Chery apuesta a romper las categorías con el Tiggo V, su nuevo vehículo familiar multifunción

Auto China 2026 dejó en evidencia la escala y el ritmo de la industria automotriz china con la exhibición de más de 1400 vehículos, decenas de estrenos globales y un fuerte foco en electrificación. Chery apostó por una idea clara: redefinir el concepto de vehículo familiar con una propuesta que busca romper las categorías tradicionales.

El protagonista de esa estrategia fue el Chery Tiggo V, un modelo que hizo su debut mundial en Beijing y que plantea una pregunta directa al mercado: ¿SUV, MPV o pickup? La respuesta, según la propia marca, es que puede ser todo eso a la vez. Se trata del primer SUV familiar multifuncional y transformable de la familia TIGGO, desarrollado bajo un enfoque basado en escenarios de uso, una lógica que empieza a ganar terreno en la industria frente a la segmentación clásica.

Detrás de este concepto aparece la filosofía “For Family”, eje central del desarrollo reciente de la compañía. Tal como explicó Jeff Zhang, CEO de la marca, la idea no es solo ofrecer tecnología, sino responder a necesidades concretas de la vida cotidiana. En ese sentido, el TIGGO V funciona como una síntesis de ese enfoque: versatilidad, practicidad y una propuesta pensada para acompañar distintos momentos del uso familiar.

Jeff Zhang, CEO de Chery, presentó el Tiggo V y reforzó la estrategia global “For Family”, centrada en la movilidad familiar.

La “V” que define al modelo resume esa intención. Representa versatilidad, por su capacidad de adaptarse a múltiples configuraciones; valor, por su enfoque eficiente y funcional; y victoria, como una forma simbólica de acompañar a los usuarios en su día a día. Pero más allá del concepto, lo interesante es cómo se traduce en el producto.

El unveiling en Auto China 2026 marcó el debut mundial de un modelo que busca romper las categorías tradicionales.

En su configuración SUV, el modelo adopta el lenguaje de diseño de la marca, con una estética robusta inspirada en el “Tiger Roar”, faros LED de estilo agresivo y una silueta que prioriza tanto la presencia como el aprovechamiento del espacio. A eso suma una estructura con alto porcentaje de materiales de alta resistencia y un paquete completo de asistencias a la conducción, en línea con las exigencias actuales en seguridad.

Antes del debut, el Tiggo V anticipó su estructura modular, pensada para adaptarse a distintos usos.

La transformación más disruptiva aparece en su modo pickup. A través de una estructura trasera desmontable, el TIGGO V puede ampliar su capacidad de carga y adaptarse a usos más exigentes, sin necesidad de modificaciones complejas. La compatibilidad con accesorios como carpas o módulos de almacenamiento refuerza esa lógica de vehículo multipropósito, alineada con nuevas tendencias de uso recreativo y laboral.

En términos mecánicos, el modelo incorpora la sexta generación del sistema híbrido de la marca, con versiones que combinan eficiencia y autonomía para distintos contextos. La propuesta se completa con aptitudes off-road que amplían su espectro de uso, desde la ciudad hasta terrenos más desafiantes.

Más allá del producto en sí, el debut del TIGGO V también funciona como una señal de hacia dónde apunta la estrategia de Chery: ampliar su presencia global con propuestas que integren tecnología, flexibilidad y una lectura más dinámica de las necesidades del usuario. En un salón que dejó en claro que la innovación ya no es una promesa sino una realidad concreta, la marca se posiciona como uno de los actores que busca capitalizar ese cambio de paradigma.

Con llegada prevista a la Argentina para los primeros meses de 2027, el modelo se suma a una ofensiva más amplia de la compañía en la región, donde su crecimiento —de la mano del Grupo Corven como socio estratégico— acompaña una demanda cada vez más orientada a soluciones versátiles y tecnológicamente avanzadas. En ese contexto, propuestas como el TIGGO V anticipan un escenario donde las categorías tradicionales empiezan a quedar chicas frente a una nueva forma de entender la movilidad.

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