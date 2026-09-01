Smart regresó a la Argentina totalmente transformada: cómo son los nuevos SUV que presentó

La marca que se hizo conocida por sus pequeños autos urbanos inició una nueva etapa en la Argentina, pero con vehículos completamente diferentes a los que recordaba el público. Smart regresó al país con dos SUV eléctricos de mayores dimensiones, cinco plazas y un posicionamiento premium, que serán comercializados por Prestige Auto, representante local de Mercedes-Benz.

Los nuevos smart son más grandes que los recordados en nuestro mercado

La presentación del retorno de la marca se realizó en Manso, dentro de Nordelta, un escenario alineado con el público al que parece apuntar la nueva gama. Desde Prestige explicaron que consideran a Volvo como una de sus principales referencias por perfil de cliente, posicionamiento y precios.

“Decidimos que no hay una solución universal de movilidad”, sostuvo Daniel Herrero, presidente y CEO de Prestige Auto. El ejecutivo explicó que la incorporación de Smart forma parte de una estrategia destinada a ampliar la oferta de la compañía y acompañar la evolución de sus clientes hacia nuevas tecnologías.

Smart presentó en el país los nuevos #1 y #3

La actual smart surgió de la empresa conjunta creada en 2019 por Mercedes-Benz y el grupo chino Geely. El desarrollo de los vehículos está liderado por el equipo global de smart, la producción se realiza en China y el diseño exterior e interior de los modelos #1 y #3 fue desarrollado por Mercedes.

Cómo son los nuevos smart

El smart #1 es un SUV de 4,27 metros de largo —4,30 metros en el BRABUS, versión desarrollada junto a la compañía de tuning de alto rendimiento—, con cinco plazas y un baúl de 323 litros. Se ofrece en cuatro versiones.

El smart #1 es un SUV de 4,27 metros de largo y se ofrece en cuatro versiones

Las iniciales Pure, Pro y Pro+ entregan 272 CV y 343 Nm, tienen tracción trasera y aceleran de 0 a 100 km/h en 6,7 segundos. Pure y Pro utilizan una batería de 49 kWh y declaran 310 kilómetros de autonomía WLTP, mientras que Pro+ lleva una de 66 kWh y alcanza 420 kilómetros.

Las iniciales Pure, Pro y Pro+ entregan 272 CV y 343 Nm

El #1 BRABUS también posee una batería de 66 kWh, pero suma un segundo motor, tracción integral y una potencia conjunta de 428 CV y 543 Nm. Acelera de 0 a 100 km/h en 3,9 segundos y ofrece 400 kilómetros de autonomía.

El #1 BRABUS cuenta con tracción integral y una potencia de 428 CV y 543 Nm

Por otro lado, el smart #3 adopta una silueta de SUV coupé, mide 4,40 metros y tiene un baúl de 370 litros. Las versiones Pro y Pro+ utilizan el mismo conjunto de 272 CV y tracción trasera, con una aceleración de 0 a 100 km/h en 5,8 segundos. La primera cuenta con una batería de 49 kWh y 325 kilómetros de autonomía; la segunda emplea una de 66 kWh y llega a 435 kilómetros.

El smart #3 adopta una silueta de SUV coupé

El #3 BRABUS desarrolla 428 CV, posee tracción integral, declara 415 kilómetros de autonomía y acelera de 0 a 100 km/h en 3,7 segundos. Todos los #1 y #3 tienen una velocidad máxima de 180 km/h.

El Smart #3 BRABUS desarrolla 428 CV y declara 415 kilómetros de autonomía

Toda la gama incorpora una pantalla central de 12,8 pulgadas, instrumental digital de 9,2 pulgadas, Apple CarPlay y Android Auto, navegador, llave digital, funciones remotas mediante una aplicación y tecnología V2L para alimentar dispositivos externos.

Toda la gama incorpora una pantalla central de 12,8 pulgadas y un instrumental digital de 9,2 pulgadas

Los dos modelos obtuvieron cinco estrellas en las pruebas de Euro NCAP y cuentan con siete airbags, frenado autónomo de emergencia, control de crucero adaptativo, monitoreo de punto ciego, mantenimiento de carril y alertas de tránsito cruzado, entre otras asistencias. En lugar de una rueda de auxilio incluyen un kit de reparación e inflado.

Los dos modelos obtuvieron cinco estrellas en las pruebas de Euro NCAP y cuentan con siete airbags

Los precios públicos sugeridos al público para cada una de las versiones son los siguientes:

smart #1 Pure: US$49.900

US$49.900 smart #1 Pro: US$54.500

US$54.500 smart #1 Pro+: US$62.500

US$62.500 smart #1 BRABUS: US$73.900

US$73.900 smart #3 Pro: US$56.500

US$56.500 smart #3 Pro+: US$64.500

US$64.500 smart #3 BRABUS: US$75.900

Carga, garantía y recompra

Las versiones con batería de 49 kWh admiten hasta 130 kW en corriente continua, mientras que las de 66 kWh alcanzan 150 kW. Las fichas técnicas declaran 30 minutos para pasar del 10% al 80%, siempre bajo condiciones adecuadas de carga.

Cada unidad incluye un cargador domiciliario, uno portátil para tomacorrientes compatibles y un cable Tipo 2 para estaciones públicas. La garantía general es de tres años sin límite de kilometraje y la cobertura de la batería y los componentes eléctricos se extiende por ocho años o 160.000 kilómetros.

Los vehículos serán vendidos y atendidos por una red especializada conformada por concesionarios Mercedes Benz

Los vehículos serán vendidos y atendidos por una red especializada conformada por concesionarios Mercedes-Benz. El mantenimiento está previsto cada 20.000 kilómetros o una vez al año y la asistencia funciona las 24 horas en la Argentina y países limítrofes.

Al mismo tiempo, Prestige también anunció un programa de recompra con valor garantizado durante los primeros años de uso. En ese sentido, Herrero explicó que se tomará como referencia el precio actualizado del mismo vehículo en el concesionario, aunque todavía resta conocer el detalle definitivo de la fórmula y sus condiciones.

“Entendemos que el futuro de la movilidad no sólo se construye con ingeniería, sino también con confianza”, resumió el ejecutivo sobre cómo piensan competir en un mercado argentino cambiante, con cada vez más oferta y nuevos competidores.