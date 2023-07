Se disparan los robos de autos y neumáticos por falta de repuestos: cuáles son los más afectados

escuchar

En la Argentina convergen varios problemas en torno a los autos que van más allá de un análisis económico sobre la industria. La realidad, en las calles, es que el delito aumenta y los robos de autos, neumáticos y otras partes crece y genera varias dificultades.

Según el informe “Radiografía del fraude a las aseguradoras en Argentina”, elaborado por el Centro de Experimentación y Seguridad Vial (CESVI), se evidencia que ante la dificultad para importar autopartes y la escasez como consecuencia directa, “el mercado negro vio la oportunidad del contrabando en algunos casos y el desguace de rodados del ámbito delictivo”. Es decir, como no entran productos del exterior, aumenta el delito como una manera de conseguir esas piezas.

El punto de partida está claro: faltan autopartes. Y eso, además de aumentar el crimen, trae otros problemas. Lo primero es la disponibilidad, claro; que se refleja en las demoras: apenas un 25% de los repuestos solicitados se logran conseguir en el plazo de uno a tres días, el número más bajo desde 2019. “En la actualidad, la disponibilidad de repuestos que se proveían entre 1 y 3 días, cayó 10 puntos porcentuales sobre la oferta existente en los primeros tres meses de 2019″, señaló Leonardo Andekian, gerente de Negocios de la entidad al presentar el informe elaborado con datos actualizados hasta el mes de mayo de 2023.

En la comparativa, el IPC difundió un valor de aumento mientras que, en la realidad, el precio se disparó todavía más Strix by LoJack

Por otro lado, y quizás más desprendiéndose de esto último que del problema de raíz, están los aumentos. Según este mismo reporte, “el valor de la canasta top de 25 piezas mostró un incremento de 292,6% respecto a los valores disponibles en diciembre de 2021; variación superior a lo que mostró el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC”.

El fraude a las empresas de seguros

Los problemas se siguen acumulando y desencadenando otras dificultades. La otra variable que aparece son los fraudes a las aseguradoras. De los 23.300 siniestros analizados por la mencionada entidad, el 21% tenían algún indicio de fraude. “Hoy en día, conseguir un guardabarros o paragolpes está generando mucho malestar. Es un drama porque no hay importación y los precios son exorbitantes. No sorprende que la falta de repuestos esté generando una mayor siniestralidad”, sintetizó Roberto Vega, coordinador de la Mesa Antifraude de IAATI Latinoamérica.

Las aseguradoras investigan los siniestros, constatan versiones y denuncias antes de pagar la póliza jcomp / Freepik

A sus dichos se sumó Martín Py, gerente de alianzas estratégicas de Strix by LoJack. “Hoy las compañías recurren a nuestra tecnología de big data y analítica para validar los siniestros denunciados. Si el asegurado denuncia que dejó el vehículo estacionado en un lugar y horario preciso y al día siguiente no estaba, la tecnología tiene la función de certificar que eso haya sido así. Muchas veces un fraude ocurrido un viernes es denunciado un lunes a sabiendas de que en cuatro horas un automóvil puede ser desmantelado. De esa manera, el asegurado apunta a tener una indemnización por el robo total cuando probablemente la unidad sufrió un daño o rotura por el cual el dueño no puede o no quiere afrontar el arreglo”, explicó.

En resumen, se exagera o miente para evitar un problema. Conseguir las partes es complicado, implica tiempo, estrés y mucha plata. Engañar a la aseguradora para obtener un rédito mayor al costo de reparación -y evitar los arduos trámites y búsquedas por la pieza- se convierte en una opción que barajan los dueños de vehículos, según el informe.

Es en ese sentido que varias empresas buscan paliar estas acciones. En diálogo con LA NACION, tiempo atrás fueron los responsables de Libra Seguros quienes estimaron que el 47% de las denuncias por siniestros son falsas o exageradas y se dispusieron a iniciar acciones legales contra los casos donde es demostrable esa falsedad.

Los vehículos más perjudicados: cuáles se buscan y qué se roba más

Dicho todo esto, se termina el análisis. Los hechos hablan por sí solos y el informe que elaboró el CESVI tiene datos precisos. No es lo mismo manejar un auto, una moto o un camión así como tampoco es igual tener un sedán o una pick up.

Los robos están en aumento y alcanzan máximos históricos. Por citar un período de tiempo, es el registro de crímenes más alto desde 2019 siendo los autos los más perjudicados: representan el 51,1% de los hechos delictivos de esta índole.

Los autos en la mira, las motos complicadas y las pick ups y SUV como foco del delito Strix by LoJack

En segundo término aparecen las motos con un 27,8%, seguidas por las pick ups y SUV con el 19,7% y dejando apenas un 1,4% para los demás, donde se destacan, por ejemplo, camiones. Esto no quiere decir que todos los robos a vehículos, sea cual sea el tipo, son para desguace y reventa de autopartes. En algunos casos, como explicaron expertos en oportunidades anteriores, los delincuentes abordan automóviles y los roban para cometer otros crímenes y luego los descartan.

Por otro lado, está la búsqueda de las autopartes. Esta vez sí, con foco en robar para poder desguazar y revender. Por todo el conflicto que hubo en 2022 y que continúa arrojando dificultades aún hoy en día, lo más robado son los neumáticos. Entre 2019 y 2022, los robos de ruedas subieron 49%, según las estadísticas del estudio.

