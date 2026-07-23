Se venden cada vez menos autos en la Argentina, pero la industria prevé un mejor segundo semestre

La industria automotriz preveía que 2026 sería un “año superador”, según las proyecciones de distintos referentes del sector; sin embargo, con la primera mitad del año concluida, las cifras de patentamientos mostraron un mercado por debajo de las expectativas.

Impulsado por las 45.995 unidades 0km comercializadas en junio, el acumulado del primer semestre alcanzó los 294.181 vehículos vendidos, un 9,9% menos que en el mismo período de 2025, cuando se habían registrado 326.549 patentamientos, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

Para Sebastián Beato, presidente de Acara “la primera parte del año estuvo marcada por un exceso de unidades, dudas en la demanda y una fuerte competencia por precios y promociones, pero tras meses de desaceleración, las terminales y los concesionarios nos estamos reacomodando y ya se observan señales de recuperación en el horizonte. Los clientes siguen analizando mucho su decisión y esperando que bajen las tasas o haya nuevas opciones para acceder a los vehículos”.

En una línea similar, Christian Kimelman, country manager de BYD, dijo en diálogo con LA NACION: “El primer semestre mostró un mercado más desafiante de lo que muchos proyectaban a comienzos de año. La evolución fue más moderada debido a un contexto económico que todavía genera cautela en las decisiones de compra. Hoy el consumidor analiza mucho más cada inversión, compara alternativas y busca vehículos que ofrezcan una propuesta de valor clara en términos de tecnología, eficiencia, seguridad y costo total de uso”.

No obstante, Kimelman resaltó que para BYD el balance es “muy positivo”, ya que “los resultados reflejaron una buena recepción". Según los datos de Acara se consolidó como la marca líder en ventas de vehículos eléctricos y, durante junio, se ubicó entre las diez automotrices más vendidas del país, alcanzando el puesto número ocho del mercado total.

Si bien el mercado en su conjunto cayó, algunas automotrices, como BYD, continúan incrementando sus ventas mes a mes TOMAS CUESTA - AFP

En relación al balance “mixto” que hizo Kimelman; Ernesto Cavicchioli, CEO Hyundai Motor Argentina S.A. y presidente de la Cámara de Importadores y Distribuidores Oficiales de Automotores en Argentina (CIDOA) sostuvo en diálogo con este medio: “El mercado cayó un 9% y hay marcas que caen cerca del 50% y otras que crecen mucho. En el caso de Hyundai estamos con una suba del 40%, apalancada por el HB20 y la Creta que están vendiendo bien. Los motivos son básicamente un mercado de oferta donde todas las marcas tienen stock y salen a pelear por los clientes. Los que tengan propuestas mas atractivas están entre los beneficiados. Hay un mercado mucho mas competitivo y eso favorece al consumidor”.

Para dimensionar lo planteado por Cavicchioli, basta con observar el desempeño de las marcas con mayor volumen de patentamientos durante la primera mitad del año. Incluso las automotrices que lideran el mercado registraron caídas interanuales, una muestra de que la contracción fue generalizada y no estuvo limitada a determinados fabricantes.

Toyota, que se mantuvo como la marca con más patentamientos entre enero y junio, comercializó 38.580 vehículos. Esa cifra representó una caída del 26,8% respecto de las 52.729 unidades registradas en el mismo período de 2025, según datos de Acara.

El segundo lugar fue para Volkswagen, con 37.917 patentamientos durante el primer semestre, aunque también mostró una contracción interanual del 28,3%. Fiat, en tanto, completó el podio con 34.180 unidades comercializadas, un volumen que significó una baja del 20% frente a igual período del año pasado.

La mayor oferta de financiación, la desaceleración de la inflación y la baja de tasas impulsan el optimismo para el segundo semestre Shutterstock - Shutterstock

En contraposición, Mercedes-Benz fue una de las marcas con mayor crecimiento durante el primer semestre; la automotriz patentó 5234 vehículos entre enero y junio, un 60% más que en el mismo período de 2025. Este desempeño estuvo impulsado, en parte, por la eliminación del impuesto interno para una parte de los vehículos, conocido popularmente como “impuesto al lujo”, una medida que favoreció especialmente al segmento premium.

BMW también registró un fuerte crecimiento: entre enero y junio patentó 1801 vehículos 0km, lo que representó un incremento interanual del 79%, uno de los más elevados del mercado.

Otro caso es el de Hyundai, mencionado previamente, que logró incrementar sus patentamientos durante el primer semestre. A esa tendencia también se sumó Honda, que comercializó 3077 vehículos 0km entre enero y junio, un 45% más que en el mismo período de 2025.

