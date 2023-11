escuchar

El mundo onírico y la interpretación de los sueños fascina a la humanidad desde los tiempos de las civilizaciones más antiguas registradas. A lo largo de la historia culturas de todo el mundo atribuyeron significados profundos a las experiencias nocturnas del inconsciente. Se trata de una práctica que fue objeto de estudio y debate en distintas ramas dentro del campo académico que inspiró teorías diversas sobre las dinámicas de la psique humana, un campo en el que las emociones, los símbolos y los misterios entrelazan narrativas personales, únicas y a veces poco sospechadas.

En este sentido, uno de los objetos con los que cualquier persona soñó en algún momento de su vida es el auto, y una de las situaciones que se reiteran es la de estar a bordo de un vehículo que de un momento al otro pierde el control y ningún intento de reorientarlo o detenerlo sirve como solución. ¿Qué significa soñar con esto?

En primer lugar es necesario entender qué soñar es una actividad que lleva a cabo el humano para procesar nueva información; es una función que responde a un ciclo de vida natural del cuerpo para estar adaptado a los acontecimientos de la vida cotidiana a nivel físico y emocional. Sirve también como un archivo de recuerdos que la persona considera importantes y que sucede con más frecuencia cuando la persona tiene una buena cantidad de horas de descanso.

De acuerdo con Ian Wallace, autor del libro “El top 100 de los sueños” citado por El Comercio de Perú, soñar con un auto indica que “estamos pensando en el camino en el que se encuentra nuestra vida”, en el aspecto profesional y personal. Soñar con manejar un auto puede reflejar el deseo propio de independencia y control en la vida, de tomar las riendas y dirigir la propia narrativa. Los autos a menudo representan el camino que estás siguiendo en la vida. Si el auto en el sueño está en un camino claro y sin obstáculos, podría ser un indicio de seguridad y de estar en el camino correcto. Si el auto se encuentra en un camino confuso o peligroso, podría reflejar dudas sobre la dirección en la vida.

Dentro del espectro automotor, distingue algunas situaciones oníricas que representan distintos temas y emociones: soñar estar adentro de un auto, por un lado, simboliza la presencia de ambiciones y el método para alcanzarlas. Soñar con colectivos o trenes, por otro, está relacionado con el equipo de trabajo de la persona, o con la organización de su vida laboral en general. ¿Quién más está en el auto o colectivo? ¿Cómo se siente uno en su compañía?

También se habla de la variable de la velocidad a la que va el auto como componente que manifiesta el nivel de urgencia de la vida real.

En otro capítulo un poco más dramático y menos placentero está el de tener experiencias negativas con el auto. Por ejemplo, soñar que se pierde el control del auto podría quere decir que, a pesar de tener un plan, uno es incapaz de encontrar la dirección correcta de antemano y que, a pesar del esfuerzo que pueda ponérsele a una estrategia, a veces el destino tiene su propio curso.

Perder el control del auto en un sueño también refiere de alguna manera a la incapacidad para abordar el estrés y la ansiedad a menudo presentes en el mundo real, de carne y hueso. Perder el control de un auto en un sueño también simboliza la vulnerabilidad, incertidumbre o falta de dirección. Puede representar la preocupación latente de no saber o no poder tomar las decisiones correctas.

En definitiva, soñar con esto es un recordatorio para centrarse en lo que sí se puede controlar y dejar ir lo incontrolable. Es una invitación a reflexionar si es posible manejar lo inesperado con calma y sin desesperar; a desarrollar resistencia y flexibilidad de cara a los posibles giros inesperados que presenta la vida.

Otra alternativa onírica con autos que aparece con frecuencia es el sueño de chocar con otro auto, o soñar estar dentro de un auto que no tiene frenos o que tiene frenos pero estos no funcionan, situaciones que podrían aludir a la presencia de un conflicto inevitable; a choques de personalidad o a la sensación de carecer de la capacidad para ponerle pausa o fin a una situación negativa.

¿Qué recomiendan hacer cuando se sueña con un auto fuera de control?

Frente al dilema de qué hacer en un sueño de esta índole, distintos psicólogos, como el propio Wallace, aconsejan no resignarse y hacerle frente a la situación, perseverar en el intento de tomar el control y, si es necesario, pedir ayuda. Al tratarse de una situación muchas veces inverosímil, maquinación del inconsciente, así como no tiene sentido estar en un auto sin frenos, puede no tener sentido recibir una mano de alguien paranormal que no estaba con el protagonista en la cabina.

Es importante subrayar que la interpretación de los sueños es subjetiva y depende en gran medida de tus propias experiencias, emociones y circunstancias de vida. No existe un significado único para todos los sueños con autos, por lo que es crucial considerar el contexto personal de cada persona al analizar el significado de sus propios sueños.