Salón de Ginebra 2020: en formato digital

Renault Morphoz. El concept eléctrico que modifica la distancia entre ejes

Las autoridades suizas prohibieron los eventos masivos por el coronavirus; así, la refinada muestra helvética no pudo abrir sus puertas físicas, pero sí las virtuales. Aquí, los mejores modelos que se mostraron online

Gabriel Tomich SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de marzo de 2020

El coronavirus no solo ha dejado secuelas en la salud mundial, también en muchos y variados eventos masivos. En lo que atañe al mundo del automóvil, la primera "víctima" fue el Salón Internacional del Automóvil de Ginebra, que iba a realizar nada menos que su 90° edición desde el jueves último hasta el 15 de marzo próximo.

En efecto, el viernes de la semana pasada (28 de febrero) los organizadores del GIMS (Geneva International Motor Show) decidieron cancelar la realización de la muestra (por lo general, la más primorosa, a partir de la presencia no solo de la gran mayoría de las marcas generalistas sino también de los fabricantes en menor escala y artesanales como Pagani, McLaren, Bugatti, Pininfarina y otros que no suelen verse en otros salones), debido a que el Concejo Federal suizo decidió ese día que no permitiría eventos con más de 1000 personas, al menos hasta el 15 de marzo. Solo restaban tres días para el tradicional día de prensa.

McLaren 765 LT, más aceleración. El nuevo producto de la casa fundada por Bruce McLaren cuenta con un V8 4.0 L biturbo de 765 CV, que le permite acelerar de 0 a 100 km/h en 2,8 segundos

"Lamentamos esta situación, pero la salud de todos los participantes es nuestra principal prioridad, igual que para los expositores. Este es un caso de fuerza mayor y una tremenda pérdida para los fabricantes, que han hecho una gran inversión para estar presentes en Ginebra. Sin embargo, estamos convencidos de que entenderán nuestra decisión", explicó Maurice Turrettini, presidente de la organización.

Pininfarina Battista Anniversario, un homenaje. El híper GT 100% eléctrico para festejar los 90 años de la marca

Lo cierto es que los stands estaban prácticamente listos y la edición 2020 de Ginebra marchaba viento en popa. Pero la situación cambió drásticamente con la aparición del primer caso confirmado del coronavirus en Suiza y la decisión del Concejo Federal. Las pérdidas financieras de la cancelación serán significativas, aunque el público puede quedarse tranquilos: los organizadores les devolverán el dinero de las entradas.

En la era de la tecnología

Sin embargo, estamos en el siglo XXI. Entonces, si no se puede realizar el salón en forma presencial. ¿Por qué no hacerlo virtual? Precisamente es lo que decidieron los organizadores del GIMS con la anuencia de los expositores, que el martes último llevaron adelante en forma online sus tradicionales conferencias de prensa para presentar las primicias mundiales y europeas, así como para realizar la clásica votación para elegir el Auto del Año 2020, a través de las computadoras y los teléfonos móviles.

Peugeot 208, Auto del año. El compacto del león se llevó el lauro que otorgan los especialistas

Así, desde las 8 de la mañana hora suiza (4 de nuestro país), BMW, AMG, Mercedes-Benz, Skoda, Volkswagen (todas las marcas del poderoso grupo alemán preparaban sus armas para estar aquí), McLaren, Bentley, Audi, Porsche, Qooder (fabricante suizo de motos, pero con cuatro ruedas), Alpine, Goodyear, Hyundai, Aiways (productor chino de SUV), Morgan, GFG Style (estudio de diseño italiano para autos y SUV eléctricos de lujo), Hispano Suiza, Lexus, Vega, Seat, Koenigsegg y Aston Martin Lagonda, realizaron sus conferencias vía streaming guardando los 15 minutos habituales que se le asigna a cada marca.

La culpa no es del virus

Más allá de esta salida virtual y tecnológica, la situación no pintaba bien de antemano para el GIMS 2020. Si bien en sus últimas ediciones se había mostrado más fuerte y con pocas "bajas" de fuste respecto de otros autoshow (como París y Frankfurt), la crisis de los grandes salones parecía llegar por fin también al más pequeño y concentrado salón helvético.

