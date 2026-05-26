Qué autos se consiguen con caja automática por menos de $25 millones en la Argentina

Durante mucho tiempo, los autos con caja automática eran vistos como un producto de nicho. Además de tener precios más elevados, arrastraban una reputación asociada a mayores consumos, costos de mantenimiento más altos y menor confiabilidad frente a las tradicionales transmisiones manuales.

Sin embargo, ese escenario comenzó a modificarse con fuerza en la última década. La evolución de las cajas automáticas —desde las convencionales hasta las CVT, DSG o de doble embrague— permitió mejorar la eficiencia, reducir consumos y ofrecer una experiencia de manejo mucho más confortable, especialmente en el tránsito urbano.

Ese cambio tecnológico coincidió además con un crecimiento de la oferta y una posterior caída relativa de precios en el mercado de usados. Como resultado, hoy es posible acceder a varios modelos automáticos de 2016 por cifras inferiores a los $25 millones, e incluso por menos de lo que cuesta un auto 0km de entrada de gama.

Las cajas automáticas modernas mejoraron su eficiencia, redujeron consumos y ofrecen una experiencia de manejo más confortable

De acuerdo con valores relevados por la Cámara del Comercio Automotor (CCA) sobre operaciones y publicaciones del mercado de usados, estos son algunos ejemplos de modelos automáticos patentados en 2016 que actualmente se consiguen en ese rango de precios:

Citroën C4 Lounge 1.6 THP Tendance 6AT: $12.408.000

$12.408.000 Peugeot 208 1.6 Allure Tiptronic: $13.146.000

$13.146.000 Nissan Sentra 1.8 SR CVT: $13.273.000

$13.273.000 Chevrolet Tracker 1.8 LTZ AT: $14.910.000

$14.910.000 Honda Fit 1.5 EX AT: $15.261.000

$15.261.000 Toyota Etios 1.5 XLS 4AT: $15.373.000

$15.373.000 Chevrolet Cruze 1.4T LTZ AT: $15.963.000

$15.963.000 Ford Focus Kinetic Design 2.0 SE Plus AT: $16.266.000

$16.266.000 Toyota Corolla 1.8 XLI CVT: $16.292.000

$16.292.000 Volkswagen Vento 2.0 TSI GLI DSG: $22.272.000

La variedad también refleja cómo evolucionaron las transmisiones automáticas en aquellos años. Mientras algunos modelos utilizaban cajas automáticas tradicionales con convertidor de par, otros comenzaron a incorporar tecnologías más modernas como las CVT de variación continua o las transmisiones de doble embrague.

En el caso de Toyota y Nissan, por ejemplo, buena parte de sus modelos ya apostaban por cajas CVT orientadas a priorizar suavidad y consumo contenido. Volkswagen, en cambio, impulsaba las DSG de doble embrague con un enfoque más deportivo y cambios extremadamente rápidos, mientras que marcas como Peugeot y Citroën utilizaban cajas automáticas convencionales de seis velocidades desarrolladas junto a proveedores europeos.

Con el paso del tiempo, las transmisiones automáticas mejoraron su eficiencia en el consumo de combustible G_stocker - Shutterstock

Además del confort, otro factor que impulsó la popularidad de estos vehículos fue la mejora en la eficiencia. Las cajas modernas comenzaron a trabajar con más relaciones, electrónica más sofisticada y mejores calibraciones, permitiendo reducir consumos respecto a generaciones anteriores. En algunos casos, incluso lograron igualar o superar los registros de versiones manuales.

La tendencia también cambió culturalmente el mercado argentino. Si hace una década la caja automática era vista como un “lujo”, hoy se transformó en una configuración cada vez más demandada, especialmente en SUV y vehículos medianos. De hecho, muchos modelos actuales ya concentran la mayor parte de sus ventas en variantes automáticas.