Saldo negativo en la SUBE: cuales son los valores permitidos para viajar en noviembre 2025

Durante noviembre, la tarjeta SUBE sigue siendo el eje del sistema de transporte público en la Argentina y continúa vigente el mecanismo de “saldo negativo”, que permite a los usuarios completar un viaje aunque no tengan crédito suficiente cargado.

En la actualidad, el descubierto máximo permitido es de $1200 para los colectivos de todo el país, el subte porteño y el transporte fluvial del Delta bonaerense.

En tanto, para los trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires —Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín, Belgrano Norte y Sur— y para el Tren del Valle, en Neuquén, el tope se mantiene en $650. Estos valores no registran modificaciones desde mediados de año.

El funcionamiento es simple: si el costo del boleto está dentro del margen negativo habilitado, el viaje se valida normalmente. Luego, al realizar una nueva carga, el sistema descuenta primero la deuda acumulada. De esa forma, la SUBE garantiza que los pasajeros puedan viajar incluso cuando se quedan sin saldo en el momento.

En paralelo, avanza un proceso de modernización que amplía las alternativas de pago más allá de la tarjeta física. La novedad más destacada es la posibilidad de abonar el pasaje apoyando el celular sobre el lector mediante tecnología NFC, o bien, en los dispositivos que no cuentan con esa función, generando un código QR para escanear en el validador.

La aplicación oficial, además, posibilita cargar saldo con tarjeta de débito o billeteras electrónicas, verificar en tiempo real el crédito disponible y decidir si los beneficios —como la Tarifa Social o los descuentos por combinaciones— se aplican sobre la tarjeta plástica o la versión digital.

En la red de subte de la Ciudad de Buenos Aires ya se sumó también el pago con tarjetas bancarias y billeteras virtuales, en línea con una tendencia global hacia la diversificación de medios de pago.

El sistema de saldo negativo no se limita al Área Metropolitana: también está activo en las ciudades del interior que adoptaron la tecnología SUBE. No obstante, en aquellas localidades donde la tarifa mínima supera los $1200 debido a los últimos aumentos, el descubierto puede resultar insuficiente para cubrir un viaje completo. Aun así, la política oficial mantiene criterios uniformes en todo el país.