Porsche 911 Turbo S, pura potencia. Clásico y efectivo con motor bóxer 3.8 L biturbo de 650 CV; de 0 a 100 en 2,7 s

Así, como viene sucediendo en el último lustro, no todas las marcas iban a estar presentes físicamente en Ginebra 2020 y, por supuesto, tampoco lo estuvieron en forma virtual. Entre ellas se cuentan varias que viene "faltando" a casi todos los salones: Ford (que desde el año pasado apuesta a los eventos privados de magnitud, como fue en noviembre el lanzamiento del SUV 100% eléctrico Mustang Mach-E en Los Ángeles), parte del Grupo PSA (Peugeot, Citroën, que lanzó el pequeño AMI 100% eléctrico en París la semana anterior, y Opel; aunque sí hubiese estado DS) y marcas como Lamborghini, Jaguar y Maserati, todas ausencias muy significativas porque este es el salón por excelencia para los superdeportivos y los modelos de lujo. Tampoco estaba anotada Volvo, que hace rato que no va a ningún salón, ni las británicas MINI y Land Rover, y la japonesa Subaru.

No obstante, también a diferencia de los salones más grandes, aquí sí iban a dar su presencia (aunque no tuvieron streaming) el grupo FCA (Fiat, Jeep, Alfa Romeo), Ferrari, los fabricantes japoneses casi en pleno: Toyota, Honda, Suzuki y Mazda, así como BAC, Changan y otras de China, además de gigantes mundiales como Renault (que hizo su propio lanzamiento digital desde Francia el lunes y el martes para mostrar lo que llama La ofensiva eléctrica) y Kia, entre otros.

Hyundai Prophecy Concept, un canto al diseño. Expresa lo último en la filosofía creativa de la marca coreana

¿Las estrellas del salón virtual? El concept Morphoz, 100% eléctrico y autónomo nivel 3 de Renault, que modifica la distancia entre ejes (parte del volumen delantero desde el capot, incluyendo el eje, se mueve hacia adelante) ya sea para circular en la ciudad (corta) o en ruta (larga); obviamente, también cambia la longitud total del vehículo. Pero hubo más joyas del diseño; en especial, el bellísimo Hyundai Prophecy, al que se suma el 100% eléctrico BMW i4.

BMW i4 Concept, 100% eléctrico. Con 530 HP, esta Gran Coupé Z.E. acelera de 0 a 100 km/h en 4 segundos

Entre los modelos ya listos para vender, Volks-wagen mostró el SUV grande Touareg R y el nuevo Golf GTI, el creador del segmento hot hatch (además del GTE híbrido y el GTD diésel), mientras que también se lanzaron varios premium y lujosos como los nuevos Audi A3 Sportback (con el motor 1.5 TFSI L de 150 CV del A1), Mercedes-Benz Clase E (con varias versiones, incluyendo híbridas), Porsche 911 Turbo S (motor bóxer 3.8 L biturbo de 650 CV) y los espectaculares Bugatti Chiron Pure Sport (con el motor W16 de 1500 CV, pero más liviano y con nuevas suspensiones), McLaren 765 LT (V8 4.0 L biturbo de 765 CV y 80 kg más liviano que el 720S), Pininfarina Battista Anniversario y Bentley Mulliner Bacalar.

Mercedes-Benz Clase E, una familia grande. Con varias siluetas (berlina, rural y otras) y mecánicas nafteras e híbridas

Además, atención: la electrificación se derrama hacia los segmentos más económicos: Dacia (con todo el respaldo de la tecnología de la alianza Renault-Nissan) presentó un show car denominado Spring, que adelanta futuros Sandero, Duster y otros modelos populares 100% eléctricos. La propia marca del rombo presentó su estrategia E-Tech Hybrid Plug-in que usará en los nuevos Clio (140 CV), Captur y Mégane (ambos con 160 CV). Igual camino mostró Mercedes-Benz, que agregó las versiones híbridas plug-in (enchufables) a sus modelos CLA Coupé y Shooting Brake, y GLA.

Así, corona virus mediante, el Salón de Ginebra se convirtió en el primer autoshow virtual en la historia de la industria automotriz. Lo que no es poco en esta época de marcado declive de estas megamuestras de automóviles.