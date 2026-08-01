La primera automotriz china en llegar al país lanzó un SUV con más de 1000 kilómetros de autonomía

Si bien durante el último año la industria automotriz argentina registró el desembarco de una gran cantidad de marcas chinas, algunas ya tenían una larga trayectoria en el mercado local. Como es el caso de Chery, la primera de ese origen en llegar al país hace más de una década y representada desde el año pasado por el Grupo Corven, que ahora amplió su gama con el lanzamiento del Tiggo 7 CSH, un SUV mediano (segmento C) híbrido enchufable (PHEV) que competirá en uno de los segmentos de mayor volumen.

“La llegada del TIGGO 7 CSH representa un paso muy importante para Chery en Argentina. Con este lanzamiento ampliamos nuestra propuesta de vehículos híbridos enchufables y acercamos una tecnología que combina eficiencia, autonomía y prestaciones”, afirmó Claudio San Román, director de Chery Argentina.

El conjunto mecánico entrega una potencia máxima combinada de 278 CV clic studio

En cuanto a sus dimensiones, mantiene prácticamente las mismas medidas del Tiggo 7 Pro Hybrid: 4553 mm de largo, 1862 mm de ancho, 1696 mm de alto y una distancia entre ejes de 2670 mm.

El nuevo Tiggo 7 CSH combina un motor naftero turbo de 1.5 litros con inyección directa y un propulsor eléctrico integrado en la transmisión. El primero desarrolla 143 CV y 215 Nm de torque, mientras que el eléctrico entrega 204 CV y 310 Nm. En conjunto, el sistema alcanza una potencia máxima combinada de 278 CV y un torque de 365 Nm.

Declara una autonomía total de hasta 1200 kilómetros lopetegui

La batería de fosfato de hierro y litio (LFP), de 18,4 kWh de capacidad, le permite recorrer hasta 93 kilómetros en modo completamente eléctrico, según el ciclo NEDC.

Además, la marca declara una autonomía total de hasta 1200 kilómetros con el tanque de combustible y la batería completamente cargados.

El sistema admite carga en corriente alterna de hasta 6,6 kW y carga rápida en corriente continua de hasta 40 kW mediante conectores Tipo 2 y CCS2. De serie incorpora tanto un cargador portátil como un Wallbox para instalación domiciliaria.

Acelera de 0 a 100 km/h en 8,5 segundos lopetegui

En términos de prestaciones, acelera de 0 a 100 km/h en 8,5 segundos, alcanza una velocidad máxima de 180 km/h y tiene distintos programas de funcionamiento (HEV, EV y EV+) junto con modos de conducción Normal, Eco y Sport.

Entre los principales elementos de equipamiento exterior se destacan los faros full LED con firma lumínica y luces de giro dinámicas, llantas de aleación de 18 pulgadas, techo panorámico y detalles cromados.

Este SUV sacó la máxima calificación en seguridad en las pruebas de choque Euro NCAP lopetegui

Dentro del habitáculo incorpora doble pantalla de 12,3 pulgadas para instrumental y sistema multimedia, tapizados en cuero ecológico, equipo de sonido Sony, asientos delanteros con regulación eléctrica y climatización, climatizador bizona y cargador inalámbrico de 50 W, además de diferentes funciones de conectividad.

En cuanto a seguridad, un pilar de suma importancia, este SUV obtuvo la máxima calificación (cinco estrellas) en las pruebas de choque Euro NCAP; producto de sus siete airbags y sus 17 sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS), entre ellos: frenado autónomo de emergencia, alerta de colisión frontal y trasera, control de crucero adaptativo, asistente de mantenimiento y cambio de carril, detector de punto ciego y alerta de tráfico cruzado. También suma controles electrónicos de estabilidad y tracción, ABS, asistente de arranque y descenso en pendiente y anclajes ISOFIX.

El interior incorpora una doble pantalla de 12,3 pulgadas lopetegui

El nuevo Chery Tiggo 7 CSH ya se comercializa en la red oficial de concesionarios de la Argentina con un precio de US$36.500 (IVA incluido, sin contemplar gastos de flete ni patentamiento). Y cuenta con seis colores y con una garantía general de siete años o 150.000 kilómetros, mientras que el conjunto híbrido (motor, transmisión y baterías) dispone de una cobertura específica de ocho años o 150.000 kilómetros.