¿Qué hacer si se pincha una rueda en moto?

Este año viene registrando buenos números en el mercado de motos 0km en la Argentina. En números, entre enero y agosto se patentaron 415.237 unidades, lo que representa un crecimiento del 38,9% frente al mismo período de 2024, de acuerdo con los datos del Sistema de Información Online del Mercado Automotor de Argentina (Siomaa).

Este boom de ventas también pone sobre la mesa un desafío clave, que es el de la seguridad vial. No sólo resulta fundamental reforzar el respeto por las normas de tránsito, sino también elevar el nivel de protección personal, desde el uso correcto del casco hasta una indumentaria adecuada que reduzca los riesgos en caso de siniestro.

En caso de pinchar un neumático se desaconseja frenar de golpe n_defender - Shutterstock

Además de contar con el equipamiento adecuado, es fundamental realizar controles periódicos de la moto antes de salir a rodar. Revisar el correcto funcionamiento de los frenos, el sistema eléctrico y, sobre todo, el estado de los neumáticos es clave para circular con mayor seguridad. En este último punto, resulta indispensable verificar que tengan la presión indicada por el fabricante, lo que ayuda a prolongar su vida útil y a minimizar el riesgo de una pinchadura.

Si aun así se produce un imprevisto en plena marcha, la recomendación es disminuir la velocidad de manera progresiva, mantener la moto en equilibrio y buscar un lugar seguro para detenerse. En cambio, frenar de golpe es una maniobra riesgosa que puede desestabilizar al conductor y agravar la situación.

Se debe revisar el dibujo del neumático y el desgaste para saber cuándo cambiarlas iliasphotography - Shutterstock

Consejos de seguridad para motociclistas

El coordinador de la oficina de Educación Vial del Automóvil Club Argentino (ACA), Leonardo Giachetti, elaboró un listado con 10 consejos fundamentales para los motociclistas:

Usar casco homologado, guantes, ropa que te proteja y calzado adecuado.

Las manos siempre en el manubrio, porque dan equilibrio y control. Adoptar la postura de conducción correcta de acuerdo al tipo de moto que uses.

No manejar cansado; el estado psicofísico debe ser óptimo.

No llevar más de un pasajero, ni sobrecargar la moto.

Conducir por el centro del carril y evitar posicionarse en puntos ciegos.

Dejar siempre una distancia prudente con el vehículo de adelante.

Prestar atención a los indicadores de riesgo (pisos mojados, alcantarillas, baches, basura y juntas de asfalto).

Evitar quedar encerrado en giros de vehículos de gran porte.

Respetar siempre las prioridades de paso y la señalización.

Respetar los límites de velocidad y reducir la velocidad al ingresar a un cruce, al transitar cerca de escuelas, plazas y zonas donde puede haber niños jugando.