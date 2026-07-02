Una marca de motos lanza seis modelos para la Argentina, en medio de un boom de ventas

La marca india Bajaj, representada en el país por el Grupo Corven, presentó su portfolio 2026 para la Argentina con seis nuevos modelos destinados al segmento street, una actualización que incluye tanto nuevas incorporaciones como evoluciones de motos ya comercializadas.

La decisión se da en medio de un crecimiento sostenido de las ventas de motos en la Argentina. El sector prevé números históricos para este segmento y que se consoliden aún más los motovehículos en sus distintas categorías.

De los seis modelos anunciados, tres ya se encuentran disponibles en los concesionarios: la Rouser NS160 UG2, la Rouser NS200 UG2 y la Dominar 400 UG2; y en los próximos meses se incorporarán la Dominar 250 UG2, la Rouser N125 y la Rouser NS200 UG2 FI.

Entre las principales novedades de la gama se destaca la incorporación de equipamiento que hasta hace poco estaba reservado para modelos de mayor cilindrada. La mayoría de las motos ahora ofrecen iluminación Full LED, tableros digitales con conectividad Bluetooth y navegación giro a giro, puertos USB y sistemas de asistencia como embrague antirrebote y frenos ABS.

Los modelos que ya están a la venta

Por un lado, la Rouser NS160 UG2 conserva su perfil deportivo, pero incorpora una serie de mejoras tecnológicas. Está equipada con un motor de 160 cc que desarrolla 15,5 CV y 14,6 Nm de torque. Suma horquilla delantera invertida, tablero digital con conectividad Bluetooth, iluminación Full LED y ABS monocanal. Su precio sugerido es de $4.690.990.

Rouser NS160 UG2

Por su parte, la Rouser NS200 UG2 actualiza uno de los modelos más representativos de la marca. Mantiene un motor de 23,5 CV y 18,3 Nm de torque, pero agrega tablero digital con navegación giro a giro, iluminación Full LED, embrague antirrebote y frenos a disco en ambas ruedas. Se ofrece desde $5.849.990.

Rouser NS200 UG2

La variante más equipada es la Dominar 400 UG2, impulsada por un motor de 40 CV y 35 Nm de torque. Entre sus novedades incorpora acelerador electrónico, cuatro modos de conducción, control de tracción adaptativo, ABS de doble canal, iluminación Full LED con encendido automático y un kit de viaje de serie integrado por parabrisas, cubre puños y puerto USB.

Su precio es de $9.063.990 y cuenta con financiación prendaria de hasta el 50% del valor de la unidad en 12 cuotas sin interés.

Dominar 400 UG2

Los lanzamientos previstos para los próximos meses

Durante septiembre llegará la Dominar 250 UG2, que incorporará acelerador electrónico, control de tracción, cuatro modos de conducción, tablero digital con conectividad Bluetooth, iluminación Full LED y ABS de doble canal. Su motor entrega 27 CV y 23,5 Nm de torque.

Dominar 250 UG2

En octubre será el turno de la Rouser N125, un modelo pensado como puerta de entrada a la marca. Equipada con un motor de 125 cc de 12 CV, contará con tablero LCD con conectividad Bluetooth, iluminación Full LED, puerto USB y sistema de frenado CBS.

Rouser N125

Finalmente, en noviembre desembarcará la Rouser NS200 UG2 FI, la versión más avanzada de la familia NS200. Incorporará inyección electrónica, una potencia de 24,5 CV, horquilla invertida y un sistema de ABS configurable con tres modos de funcionamiento (Road, Rain y Off Road), además del equipamiento tecnológico presente en el resto de la gama.

Rouser NS200 UG2 FI