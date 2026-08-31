Subastan motos, autos, SUV y pickups con precios que parten desde los $500.000

En un contexto en el que las subastas de vehículos ganan cada vez más protagonismo como alternativa para acceder a unidades usadas a valores competitivos, septiembre tendrá un remate con más de 120 lotes pertenecientes al Banco Santander.

Una de las subastas destacadas de este mes será la que cierra el 2 de septiembre de 2026 a las 11:00, con una amplia variedad de vehículos y ofertas iniciales que parten desde los $500.000

Si bien a continuación se detallan algunos de los lotes más destacados, ya sea por sus precios accesibles o por su bajo kilometraje, se aconseja consultar el sitio oficial del remate para conocer todos los detalles de las unidades disponibles.

Entre las unidades de menor valor se encuentra una Bajaj Rouser 200, modelo 2024, que tiene una oferta inicial de $500.000, por sus 3538 kilómetros declarados.

Bajaj Rouser 200

En el caso de los autos, uno de los lotes más accesibles será un Fiat Cronos Drive 1.3 GSE CVT, con una oferta inicial de $1.000.000 por ser modelo 2025 y tener 54.382 kilómetros.

Fiat Cronos

Para el segmento de los SUV figura un Peugeot 2008, modelo 2025, con apenas 10.589 kilómetros declarados. La unidad tiene un precio inicial de $1.000.000, aunque la oferta actual ya supera los $15.000.000.

Peugeot 2008

En cuanto al universo de las pickups compactas, uno de los lotes es una Fiat Toro 4x2, modelo 2016, con 155.238 kilómetros declarados y un precio base de $1.000.000.

Fiat Toro

Cómo participar

Cualquier persona o empresa puede participar gratuitamente en las subastas. Para ello hay que registrarse en la web y, una vez que el usuario haya sido validado, se habilita la posibilidad de ofertar.

Pueden recibirse ofertas hasta el día y horario de cierre de la subasta, que puede variar dependiendo del evento. A partir de ese momento, cada oferta nueva que ingrese agrega tres minutos extras al reloj, hasta que la última en ingresar se convierta en la ganadora de la subasta.

Las unidades se venden directamente transferidas al comprador y pueden consultarse de manera online. Aunque, en el caso de que el interesado lo desee, también es posible coordinar una visita en la playa de Narvaezbid, ubicada en San Fernando, Buenos Aires, o en otros puntos de exhibición. En las condiciones de participación de las subastas se pueden encontrar todos los gastos de la operación detallados.