Aunque la tendencia general del mercado fue a la baja, algunas marcas de origen chino fueron las principales excepciones y lograron compensar ese escenario con fuertes crecimientos. BAIC patentó 5236 unidades durante el primer semestre, lo que representó un incremento interanual del 297%. En tanto, Chery exhibió una de las mayores variaciones porcentuales del mercado: pasó de 383 vehículos patentados en el primer semestre de 2025 a 3121 en igual período de 2026, un crecimiento del 714%, según Acara. Si bien el porcentaje resulta muy elevado, se explica, en gran medida, porque la marca partía de una base de comparación considerablemente más baja.

“Con respecto a las marcas chinas, el poder de fuego lo tienen con los autos que entran sin arancel y está limitado al 10% de la oferta total del mercado. Sobre todo en el segmento de los SUV. Hay mucho ruido en este momento y las cosas decantaran en el mediano plazo. La única forma de que los precios sigan bajando a partir de acá es un cambio importante en la presión impositiva vigente. Ya sea que mas autos se importen sin arancel (sin cupos) o bajas en IVA, ingresos brutos, débitos y créditos, ganancias, etc. Cada vez que se vende un auto, el 50% son impuestos”, agregó Cavicchioli.

Qué se espera para la segunda mitad del año

Desde Acara proyectan un pronóstico mejor para la segunda mitad de este año: “Lo más relevante es que las cifras de junio ya muestran una recuperación contra mayo y es de esperar que de aquí a fin de año tengamos un segundo semestre mejor que el primero y en crecimiento, impulsado por verdaderas oportunidades para que los clientes pueden aprovechar”.

La expectativa de una recuperación también está presente entre las automotrices. Como es el caso de BYD, ya que su country manager expresó: “Somos optimistas respecto al segundo semestre. En nuestro caso, seguimos transitando nuestra primera etapa de desarrollo en la Argentina y todavía no cumplimos un año de operación. Nuestro foco está puesto en seguir construyendo una operación sólida y sostenible, con una clara proyección de futuro”.

Para Cavicchioli, el contexto económico también permitirá una mejora en la demanda. “Para la segunda mitad del año esperamos un semestre mejor debido a la baja en la inflación y las tasas. Habrá más acceso al crédito a un costo menor. El mercado seguirá muy competitivo”, afirmó.

El exceso de stock y la cautela de los compradores marcaron el desempeño del mercado durante el primer semestre

El ejecutivo también cuestionó el esquema actual de patentamiento y del impuesto automotor. “También hay que cambiar el sistema actual de costos de patentamiento y patentes bimestrales. No es justo que una provincia se quede con un porcentaje del valor del auto todos los años. Son impuestos sobre impuestos. Los impuestos ya se pagaron con la compra inicial. Lo mismo las transferencias. El día que cambiemos eso, no solo se van a vender más cero kilómetro sino que el costo de taxis, remises, Uber y autos de alquiler va a bajar para todos los usuarios”, agregó.

Por su parte, Kimelman considera que el cambio que atraviesa el mercado va más allá del origen de las marcas. “Más que hablar del origen de las marcas, creemos que hoy la discusión pasa por la capacidad de innovar, invertir y ofrecer productos que realmente respondan a las nuevas expectativas de los consumidores”, aseguró y agregó: “La mayor competencia siempre beneficia al cliente. Hoy los consumidores argentinos tienen acceso a vehículos con niveles de tecnología, seguridad y equipamiento que hasta hace pocos años estaban reservados para segmentos mucho más altos. Esa evolución eleva el estándar de toda la industria y acelera la incorporación de nuevas tecnologías".

El sector espera una recuperación en la segunda mitad del año, aunque ya descarta igualar las 612.178 unidades patentadas en 2025 Shutterstock

Respecto a esta proyección, semanas atrás, Martín Massimino, director comercial de Volkswagen, sostuvo que junio mostró algunas señales de recuperación que permiten proyectar una mejora para los próximos meses. “Junio tuvo dos días hábiles más, así que tenés un efecto de eso. También vemos que la última semana, la tendencia empezó a cambiar un poquito, que no se ve directamente en patentamientos, pero sí en boletos [de compra]. Nos da la sensación de que el segundo semestre puede ser un poco mejor”, afirmó.

Entonces, si bien el partido todavía no terminó, la pregunta que surge es si el mercado podrá igualar los 612.178 vehículos patentados durante 2025, informados por Acara. Por ahora, el sector mantiene cierta cautela. Si bien coinciden en que la segunda mitad del año será mejor que la primera, impulsada por una mayor oferta de financiamiento, una desaceleración de la inflación y un escenario más competitivo, no se observan miradas o proyecciones de un mercado que cierre (como mínimo) al mismo nivel que el año pasado.

En cambio, el objetivo más realista es que la recuperación de los próximos meses permita reducir la brecha que hoy muestran los patentamientos acumulados y finalizar 2026 con una diferencia lo más acotada posible respecto de 2025.