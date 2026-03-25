¿Qué es la velocidad crucero de un auto y para qué sirve?

Los autos actuales incorporan cada vez más asistencias a la conducción, y aunque muchas parecen innovaciones recientes, varias tienen décadas de historia. Tal es el caso del control crucero de velocidad tradicional, una de las funciones más valoradas por quienes realizan largos trayectos.

Si bien los primeros antecedentes de sistemas para mantener la velocidad constante se remontan a comienzos del siglo XX, el control crucero moderno fue desarrollado en 1948 por el ingeniero e inventor estadounidense Ralph Teetor, según informa Hyundai Estados Unidos en su sitio web.

La idea surgió durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se establecieron límites de velocidad para ahorrar combustible. En ese contexto, Teetor notó un problema concreto, mientras viajaba como pasajero, el conductor (un abogado) variaba constantemente la velocidad al distraerse hablando.

A partir de esa experiencia, buscó una solución para lograr una conducción más estable. En 1950 patentó un dispositivo capaz de mantener la velocidad del vehículo sin intervención constante sobre el acelerador, sentando las bases de los sistemas actuales. Ya en la década de 1970, el control crucero se había convertido en un equipamiento relativamente común en modelos de algunos fabricantes.

El sistema permite fijar una velocidad constante sin necesidad de presionar el acelerador Shutterstock - Shutterstock

En términos simples, el control crucero tradicional es un sistema electrónico que permite fijar una velocidad constante sin necesidad de mantener presionado el acelerador y que se desactiva automáticamente cuando se presiona el pedal del freno (por ejemplo en los autos con caja automática).

Cómo es el control de crucero moderno

A medida que avanza la tecnología, muchos modelos en la Argentina siguen ofreciendo el control de crucero tradicional, pero los más nuevos y mejor equipados incorporan el Control de Crucero Adaptativo (ACC).

En este caso, el conductor no solo configura la velocidad deseada, sino también la distancia de seguimiento respecto al vehículo que circula por delante. Por lo general, el sistema permite elegir entre varios niveles de distancia, algunos más cortos y otros más amplios, según la preferencia de quien está detrás del volante.

De esta manera, por ejemplo, si se programa una velocidad de 80 km/h, el vehículo no necesariamente la mantendrá de forma constante. El sistema prioriza la distancia de seguridad: si el auto de adelante circula a 70 km/h, el vehículo reducirá automáticamente su velocidad sin necesidad de que el conductor intervenga.

En la actualidad existe el Control de Crucero Adaptativo (ACC) Shutterstock - Shutterstock

A su vez, cuando el carril vuelve a estar despejado (por ejemplo, si el vehículo de adelante cambia de carril), el sistema acelera nuevamente hasta alcanzar la velocidad previamente configurada. Cabe aclarar que todo esto se realiza de forma automática y sin la necesidad de que el conductor intervenga con el freno o con el acelerador.

Para sumar un escalón, algunos sistemas de control de crucero adaptativo pueden leer señales de tránsito —como los límites de velocidad previstos— y ajustarse en consecuencia. En la industria, esta tecnología se conoce como asistente inteligente de velocidad (ISLA).