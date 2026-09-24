Los expertos en psicología coinciden: “Las personas que se olvidan donde dejaron el auto están sobrecargadas”

No se está solo en esto ni es un fallo grave de la memoria. Seguramente ocurrió de llegar apurado a algún lado, estacionar el vehículo, dirigirse rápido a comprar y al volver por el auto se experimenta un momento de susto porque no se sabe dónde quedó exactamente.

Frente a esto, algunos son más precavidos y anotan la zona o toman foto a la columna donde indica la ubicación; sin embargo, esto es más común de lo que se cree. La psicología analizó por qué algunas personas olvidan dónde estacionaron su auto y los expertos coinciden en que se trata de sobrecarga mental y cómo el cerebro procesa las acciones del día a día.

Olvidarse dónde se estacionó el auto es más habitual de lo que se cree

Qué dice la psicología de quienes olvidan dónde estacionaron el auto

Olvidar dónde estacionaste el auto no se debe a un fallo grave de la memoria ni a un problema de salud, sino a una sobrecarga mental y a la forma en que el cerebro procesa las acciones rutinarias. Según la teoría de John Sweller, la memoria de trabajo tiene una capacidad muy limitada.

Cuando se está estresado o se hacen muchas tareas al mismo tiempo, el cerebro colapsa de forma temporal y borra datos triviales para ahorrar energía y así se produce una saturación mental carga cognitiva.

Cuando estás estresado o haces muchas tareas a la vez, el cerebro colapsa de forma temporal y borra datos triviales para ahorrar energía Unsplash

Además, estacionar es un trámite tan mecánico y cotidiano que el cerebro no registra la información con profundidad. El dato queda en la “papelera” de la atención en lugar de pasar a la memoria a largo plazo.

Los expertos también destacan la teoría de la interferencia. que ocurre cuando se acumulan recuerdos muy similares, como cuando se recuerda perfectamente dónde se estacionó ayer, pero ese recuerdo compite y confunde a la mente respecto al lugar de hoy.

Qué hacer para no olvidar dónde dejaste estacionado el auto

Hay consejos que se vuelven útiles para evitar este despiste: