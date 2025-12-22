Un banco lanzó financiación de hasta $28 millones para autos y motos

Uno de los grandes impulsores de la industria automotriz durante este año fue, sin dudas, la financiación, aunque no fue el único factor. También influyó la apertura económica que permitió la llegada de nuevas marcas, el desembarco de más modelos y un mercado que recuperó dinamismo, al punto de estar cerca de cerrar el año con más de 600.000 unidades vendidas.

En ese contexto, el Banco Ciudad lanzó una nueva línea de créditos destinada a impulsar la renovación de flotas de taxis, remises y motos de reparto, con el objetivo de acelerar la transición hacia vehículos electrificados. La iniciativa apunta a facilitar el acceso a autos eléctricos e híbridos enchufables 0 km a titulares de licencias y trabajadores de plataformas.

“En las ciudades más avanzadas del mundo, la electromovilidad ya es parte del paisaje urbano. Reduce el impacto ambiental, baja costos para quienes manejan todos los días y, al ser totalmente silenciosa, mejora la vida en la Ciudad. Estos créditos forman parte de una agenda integral de electromovilidad que nos acerca a la ciudad que queremos: más moderna y competitiva”, afirmó el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Se trata de una nueva iniciativa del Banco Ciudad para impulsar la movilidad sustentable Gentileza

Dentro de esta agenda, la Ciudad viene impulsando distintas medidas para favorecer la adopción de energías limpias: se están sumando 400 puestos de carga para autos eléctricos en la vía pública y, además, estos vehículos están exentos de pagar patente de manera permanente.

En cuanto a la nueva línea para taxis y remises, se trata de préstamos prendarios desarrollados junto con las cámaras del sector. Permiten financiar hasta $28.000.000, a un plazo máximo de 48 meses, con una tasa fija del 20% (TNA). Para el monto máximo, la cuota inicial es de $808.000.

A su vez, se habilitó una línea especial para la compra de motos eléctricas, destinada a monotributistas que trabajen en plataformas de delivery inscriptas en el registro del Gobierno porteño. En este caso, el monto máximo es de $2.800.000, con plazo de 36 meses y tasa fija del 22,5% (TNA). Para el tope de financiación, la cuota inicial es de $101.000.

En ambas líneas, la financiación cubre hasta el 70% del valor del vehículo y se establece una relación cuota–ingreso estimada del 30%. A su vez, es necesario cumplir con una serie de requisitos:

Para taxis: se debe presentar una factura proforma (borrador que detalla las condiciones de la compra), licencia vigente con al menos dos años de antigüedad, y acreditar ingresos, con un mínimo de un año de inscripción como monotributista o independiente.

Para remises: factura proforma, constancia de habilitación del vehículo con antigüedad de 2 años y acreditar ingresos, un mínimo de un año de inscripción como monotributista o independiente y 6 meses de antigüedad en la categoría que se utilice para la estimación de ingresos.

Para motos: factura proforma, el titular debe contar con licencia de conducir vigente en la Ciudad, ser monotributista con un mínimo de un año de inscripción y 6 meses de antigüedad en la categoría que se utilice para la estimación de ingresos, trabajar en alguna de las plataformas de delivery con antigüedad/continuidad de un año.

La línea es para taxis, remises y motos que realizan tarea de reparto Rodrigo Nespolo - LA NACION

Los beneficios para los autos electrificados

En la Ciudad de Buenos Aires, los autos eléctricos están exentos del pago de patentes: el beneficio aplica a vehículos de cualquier año radicados en territorio porteño, por lo que nunca pagan este impuesto.

Además, otro beneficio de los vehículos 100% eléctricos es que están exentos del pago de peajes en las autopistas porteñas, según informaron desde Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA).

Los autos eléctricos radicados en la Capital Federal no pagan peajes en autopistas porteñas

En el caso de los híbridos, tras los cambios recientes, actualmente no pagan patente durante los dos primeros años. A partir de entonces se aplica un esquema gradual de pago hasta llegar al sexto año, cuando comienzan a abonar el 100% del impuesto correspondiente.