Advierten que casi la mitad de las denuncias de robos de autos son falsas

En el marco de una campaña para prevenir el fraude a las aseguradoras, se distribuyó a la prensa un informe que evidencia una tendencia que crece conforme pasa el tiempo. Acorde a los datos recopilados por la compañía Libra Seguros, se estima que el 47% de las denuncias por siniestros de vehículos son falsas o exageradas. Es decir, casi la mitad de las personas que acuden a sus aseguradoras por un resarcimiento como consecuencia de un siniestro, mienten.

Fue en diálogo con LA NACION que Juan Ignacio Perucchi, gerente general de la aseguradora mencionada, explicó cuáles suelen ser los incidentes donde más se tergiversan los hechos ocurridos. “Quieren pasar por una lesión grave una que fue leve, tienen las ruedas gastadas y quieren pasarlas como robos o quizás les roban una pero denuncian dos o tres”, señaló. También explicó cómo suelen denunciarse autorrobos o autodestrucciones de los vehículos “cuando dejan de servir, por ejemplo, para el trabajo que hacían”.

La exageración es lo más frecuente. Los hechos que tienen un costo de reparación relativamente bajo son maximizados para intentar llevarse un porcentaje de prima un poco más alto. Ante el intento de algunas personas por llevarse un poco de dinero extra, las aseguradoras emprenden una tarea de investigación ardua para dar con posibles fraudes. “Cuando denuncian un siniestro se arman matrices de riesgos, estadísticas propias y de mercado para saber qué liquidar y qué no. Una vez detectado el fraude, se proceden a las herramientas legales para rechazarlo o pagarlo en su justa medida”, amplió Perucchi.

Las aseguradoras investigan los siniestros, constatan versiones y denuncias antes de pagar la póliza jcomp / Freepik

“Nosotros tenemos rastreos de dónde están algunos vehículos y se constatan [las denuncias] con el asegurado, vecinos, familiares, fuerzas policiales. La clave acá es una buena investigación y ver si las versiones coinciden”, completó. Pero lo que ocurre en la actualidad es que se intenta que estos hechos dejen de quedar en un trámite burocrático. Tradicionalmente, si una persona mentía con un siniestro o lo exageraba, simplemente se procedía al no pago o pago parcial, según sea el caso. La campaña ahora es otra: llevar a la Justicia penal los casos de fraude.

Libra Seguros está al día de la fecha encabezando 42 denuncias penales dentro de las cuales dos ya están en camino a un juicio oral. “Una resolución dice que en un principio esto sería un delito y la persona lo podría haber cometido. Todavía no salieron las penas, pero tener dos casos en esta instancia ya es un paso enorme”, amplió el ejecutivo.

En términos legales, a estas personas se las acusaría de estafa, crimen por el que puede corresponder una pena de entre seis meses a tres años de prisión. Estos fraudes implican un duro gasto para las aseguradoras. Acorde al comunicado de prensa, las pérdidas monetarias ocasionadas al sector por estas prácticas rondan entre $80.000 y $100.000 millones anuales. “Esto afecta la solvencia de la industria y encarece las pólizas de quienes obran correctamente”, explicaron.

Las variables secretas de los seguros para cotizar una póliza

No todos reciben la misma cobertura, ni precio. Cuando las aseguradoras reciben a un cliente nuevo se hace una gran investigación con el objetivo de brindar la cobertura que más le convenga a ambos. Hace un tiempo, en una nota publicada por este medio se ahondó en algunas de esas “variables secretas” que solo los agentes de seguros constatan antes de ofrecer una cobertura.

Por mencionar algunas, se hace una investigación de la siniestralidad de los clientes, su edad, sexo, zona de residencia y lugares de circulación. Todos esos diferenciales, combinados, afectan al precio y no es una cuestión de modelo y kilometraje únicamente (también se tienen en cuenta pero no son determinantes individuales). La situación coyuntural, por mencionar otro caso, también es motivo de análisis. “Los autos viejos se roban más y tienen más siniestralidad, estamos en un país donde no hay muchos repuestos y está complicado el tema de las importaciones”, habían comentado desde la empresa Allianz en aquel entonces.

Cuáles son las variables secretas que las aseguradoras contemplan antes de aceptar a alguien como cliente shutterstock - Shutterstock

