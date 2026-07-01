Cómo saber cuándo es momento de cambiar el aceite del auto para que no se rompa el motor

Darle mantenimiento a un auto es crucial para alargar su vida útil y proteger tu integridad, sobre todo cuando se trata de elementos imprescindibles como el aceite. Dicho producto se encarga de lubricar todas las partes móviles como el motor, los pistones y bielas.

Si no se le presta atención a esta sustancia, se corre el riesgo de que las piezas internas del vehículo se desgasten y el motor comience a experimentar sobrecalentamientos.

El aceite de auto está compuesto por aceites base y aditivos que le confieren propiedades específicas, como la viscosidad y la resistencia a altas temperaturas, lo que permite el enfriamiento del motor.

De acuerdo con Repsol, compañía global multienergética, este líquido debe renovarse cada 15.000 o 30.000 kilómetros, equivalentes a uno o dos años dependiendo del nivel de uso.

Los tiempos dependen del uso y del tipo de aceite

Sin embargo, esa frecuencia puede variar por factores como el tipo de aceite empleado, el estilo de conducción y hasta las mismas recomendaciones de los fabricantes. Por ejemplo, Volkswagen (México) sugiere cambiarlo cada 15.000 kilómetros.

Otro factor que también debes considerar es el tiempo; hay ocasiones en que el aceite suele degradarse antes del kilometraje establecido, lo que es perceptible con señales como olor a quemado o fugas. En tales casos, Repsol recomienda cambiarlo cada 12 meses para vehículos de uso habitual y 24 meses para vehículos de uso moderado.

¿Cómo saber si debes cambiar el aceite de tu auto?

Si se identifica algunas de las siguientes señales en un auto, es porque probablemente se necesita un cambio de aceite:

Ruidos bruscos en el motor similares a golpes secos, que pueden indicar que hay baja lubricación.

Olor intenso a aceite en el habitáculo, debido a posibles fugas o al sobrecalentamiento del motor por falta de lubricante.

Humo oscuro saliendo del tubo de escape.

La luz indicadora de presión del aceite se enciende en naranja o rojo.

Si al verificar el aceite con la varilla medidora notas que está negro o huele a quemado.

Mayor gasto de combustible, puesto que al haber poco lubricante, el motor hace un sobreesfuerzo.

Ruidos a golpes secos en el motor puede ser sinónimo de que se requiere un cambio de aceite Shutterstock

¿Cómo cambiar el aceite de tu auto?

El cambio de aceite se puede realizar tanto en el propio hogar como en un taller. Para el primer método, el fabricante Toyota (México) sugiere seguir estos pasos: