Franco Colapinto, la Fórmula 1 y la nostalgia: el día que la Ciudad Buenos Aires viajó en el tiempo

Este domingo, Franco Colapinto brilló en las calles porteñas frente a más de 600.000 personas en el Road Show Buenos Aires 2026. Se trató de una jornada histórica para el automovilismo argentino, ya que el piloto hizo vibrar a los asistentes a bordo de un monoplaza de Fórmula 1, con los actuales colores de Alpine y propulsado por un motor Renault V8.

Además, también realizó un recorrido con una réplica del mítico Mercedes-Benz W196, la “Flecha de Plata” de Juan Manuel Fangio.

La muestra convocó a miles de fanáticos que llegaron desde distintos puntos de la Argentina e incluso de países vecinos. En cuanto al circuito, la cita fue en la intersección de las avenidas Libertador y Sarmiento, donde se montó un trazado urbano de poco más de dos kilómetros. Allí, Franco realizó pruebas de velocidad y sus clásicas “donas”, maniobras en las que el auto gira sobre su propio eje.

En este marco, Renault Argentina se hizo presente con un despliegue de vehículos que facilitó la movilidad personal del equipo BWT Alpine Formula One Team. Además, la firma del rombo montó un stand en el Fan Zone donde exhibió la gama esprit Alpine, con modelos como el Renault Koleos y el Renault Arkana, y también combinó historia con la presencia del Renault Clio Williams, utilizado como Safety Car en el último Gran Premio de la Argentina en 1996.

Renault cuenta con algunos modelos de la gama esprit Alpine en el país​

“El Road Show de Franco Colapinto fue una oportunidad única para acercar las versiones esprit Alpine a miles de fanáticos en un contexto histórico. Ver la pasión del público reafirma nuestra conexión con el deporte y con el país. Que Franco, nuestro embajador, haya manejado un Fórmula 1 por las principales calles de Buenos Aires hace que todo cobre un sentido especial”, comentó Lucía Ploper, gerente de Publicidad y Marketing Digital de Renault Argentina.

El Renault Clio Williams estuvo exhibido en el Fan Zone

Si se pone el foco en el Renault Clio, el vehículo (en su estado original, equipado con jaula antivuelco, luces de emergencia y un motor 2.0 litros de 150 CV) fue utilizado, como se mencionó previamente, como Safety Car en el último Gran Premio de la Argentina en 1996.