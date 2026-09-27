Qué significa el testigo de check engine y por qué casi nadie lo atiende a tiempo

Se enciende una luz amarilla con forma de motor y el auto sigue andando como siempre. Para los conductores que son más descuidados con el vehículo, es fácil postergar la visita al taller cuando no hay ruidos, tironeos o una pérdida evidente de potencia. Pero el testigo de check engine indica que el sistema de diagnóstico detectó una anomalía y puede ser grave si no se la identifica a tiempo.

También llamado testigo de avería del motor, puede estar relacionado con la combustión, la alimentación de combustible o el control de emisiones. La gravedad depende de la causa y de cómo se comporte el auto.

Por qué puede encenderse

Entre las causas posibles están una tapa del tanque floja o defectuosa —en los modelos que la tienen—, una falla en algún sensor o un problema de encendido. La primera puede afectar el sistema que controla los vapores de combustible; una falla de encendido, en cambio, puede dañar el catalizador si se sigue circulando.

Por eso no conviene asumir que es una falla menor porque el auto funciona bien o cambiar una pieza basándose únicamente en una lista de causas posibles. En estos casos es necesario ir a un taller, que puede leer los códigos registrados por el sistema de diagnóstico y comprobar qué originó la advertencia antes de reparar.

Qué hacer si la luz queda fija

Si el testigo permanece encendido, el auto responde normalmente y no hay otras advertencias, se puede llegar con prudencia a un lugar seguro o al taller. Conviene evitar exigirle al motor y pedir un diagnóstico pronto. Si la luz apareció después de cargar combustible, una comprobación sencilla es revisar que la tapa del tanque haya quedado bien cerrada, cuando el vehículo cuenta con una.

Siempre es recomendable no asumir que es una falla menor y llevar el vehículo a un taller zoff - Shutterstock

La clave es no convertir esa posibilidad de seguir circulando en una excusa para dejar pasar semanas. Algunas fallas detectadas por el sistema pueden aumentar el consumo, las emisiones o el costo de una reparación si no se atienden.

Cuándo conviene detener el auto

Si el check engine parpadea, hay que reducir la velocidad, evitar aceleraciones y detenerse en un lugar seguro para pedir asistencia. La luz intermitente puede indicar una falla de encendido capaz de dañar rápidamente el catalizador.

Si el check engine parpadea, hay que reducir la velocidad, evitar aceleraciones y detenerse en un lugar seguro Shutterstock

También corresponde detenerse de forma segura si, aun con la luz fija, el motor tironea, pierde mucha potencia, aparece humo o un olor extraño, o se enciende una advertencia de temperatura o presión de aceite. En esas condiciones, lo prudente es apagar el motor y solicitar auxilio.