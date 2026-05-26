Airbags Takata: DS refuerza el llamado a revisión y explica cómo hacer el control gratuito

La campaña global por airbags defectuosos del fabricante Takata sigue en marcha y también alcanza a modelos de DS Automobiles. En ese contexto, la marca continúa convocando a sus clientes en la Argentina para avanzar con la revisión de unidades potencialmente afectadas.

Se trata de un problema que involucró a distintas automotrices a nivel mundial durante los últimos años. El origen está en el inflador del airbag: con el paso del tiempo, algunos componentes pueden degradarse y, ante un impacto, no responder de la manera prevista.

Es decir, aunque el vehículo funcione con normalidad, el riesgo aparece en una situación crítica. Por eso, la campaña tiene un enfoque preventivo y busca completar el recambio de todas las unidades alcanzadas, mientras la compañía continúa priorizando la seguridad de sus clientes.

Qué modelos de DS están bajo revisión

En el mercado local, la convocatoria alcanza a unidades de los siguientes modelos:

DS3 (2011–2018)

DS4 (2012–2017)

DS5 (2013)

De todos modos, no todos los vehículos de esos rangos están afectados. La verificación es individual y debe realizarse con el número de chasis (VIN) o la patente.

Para eso, la marca dispone de un canal online específico y una línea de atención telefónica: 0800-333-7070.

Cómo es el proceso y cuánto demora

Si se confirma que el vehículo está alcanzado por la campaña, el siguiente paso es coordinar un turno en un concesionario oficial. Allí se realiza la inspección y, de ser necesario, el reemplazo del airbag.

El servicio es gratuito y forma parte de una campaña global que ya permitió revisar millones de vehículos en todo el mundo. En la mayoría de los casos, la intervención se resuelve en una sola visita.

Como incentivo adicional, la red oficial ofrece un voucher de $100.000 para utilizar en servicios o productos de postventa.

Paso a paso: cómo verificar tu DS

Ingresar en la web oficial de DS o llamar al 0800-333-7070 .

o llamar al . Tener a mano la patente o el número de chasis (VIN).

Confirmar si el vehículo está alcanzado por la campaña.

Solicitar turno en un concesionario oficial.

Realizar la revisión y, de ser necesario, el reemplazo del airbag sin costo.

Acceder al beneficio de $100.000 en postventa.

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