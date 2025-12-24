Cuánto cuesta el Citroën Basalt en diciembre 2025

El Citroën Basalt comenzó diciembre con una actualización de precios que implicó un ajuste del 1,6% en todas sus versiones. El movimiento se da en un contexto de menor ritmo en el mercado de autos 0km durante los últimos meses, aunque con un balance anual que todavía muestra números positivos para la industria.

Los nuevos valores del modelo se conocen en un escenario marcado por caídas tanto interanuales como mensuales en los patentamientos, pero con un acumulado de 2025 que mantiene una evolución favorable.

Así, las versiones del Citroën Basalt para diciembre de 2025 quedaron configuradas de la siguiente manera:

Basalt VTI Live PK: $31.670.000

$31.670.000 Basalt VTI Feel: $33.710.000

$33.710.000 Basalt T200 Shine: $37.940.000

$37.940.000 Basalt T200 Dark Edition: $38.460.000

Se destaca por un baúl de 490 litros Pedro Bicudo

La actualización llega luego de un noviembre complejo para el SUV de la marca francesa. Durante ese mes se patentaron 370 unidades, lo que significó una contracción del 38,4% frente a octubre, cuando había alcanzado las 597 operaciones, de acuerdo con los registros de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara). Pese a esa baja puntual, el acumulado anual del modelo suma 6333 unidades y representa el 1,1% del total del mercado de autos.

El desempeño del Basalt se inscribe dentro de una coyuntura general en la que, durante noviembre, se comercializaron 34.905 vehículos cero kilómetro en el país. Esa cifra implicó una disminución del 33,2% respecto del mes anterior y del 3,6% en comparación con el mismo período de 2024. Sin embargo, la mirada de largo plazo resulta más alentadora: en lo que va de 2025 ya se vendieron 587.666 unidades, un 49,7% más que en igual tramo del año pasado.

El modelo se consigue desde los $31.670.000 Pedro Bicudo

En términos de oferta, el Basalt se comercializa con dos opciones mecánicas y cuatro niveles de equipamiento: Live PK, Feel, Shine y Dark Edition. En todas las versiones, el baúl ofrece una capacidad de 490 litros, que puede ampliarse hasta 1540 litros al rebatir los asientos traseros.

Las configuraciones Live PK y Feel están equipadas con el motor naftero VTi 1.6 de cuatro cilindros y 16 válvulas, con una potencia de 115 CV a 6000 rpm y un torque de 150 Nm a 4000 rpm, asociado a una caja manual de cinco marchas. En tanto, las variantes Shine y Dark Edition incorporan el propulsor T200, un tres cilindros turbo de 1.0 litro y 12 válvulas que entrega 120 CV a 5750 rpm y 200 Nm desde 1750 rpm, combinado con una transmisión automática CVT.

Fabricado en el Polo Automotor de Porto Real, en el estado brasileño de Río de Janeiro, el modelo desembarcó en la Argentina el año pasado y logró posicionarse como una alternativa destacada dentro de su segmento, especialmente por su capacidad de carga, una de las más amplias de la categoría.

La versión Dark Edition tiene detalles diferentes en diseño

La versión Dark Edition suma una impronta estética diferenciada. Por fuera, incorpora llantas de aleación negras de 16″, emblemas específicos en los laterales delanteros, el doble chevrón oscurecido, umbrales de puerta personalizados y un alerón trasero con un filete rojo, además de detalles exteriores exclusivos.

En el interior, esta variante se distingue por los asientos con tapizado propio y costuras rojas, alfombras específicas y una selectora en negro brillante con acentos en rojo. Los apoyabrazos de las puertas delanteras también cuentan con un revestimiento de mayor calidad.

En el interior cuenta con asientos de tapizado exclusivo y costuras rojas

En materia de tecnología y conectividad, el Basalt ofrece la central multimedia Connect Touchscreen, con marco ultrafino en negro brillante y pantalla de 10,25 pulgadas, compatible con Android Auto y Apple CarPlay. El equipamiento se completa con un puerto USB tipo A, una toma de 12 volts y dos puertos USB tipo C de carga rápida para las plazas traseras.