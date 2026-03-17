Una automotriz de Japón dejó de importar un modelo de EE.UU. para fabricarlo en la Argentina

Honda Argentina comenzó la fabricación oficial del modelo TRX420FM en su planta de Campana, provincia de Buenos Aires. Este proyecto, que requirió una inversión de US$24 millones representa la primera incursión de la marca en la producción local de cuatriciclos.

Para la presentación de la línea de fabricación del modelo, la terminal japonesa realizó un evento en la planta que contó con la presencia de empelados, periodistas, delegados, directivos y del embajador de Japón, Yoshitaka Hoshino.

La iniciativa forma parte de un plan integral para diversificar su oferta productiva en el país, donde la compañía mantiene presencia operativa desde 1978 y acumula una historia de dos décadas en el ensamble de motocicletas.

El TRX420FM surge no solo como un vehículo de recreación, sino que busca expandirse en el mercado como una herramienta de trabajo diseñada para el ámbito rural.

La planta, que emplea a cerca de 1000 personas, incorporó 100 nuevos colaboradores, 77 de ellos trabajando sobre la línea específica.

El TRX420FM apunta a presentarse también como una opción de trabajo

La estrategia de Honda cuenta con un marcado perfil exportador. La compañía prevé que el 90% de las 10.000 unidades que fabricará anualmente tendrá como destino el mercado brasileño.

Las primeras unidades estarán a disposición de los clientes locales a partir de abril, a través de la red oficial de concesionarios, con un precio sugerido de US$11.500. El objetivo hacia finales de año es alcanzar una cadencia de montaje de 43 unidades diarias.

Para lograr la fabricación de este modelo en Campana, la empresa debió articular un acuerdo con proveedores para desarrollar componentes locales. El plan de integración de piezas nacionales sigue un esquema progresivo para cumplir con el protocolo ACE 14, con una meta del 35% de integración el primer año, para luego escalar al 40% y al 50% por ciento en las etapas siguientes.

Keiji Inoue (presidente de Honda Argentina), Hidenobu Nishida (vicepresidente de Honda Amazonia), Santiago Pogliano (director de Administración de Honda Argentina), Sergio Pignanelli (delegado Regional de Zárate), Yoshitaka Hoshino (embajador de Japón); Sebastián Abela (intendente de Campana), Hiroyuki Yasunaga (vicepresidente de Honda Argentina) y Carlos Gutierrez, secretario General de seccional de Campana

Actualmente, Estados Unidos es el principal abastecedor de insumos críticos. En un segundo lugar esta Japón, desde donde provienen el motor y la tornillería.

Para comparar la escala de producción, la fábrica de Honda en Carolina del Norte, en los Estados Unidos, manufactura 450 unidades por día.

“Es posible producir en la Argentina siendo competitivos frente a otros mercados”, aseguraron desde la planta al evaluar el impacto de esta nueva línea, que se suma a las tres ya existentes para motocicletas. Con más de 1.600.000 motos producidas en el país desde 2006, la compañía ratifica su apuesta por el desarrollo industrial.

“El inicio de la producción local de cuatriciclos marca un paso muy relevante para nuestra operación en Argentina, ya que nos permite ingresar por primera vez en este segmento con fabricación nacional”, afirmó Keiji Inoue, presidente de Honda Motor de Argentina.

Cómo es el Honda TRX420FM

El Honda TRX 420, hasta este momento de origen estadounidense, presenta unas dimensiones de 2103 mm de largo, 1204 mm de ancho y 1173 mm de alto, con una distancia entre ejes de 1270 mm. La altura del asiento es de 856 mm en la versión TM y 853 mm en la FM, mientras que el peso en orden de marcha es de 279 kg (de 263 kg en el TM).

El Honda TRX420FM que comenzará a fabricarse en la Argentina

En el apartado mecánico, está equipado con un motor monocilíndrico de 420 cc, de cuatro tiempos, dos válvulas, con árbol de levas a la cabeza (OHV) y refrigeración líquida. El arranque es eléctrico y el tanque de combustible tiene una capacidad de 14,8 litros, incluyendo 4,9 litros de reserva.

La transmisión es de cinco velocidades con reversa y acoplamiento constante. En cuanto a la tracción, ofrece configuración simple trasera en la versión TM, mientras que la FM incorpora tracción integral con sistema TraxLok y diferencial delantero. El sistema de frenos está compuesto por discos hidráulicos delanteros de 190 mm y tambor trasero sellado de 160 mm.

Está equipado con un motor monocilíndrico de 420 cc

La suspensión delantera es de doble horquilla independiente con 170 mm de recorrido y la trasera cuenta con brazo oscilante y monoamortiguador, también con 170 mm de recorrido. Monta neumáticos delanteros 24 x 8-12 y traseros 24 x 10-11. En términos de capacidad de trabajo, admite 30 kg de carga en el portaequipaje delantero y 60 kg en el trasero, además de ofrecer una capacidad de remolque de hasta 385 kg.