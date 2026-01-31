Por qué comprar la antena de Starlink puede costarte caro

Comenzó a surgir un fenómeno cada vez más frecuente en autos de todos los segmentos. Se trata de la presencia de un dispositivo que, si bien su uso no está prohibido, la práctica incurrida por los conductores lo convierte en algo peligroso y no reglamentario.

En un contexto donde la conectividad a internet se volvió casi imprescindible, cada vez más conductores, especialmente quienes viajan o vacacionan en zonas con escasa señal, optan por instalar en el vehículo un dispositivo que les permita contar con internet en todo momento.

Se trata de un cuadrado blanco que corresponde a las antenas satelitales de Starlink, la empresa de Elon Musk. Si bien ofrece beneficios evidentes en términos de conectividad, también puede representar un riesgo para la seguridad vial, sólo si se encuentra mal colocada.

En redes sociales se viralizaron distintos casos en los que los conductores colocan la antena sobre el parabrisas delantero, una práctica que reduce el campo visual.

Eso está prohibido por la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449, ya que establece en su artículo 48 lo siguiente: queda prohibido transportar cualquier carga o elemento que perturbe la visibilidad, afecte peligrosamente las condiciones aerodinámicas del vehículo, oculte luces o indicadores o sobresalga de los límites permitidos. Esto va en una línea similar con la prohibición, por ejemplo, de polarizar el parabrisas delantero.

Un ejemplo del uso correcto de la antena STARLINK - STARLINK

Para evitar inconvenientes e infracciones de tránsito, se recomienda ubicarla en otro lugar del vehículo. Puede instalarse por fuera del habitáculo, sobre el techo o en un portaequipajes, siempre y cuando quede correctamente sujeta y no represente un riesgo durante la circulación.

También aparece como una posible solución en los modelos que cuentan con techo solar, ya que se trata de un punto donde se puede colocar la antena del lado interior sin afectar la visibilidad del conductor.

Cuánto cuesta la antena de Starlink

Da acuerdo al sitio oficial de Starlink, la antena portátil cuesta $499.999 en enero de 2026. A eso se le debe sumar el valor del servicio de internet, que puede ser residencial (para tener internet en el hogar) o itinerante (ofrece wifi en cualquier parte del mundo y se recomienda para casas rodantes, nómades y autocaravanas).

La antena cuesta $499.999, según el sitio oficial STARLINK - STARLINK

Estos son los planes que ofrece la empresa encabezada por Musk en el país:

Residencial Lite: es “ideal para hogares pequeños y con poco uso”. Este ofrece datos básicos ilimitados por $38.000 al mes.

es “ideal para hogares pequeños y con poco uso”. Este ofrece datos básicos ilimitados por $38.000 al mes. Residencial: este está apuntado directamente a hogares que hagan mucho uso de internet. Este incluye datos a $56.100 por mes.

este está apuntado directamente a hogares que hagan mucho uso de internet. Este incluye datos a $56.100 por mes. Itinerante de 100 GB: este plan ofrece un límite de datos a los que se puede acceder a $63.000 por mes.

este plan ofrece un límite de datos a los que se puede acceder a $63.000 por mes. Itinerante Ilimitado: se puede acceder a internet en cualquier lugar del mundo de forma ilimitada a $87.500 por mes.

Por lo tanto, se hace un pago inicial de $499.999, sumado al servicio de internet que se contrate. Una vez pagado la Starlink Mini, sólo hace pagar de forma mensual por el plan de preferencial del usuario.