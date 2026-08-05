¿Cuánto cobra un mecánico por hora en Argentina en agosto 2026?

A un auto pueden surgirle distintos problemas que obliguen a pasar por el taller, desde una falla eléctrica o mecánica hasta trabajos de pintura, reparaciones de chapa o arreglos después de un choque. En ese contexto, conocer cuánto cobra un mecánico por hora sirve como referencia ante la amplia dispersión de precios que existe en el mercado.

Esto se da porque no hay un valor único para todo el país. El costo final depende del tipo de reparación, la complejidad del trabajo, la ubicación del establecimiento, su nivel de equipamiento y la especialización necesaria para intervenir el vehículo.

Además, una parte importante de la actividad se desarrolla de manera independiente o fuera del circuito formal. Esto amplía las diferencias entre los presupuestos, incluso cuando se trata de trabajos similares.

Cuánto cuesta la hora de un mecánico en agosto

La denominada “hora taller” funciona principalmente como una guía técnica y no como un esquema obligatorio de facturación. En la práctica, muchos talleres cobran por la intervención completa y no por el tiempo exacto que el vehículo permanece dentro del establecimiento.

Para ofrecer un parámetro común, la Federación Argentina de Asociaciones de Talleres de Reparación de Automotores y Afines (FAATRA), por medio de su Subcomisión de Carrocería y Pintura, comparte los valores sugeridos para julio, agosto y septiembre de 2026:

Mecánica, electricidad y otros servicios: $84.000 más IVA por una hora taller.

$84.000 más IVA por una hora taller. Hora de pintura: $84.000 más IVA.

$84.000 más IVA. Día de chapa: $336.000 más IVA, calculado sobre cuatro horas de taller.

$336.000 más IVA, calculado sobre cuatro horas de taller. Paño de pintura: $504.000 más IVA, equivalente a seis horas de trabajo con los insumos incluidos.

La denominada “hora taller” funciona principalmente como una guía técnica y no como un esquema obligatorio de facturación Archivo

Los valores representan un aumento de aproximadamente el 9,1% frente a las referencias del primer trimestre, cuando la hora de mecánica, electricidad o pintura se ubicaba en $77.000 más IVA. En aquel momento, el día de chapa tenía un valor sugerido de $308.000 más IVA y el paño de pintura alcanzaba los $462.000 más IVA.

De todas maneras, se trata de referencias y no de tarifas obligatorias. Cada taller mantiene la autonomía para definir sus precios de acuerdo con su estructura de costos, ubicación, equipamiento, capacitación del personal y disponibilidad de repuestos.

Cómo se calcula el valor de una reparación

Aunque el concepto de “hora taller” es el parámetro más conocido, el presupuesto suele elaborarse a partir de tiempos estandarizados para cada tarea. En mecánica general, por ejemplo, el precio depende principalmente de la dificultad de la intervención y del procedimiento necesario para realizarla. Un trabajo que requiere desmontar varias piezas para acceder al componente afectado puede resultar más caro que otro de duración similar, pero técnicamente más sencillo.

Los valores representan un aumento de aproximadamente el 9,1% frente a las referencias del primer trimestre Shutterstock

También influyen el diagnóstico previo, la tecnología del vehículo y la necesidad de utilizar herramientas o equipos específicos. La reparación de un sistema electrónico moderno, por caso, puede exigir escáneres, software y personal especialmente capacitado.

En chapa y pintura, la utilización de equivalencias como el “día de chapa” o el “paño de pintura” permite calcular trabajos de mayor escala sin depender exclusivamente del conteo de horas. El valor del paño incluye los insumos, aunque el presupuesto definitivo puede modificarse según el tipo de pintura, el color del vehículo, la superficie dañada y la preparación necesaria antes de aplicar el producto.