.

El 08 sorprende por su andar, que transmite sensaciones propias de sedán premium en una combinación de suavidad, aislamiento y comodidad que resulta difícil de encontrar en vehículos de este tamaño. El confort de marcha es superlativo y la carrocería se mueve con una naturalidad que transmite seguridad, tanto en ciudad como a velocidades más elevadas.

La puesta a punto prioriza claramente el confort, pero sin que eso signifique resignar cómo se comporta dinámicamente (en esto influye no solo la puesta a punto de las suspensiones sino la colocación de la batería en el piso, que ayuda a bajar el centro de gravedad).

El precio es de US$63.200.