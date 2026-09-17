Suspensión de la licencia de conducir: cuáles son los errores que pueden dejarte sin poder manejar

La normativa de tránsito contempla distintas situaciones en las que un conductor puede quedar temporalmente sin autorización para manejar, ya sea por una infracción, por acumulación de antecedentes o por no cumplir con determinados requisitos administrativos.

Aunque habitualmente se habla de “suspensión de la licencia”, la Ley Nacional de Tránsito distingue entre retención, suspensión, inhabilitación y pérdida de validez. Cada figura tiene consecuencias y procedimientos diferentes. Desde 2025, los conductores principiantes pueden ser suspendidos si cometen una falta grave durante los primeros dos años desde el otorgamiento del registro.

Entre las conductas contempladas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) están manejar alcoholizado o bajo el efecto de drogas, exceder la velocidad máxima, cruzar un semáforo en rojo, utilizar el celular mientras se conduce y circular sin cinturón o, en una moto, sin casco.

Así luce la nueva Licencia Nacional de Conducir (LNC)

Una vez dispuesta la suspensión, el conductor debe volver a rendir el examen correspondiente. Si lo aprueba puede recuperar la habilitación. Si no lo hace, la licencia queda sin vigencia. La falta de presentación también puede derivar en una inhabilitación. La particularidad es que este procedimiento no depende del scoring. Un principiante puede conservar sus puntos y, aun así, quedar suspendido por una sola infracción grave.

Cuándo pueden retener la licencia en un control

La Ley Nacional de Tránsito autoriza a las autoridades a retirar la licencia ante determinadas infracciones graves. Entre ellas también aparecen conducir con alcohol o drogas, exceder los límites de velocidad, pasar un semáforo en rojo, circular a contramano, manejar una moto sin casco y no acreditar la revisión técnica o el seguro obligatorio.

En esos casos, la retención no supone necesariamente una prohibición inmediata de conducir (a excepción de la conducción bajo la influencia del alcohol o drogas), sino que entrega una boleta de citación que puede habilitar al infractor a circular durante un máximo de 30 días mientras se resuelve la situación.

Conducir bajo los efectos de alcohol o estupefacientes o negarse y fugarse a un control de alcoholemia puede desencadenar la retención de la licencia de conducir Mariana Araujo - LA NACION

El problema aparece cuando el conductor no se presenta. Si transcurren 90 días desde la emisión de esa documentación, la licencia retenida puede ser destruida y la habilitación caduca. Para volver a manejar será necesario regularizar la situación y obtener nuevamente el registro. También puede retenerse una licencia vencida, adulterada o perteneciente a una persona que ya se encuentra suspendida o inhabilitada.

Quedarse sin puntos

El scoring es otro camino posible hacia la inhabilitación. El sistema nacional parte de 20 puntos que se descuentan a medida que quedan firmes determinadas infracciones. Cuando el saldo llega a cero, el conductor pierde temporalmente la habilitación.

La primera vez, la inhabilitación nacional es de 60 días. La segunda asciende a 120 días y la tercera, a 180 días. A partir de allí los plazos se duplican. La Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, mantiene un régimen propio: 60 días en la primera pérdida total de puntos, 180 días en la segunda, dos años en la tercera y cinco años desde la cuarta. Por eso, las consecuencias concretas dependen también del lugar en el que se cometió la infracción y de la normativa local vigente.

Al mismo tiempo, la Ley Nacional de Tránsito también sanciona con mayor dureza la reincidencia. Cuando una persona vuelve a cometer una falta grave dentro de los dos años posteriores a una sanción anterior, puede agregarse una prohibición temporal para conducir.

Rige el sistema de scoring nacional en todo el país Santiago Filipuzzi - LA NACION

En la primera reincidencia grave, la inhabilitación puede llegar hasta nueve meses; en la segunda, hasta 12 meses. En la tercera corresponde un período de 18 meses y, desde entonces, los plazos se duplican sucesivamente.

Si cambia alguno de los datos consignados en la licencia y el titular no informa la modificación, el registro pierde validez después de 90 días. La habilitación puede recuperarse una vez actualizada la información.

También puede suspenderse cuando la autoridad determina que el conductor dejó de reunir las condiciones psicofísicas necesarias y mantenerlo habilitado representa un riesgo para la seguridad vial. En ese caso debe realizar una nueva evaluación antes de recuperar la licencia.