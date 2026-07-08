Subastan autos de Peugeot, Fiat, Jeep y Citroën desde $15 millones: cómo participar

Las subastas suelen representar una oportunidad para acceder a un vehículo, ya que parten de un precio base inferior al de mercado y permiten realizar ofertas competitivas.

En ese contexto, el próximo 14 de julio a las 14 cerrará una nueva subasta en la plataforma de Narvaezbid, que pondrá a disposición vehículos pertenecientes a la flota del Grupo Stellantis. En esta ocasión, se ofrecerán modelos de Peugeot, Fiat, Jeep y Citroën.

En esta oportunidad, se ofrecen siete lotes. Si bien a continuación se detallan las principales características de cada uno, se recomienda visitar el sitio web de la subasta o asistir a la exhibición presencial para conocer el estado y las condiciones de los vehículos con mayor detalle.

El que cuenta con el precio base más bajo es un Jeep Compass Longitude 2.4 AT blanco, modelo 2019, con aproximadamente 39.089 kilómetros recorridos. Su valor inicial para participar de la subasta es de $15.897.000.

Jeep Compass

Un escalón por encima aparece un Citroën C3 T200 Feel, modelo 20225, que por sus 14.960 kilómetros declarados parte desde un precio base de $16.695.700.

Citroën C3

También figura un Citroën Basalt, el SUV que, en su versión 0 km, se ubica entre los más accesibles de su segmento. En este caso, se trata de un Basalt T200 Shine, modelo 2025, con apenas 11.372 kilómetros recorridos y un precio base de $18.690.840.

Citroën Basalt

Como otra alternativa, también se ofrece un Citroën C5 Aircross, un SUV que recientemente volvió al mercado local con una nueva generación. En este caso, sin embargo, se trata de una unidad de la generación anterior: un THP 165 Feel Pack, modelo 2021, con 59.496 kilómetros declarados y un precio base de $19.830.790.

Citroën C5 Aircross

En cuanto a pickups, sólo aparece un lote que es una nueva Fiat Toro versión Volcano 4x4, modelo 2026, con sólo 332 kilómetros. Por este motivo partió desde los $29.267.000 y ya cuneta con una oferta superior a los $30.000.000.

Fiat Toro

Por último, la oferta se completa con dos modelos de Peugeot. Se trata de dos E-2008 modelo 2024: uno con 6015 kilómetros y el otro con 1969 kilómetros recorridos. Sus precios base son de $48.804.770 y $48.926.990, respectivamente.

Peugeot E-2008 (con 1969 kilómetros)

Cómo participar de la subasta

Cualquier persona o empresa puede participar sin costo de las subastas, realizando todo el proceso de forma online, pero con la ventaja de poder coordinar una visita a los vehículos o directamente consultar los días de exhibición y puesta en marcha en la web. Para ofertar, sólo deben registrarse en la web y una vez que su usuario haya sido validado, iniciar la habilitación en la subasta.

Las unidades publicadas se encuentran disponibles para recibir ofertas hasta el día y horario de cierre de la subasta. A partir de ese momento, cada oferta nueva que ingrese agregará tres minutos extras al reloj, hasta que la última oferta en ingresar se convierta en la ganadora de la subasta. Esto permite que los usuarios puedan contar con más tiempo para decidir si seguir ofertando, a diferencia de una subasta presencial, donde el tiempo disponible es de apenas unos segundos.

En las condiciones de participación de la subasta, se pueden encontrar todos los gastos de la operación detallados. Entre los beneficios para el comprador se destacan: aprovechar precios competitivos respecto al mercado tradicional, acceso abierto a todo el país, sin importar la ubicación del activo o el comprador, transparencia y trazabilidad total en todas las etapas del proceso información detallada y fotos reales de cada vehículo, la posibilidad de seguir ofertas en tiempo real y participar de forma 100% online, desde cualquier dispositivo.