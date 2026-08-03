Qué es el “freno motor” y cómo usarlo en un auto automático para evitar problemas mecánicos

El freno motor es una técnica que mejora el control del auto en descensos y ayuda a evitar que los frenos se calienten o sufran un desgaste excesivo durante recorridos por carreteras y autopistas.

Aunque es una práctica común en vehículos con transmisión manual, los autos automáticos también incorporan funciones específicas para aprovechar este sistema.

En un vehículo con transmisión manual, el conductor solo debe seleccionar una marcha inferior para reducir la velocidad mediante la resistencia del motor. En los autos automáticos, el procedimiento cambia según el tipo de transmisión y el equipamiento del vehículo.

Los automáticos también incorporan freno motor RODOLFO BUHRER

Cómo activar el freno motor en un automóvil automático

Muchos autos automáticos modernos ofrecen un modo manual además de las posiciones tradicionales P, R, N y D. Este sistema suele identificarse con los símbolos + y - junto a la posición Drive.

Cuando el vehículo enfrenta una pendiente pronunciada o el conductor desea mantener una velocidad constante durante un descenso, basta con mover la palanca desde la posición D hacia el modo manual y reducir una marcha. Si el auto incorpora paletas de cambio en el volante, la reducción también puede realizarse con la paleta identificada con el símbolo menos (-).

Reducir una marcha aumenta la retención del vehículo

El tablero mostrará una M de modo manual o indicará el número de la marcha seleccionada en lugar de la tradicional D. A diferencia de un vehículo con transmisión manual, no es necesario presionar ningún pedal para realizar el cambio. Solo se mueve la palanca o se utilizan las paletas, según el diseño del vehículo.

Algunos vehículos equipados con transmisión CVT no incluyen un modo manual convencional. Sin embargo, sí disponen de una función específica para aprovechar el freno motor.

En estos casos, la palanca incorpora una posición identificada con la letra B o L. Al seleccionarla, el auto adapta automáticamente la transmisión para incrementar el efecto del freno motor, sin necesidad de realizar ajustes adicionales.

El freno motor ayuda a reducir el desgaste de los frenos G_stocker - Shutterstock

Los automóviles con transmisión automática de cuatro velocidades suelen incorporar posiciones numeradas después de la D.

Según la intensidad del descenso, el conductor puede seleccionar las posiciones 3, 2 o incluso 1 para incrementar el efecto del freno motor y reducir la dependencia del sistema de frenos.

Durante esta maniobra, los inyectores dejan de suministrar gasolina a las cámaras de combustión. El motor continúa en funcionamiento porque las ruedas, impulsadas por la gravedad y la inercia, mantienen el movimiento de sus componentes mientras la transmisión limita el aumento de velocidad del automóvil.

Artículo reproducido de La Nación Costa Rica (GDA) por La Prensa Gráfica (GDA).