Cuánto cuesta la Volkswagen Taos en julio 2026

El Volkswagen Taos, el Sport Utility Vehicle (SUV) del segmento C que recibió una actualización hace pocos meses, comenzó el año con un sólido desempeño comercial en el mercado local. De hecho, se ubicó entre los SUV más vendidos del país al acumular 5682 patentamientos durante el primer semestre, de acuerdo con los datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

En cuanto a los precios, luego de algunos meses sin modificaciones, Volkswagen, la segunda automotriz con más ventas en el plano local, aplicó para julio un incremento del 2% en casi toda su gama (la única excepción es la pickup Amarok, que mantuvo los mismos valores del mes anterior).

Este modelo se producía en la Argentina y ahora llega importado desde México

Con este ajuste, el renovado Taos (que ahora llega importado desde México, luego de que Volkswagen dejara de fabricarlo en la Argentina para darle paso a la nueva generación de Amarok) pasó a ofrecerse con la siguiente configuración de precios:

Volkswagen Taos Comfortline 250TSI AT: $58.662.200

$58.662.200 Volkswagen Taos Highline 250TSI AT: $66.779.600

$66.779.600 Volkswagen Taos Highline Bi Tono 250TSI AT: $67.645.550

Cabe aclarar que todas las versiones están impulsadas por el motor naftero 1.4 TSI de 150 CV y 250 Nm de torque, asociado a una caja automática Tiptronic de ocho velocidades.

El Volkswagen Taos aumentó un 2% en julio

Cómo viene equipado el nuevo Volkswagen Taos

El restyling introdujo una estética alineada con los últimos lanzamientos de la marca. El frente y la parte trasera adoptaron una nueva identidad visual, con firma lumínica renovada, rediseño de paragolpes, parrilla y llantas de aleación. En la zaga se destacan los nuevos faros, la barra LED que los conecta y el emblema trasero iluminado, mientras que el perfil lateral conserva el diseño previo.

Puertas adentro, todas las versiones incorporan un tablero digital de 10,25 pulgadas configurable, una pantalla multimedia central de 10 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay, cargador inalámbrico y cuatro puertos USB-C (dos delanteros y dos traseros). El equipamiento de confort se completa con acceso sin llave, climatizador bizona y asiento del conductor con regulación eléctrica y soporte lumbar.

Todas las versiones incorporan un tablero digital de 10,25 pulgadas

El Volkswagen Taos también ofrece cuatro modos de conducción: Normal, Deportivo, Ecológico e Individual, que permiten adaptar el comportamiento del vehículo según las preferencias del conductor.

En materia de seguridad, toda la gama cuenta con seis airbags, frenos ABS, control electrónico de estabilidad y cámara de visión trasera para asistencia en maniobras y estacionamiento. Por su parte, el Volkswagen Taos llega cuenta con una garantía de tres años o 100.000 kilómetros, lo que suceda primero.