¿Querés vender tu auto? Qué debés hacerle para venderlo más rápido y cuánto cuesta

Ya sea para cambiarlo, reacondicionarlo, o despedirlo, entender qué necesita tener en orden tu auto antes de entregarlo puede ser muy útil. Según un informe de la plataforma de compraventa de autos usados Kavak realizado sobre la base de los datos recabados en su planta de reacondicionamiento entre enero y junio del 2022, estos fueron los arreglos más comunes por los que pasan los autos:

1. Detailing profesional externo e interno

El deterioro del look 0km del auto sucede por el desgaste natural de la capa superficial de la pintura, que hace que la luz no se refleje bien; y puede acelerarse por marcas de agua, rayones, lavados incorrectos, radiación ultravioleta, exposición al sol, contaminación, oxidación y resina de los árboles, entre otras.

Expertos de Kavak aseguran que este reacondicionamiento se realiza al 100% de los autos que pasan por la planta de reacondicionamiento, con el fin de realzar el brillo de la pintura y protegerla de elementos contaminantes; y para hacer una limpieza interior en detalle y profundidad, eliminando la suciedad, manchas y olores del tapizado, alfombras, paneles de puerta y techo. Desde el taller Iaorana detallan que un servicio de tratamiento cerámico exterior de un auto grande puede variar entre $30.000 y $45.000; y un detailing interno que incluye techo y baúl puede valer $12.000.

2. Cambio de aceite, filtros de aceite y filtros de aire

Otro de los ítems fundamentales en el plan de mantenimiento de cualquier auto es el service cada 10.000 km, o una vez por año, lo que suceda primero, para chequear el aceite del motor, el filtro de aceite, y el filtro de aire. Son todos elementos que hacen al buen funcionamiento del motor, y pueden extender su vida útil.

En diálogo con LA NACION, Iaorana y Quick Lane informan que el valor del reemplazo de aceite varía entre $9.000 y $15.000, según el tamaño del auto; y el valor de los filtros de aceite y los filtros de aire están en $5800.

3. Cambio de cubiertas

Los neumáticos son elementos de desgaste que requieren una inspección frecuente debido a su alto impacto en el funcionamiento y la seguridad de un vehículo. En mal estado, un neumático puede afectar la maniobrabilidad, incrementar la distancia de frenado y reducir la adherencia en suelo mojado.

Kavak recomienda hacer una inspección visual de las cubiertas cada 10.000 km.

Hay muchos factores que determinan su vida útil: el tipo, la dureza del compuesto, el estilo de manejo, y el tipo de suelo por el que se transita, entre otros. Para extenderla, es fundamental calibrar la presión a partir de los valores recomendados por el fabricante; realizar la rotación de neumáticos (Kavak recomienda hacerla cada 10.000 km); revisar la alineación cuando se detecten síntomas de tendencia direccional o deriva (cuando el auto “tira” para un lado al soltar el volante en velocidad); y controlar el balanceo cuando a velocidad se perciben vibraciones.

Realizando una inspección visual, se puede verificar la profundidad de los surcos de la banda de rodadura, para garantizar un correcto despeje de agua al transitar en suelo mojado y evitar el efecto “aquaplaning”: cuando el neumático pierde contacto y adherencia al suelo; y revisar que el neumático no presente daños en el flanco (parte lateral), o desprendimiento de material.

Desde el taller de Quick Lane informan que el cambio de cubiertas se cotiza en un valor aproximado de $58.000, por unidad.

4. Chapa y pintura de paragolpes, puertas y capot

Este arreglo funciona para resolver el aspecto de daños menores. Las piezas que se reparan con mayor frecuencia son los paragolpes, que al estar más expuestos a roces suelen presentar deformaciones, rayas, o problemas de encuadre que afectan la apariencia. Desde Quick Lane cotizan el valor del arreglo hecho en el paragolpes y en el capot, a $22.000 (cada parte); y a $15.000 en las puertas.

5. Duplicación de la llave

Muchas veces los clientes pierden los duplicados, o los mismos se dañan al punto de perder la funcionalidad de los comandos de cierre centralizado. Hoy, el duplicado de una llave con chip ronda los $12.400, según informa Iaorana.

6. Escobillas

Las escobillas del parabrisas también son elementos de desgaste. El componente de goma suele resecarse y dañarse con el tiempo, afectando la limpieza del parabrisa y reduciendo al visibilidad, interfiriendo con la seguridad del conductor. Que salten o hagan ruido al usarlas quiere decir que es momento de llevarlas a revisión. El estado de las escobillas debe controlarse junto con el nivel de fluido de limpiaparabrisas.

Dependiendo del tipo y tamaño de auto, reemplazar las escobillas puede costar desde $6500 a $12.000, según comentan los talleres de Iaorana y Quick Lane.

Las escobillas son un elemento clave de seguridad durante el manejo, y tenerlas en condiciones puede determinar las probabilidades de tener un accidente vial.

7. Batería

La vida útil de una batería varía en función del uso del vehículo. En condiciones óptimas puede extenderse hasta cinco años; y cuando el vehículo no se usa con frecuencia, se requiere su recarga para no afectar su vida útil. El equipo de Kavak hace énfasis en revisar que no hayan fugas de líquido, y que sus cables estén en perfectas condiciones. El taller de Quick Lane compartió con LA NACIÓN que cambiar la batería puede rondar los $31.000.

8. Cristal de parabrisas

Existen diferentes daños en parabrisas. En función del tipo y el tamaño del daño se define si debe realizarse el reemplazo completo del parabrisas, o si admite una reparación particular, para mejorar la visibilidad y contener el alcance del daño, evitando que se extienda al resto del parabrisas.

El cristal delantero no solo garantiza la visibilidad y el confort; sino que también es vital para la estructura del vehículo. Shutterstock

Desde Iaorana informan que el valor del cambio de parabrisas se mueve dentro de un rango de $31.000 a $45.000, dependiendo del tipo de auto.

9. Junta de tapa de válvulas

Una falla habitual en el sector de mecánica es la fuga de aceite. Un motor puede presentar fugas por diversos lugares, pero la más frecuente es por la tapa de válvulas. El problema se detecta haciendo una inspección visual, y se resuelve con el reemplazo de la tapa. El valor de este arreglo está entre $14.000 (cuando el daño es parcial) y $180.000 (cuando se trata de un arreglo total).

10. Pastillas de freno

Las pastillas de freno también son elementos de desgaste y su mantenimiento es fundamental para la seguridad del vehículo. Para el control de las pastillas se utilizan elementos de medición para evaluar su espesor. Además, para garantizar el buen funcionamiento, es importante verificar los componentes del sistema hidráulico. Dependiendo de la calidad del repuesto, las pastillas rondan los $12.000 y $16.000, según informan distintos talleres mecánicos que ofrecen el arreglo.

11. Correa de accesorios

La correa de accesorios garantiza el funcionamiento de la dirección hidráulica, el alternador (carga de batería) y el aire acondicionado. Con una inspección visual se pueden identificar los síntomas de resecamiento, y las marcas de desgaste. También es importante garantizar el correcto estado de rodamientos y tensores para un correcto funcionamiento del conjunto.

En un auto chico, el cambio de correa puede costar entre $8000 y $16.000, según informan Iaorana y Quick Lane.