Llega un nuevo SUV a la Argentina con opciones híbridas y todoterreno

GWM presentó oficialmente en la Argentina el nuevo Haval H7, un SUV de cinco plazas del segmento D, que se incorpora a la oferta de la marca con dos alternativas mecánicas: una versión naftera con tracción 4x4 y otra híbrida autorrecargable.

En cuanto a sus dimensiones, el modelo mide 4,80 metros de largo, 1,95 metros de ancho, 1,84 metros de alto y tiene una distancia entre ejes de 2,93 metros. Con estas dimensiones, se posiciona dentro del segmento de los SUV medianos y apuesta por una estética de líneas rectas, volúmenes marcados y laterales verticales, un estilo que recupera algunas características de los tradicionales vehículos todoterreno.

Este SUV tiene presencia en 27 países

La gama, como se mencionó previamente, está compuesta por dos versiones que plantean propuestas diferentes. Por un lado, el H7 2.0 Turbo 4WD prioriza las capacidades fuera del asfalto, mientras que el H7 HEV 2WD utiliza un sistema híbrido autorrecargable orientado a reducir el consumo de combustible.

En materia de tecnología, las dos variantes cuentan con una pantalla multimedia de 15,6 pulgadas, instrumental digital de 12,3 pulgadas y Head Up Display de 9 pulgadas. También cuentan con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, reconocimiento de voz, techo panorámico, tapizados en cuero, asientos delanteros ventilados, carga inalámbrica de 50W y tomas de corriente de 220V.

El equipamiento del interior es compartido entre ambas versiones

El equipamiento de seguridad también es compartido e incluye seis airbags, control de estabilidad y tracción, cámara con visión 360°, monitoreo de punto ciego, asistencia de mantenimiento y cambio de carril, frenado autónomo de emergencia, control de crucero adaptativo con Stop & Go y reconocimiento de señales de tránsito, entre otras funciones.

Cómo es la versión naftera

El Haval H7 2.0 Turbo 4WD es la variante orientada a quienes buscan mayores capacidades fuera del asfalto. Está equipado con un motor naftero de cuatro cilindros y 2.0 litros que entrega 228 CV y 380 Nm de torque, asociado a una transmisión automática de doble embrague de nueve velocidades.

Ambas configuraciones llegan con llantas de 19 pulgadas

El sistema de tracción 4x4 es inteligente y cuenta con bloqueo electrónico del eje trasero. Además, permite seleccionar distintos modos de conducción según el terreno, entre ellos Nieve, Barro, Arena y Césped/Camino irregular. También incorpora funciones específicas como el Crucero todoterreno ligero y el Modo Experto 4x4.

Según los datos declarados por la marca, el consumo es de 11,1 litros cada 100 kilómetros en ciudad, 6,4 litros en ruta y 8,1 litros en ciclo mixto. Esta variante utiliza neumáticos 265/60 R18 y cuenta con discos de freno ventilados en ambos ejes.

El precio del Haval H7 2.0 Turbo 4WD es de US$36.900.

Cómo es la versión híbrida

La otra alternativa es el Haval H7 HEV 2WD, que combina un motor naftero 1.5 turbo de cuatro cilindros, con 147 CV y 230 Nm, con un propulsor eléctrico de 174 CV y 300 Nm. En conjunto, el sistema híbrido autorrecargable desarrolla 243 CV y 530 Nm de torque, asociado a una transmisión DHT específica para este tipo de motorización.

A diferencia de la variante 4x4, esta versión tiene tracción delantera y tienen cuatro modos de conducción: Estándar, Sport, Económico y Nieve. Su principal diferencial está en el consumo: la marca declara 4,3 litros cada 100 kilómetros en ciudad, 5,8 litros en ruta y 5,6 litros en ciclo mixto.

Uno de los puntos fuertes de la versión híbrida es su bajo consumo

La versión híbrida utiliza neumáticos también 255/60 R19 y mantiene buena parte del equipamiento de confort y tecnología disponible en el resto de la gama. Además, la batería cuenta con una garantía específica de ocho años o 160.000 kilómetros, mientras que el vehículo tiene una cobertura de siete años o 150.000 kilómetros.