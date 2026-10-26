SUV, crossover, hatchback: qué significa cada silueta y por qué cambiaron tanto con los años

¿Por qué llamamos 4x4 a un móvil que jamás pisó terrenos fuera de pista o por qué reservamos el concepto de vehículo utilitario deportivo (SUV) para un vehículo que tampoco tiene nada de sport? El vocabulario automotor está lleno de etiquetas que usamos a diario sin cuestionarlas demasiado... hasta que alguien pregunta de dónde salió el nombre o qué lo diferencia realmente de la carrocería de al lado.

Eso es exactamente lo que pasó con la propia industria en los últimos veinte años: los segmentos que parecían compartimentos estancos empezaron a mezclarse, a prestarse rasgos entre sí y a multiplicar subcategorías que ni los fabricantes terminan de acordar del todo. El resultado es un mapa mucho más rico, pero también más confuso para cualquiera que quiera ordenarlo.

Por eso, LA NACION armó esta guía de siluetas: ni pretende ser un diccionario oficial ni cerrar discusiones que llevan décadas abiertas entre fanáticos del automovilismo. Es, simplemente, un punto de partida para entender por qué un auto se llama como se llama.

Las siluetas troncales

Antes de entrar en detalle, una aclaración necesaria: no existe una norma internacional que unifique estas categorías. Lo que sí existe son regulaciones locales —impositivas, de homologación, de seguridad— que varían según el país y que muchas veces terminan definiendo, en la práctica, dónde empieza y dónde termina cada estilo.

Hatchback

Pensemos en cualquier auto chico o mediano que se haya vendido en la Argentina en los últimos 20 años: hay altas probabilidades de que sea un hatchback. La palabra viene del inglés hatch (escotilla) y describe ese portón trasero que se levanta hacia arriba, integrando el baúl al habitáculo sin una pared que los separe. Para ser más específicos: son los llamados “tres puertas” o “cinco puertas”, dependiendo, precisamente, de la cantidad de compartimentos de acceso.

Peugeot 208

El Peugeot 208 lidera hoy las preferencias locales, escoltado de cerca por el Volkswagen Polo, el Toyota Yaris y el Chevrolet Onix.

Y una aclaración más: cuando hablamos de hot hatch nos referimos a esos modelos de corte deportivo o con mecánicas realmente picantes.

Berlina o sedán

Motor adelante, gente en el medio, valijas atrás: esa es, en esencia, la arquitectura de tres volúmenes que define al sedán clásico, la silueta que durante décadas representó al “auto de verdad” por excelencia.

Fiat Cronos 2026

Hoy atraviesa un momento de menor protagonismo frente al avance de los SUV, aunque los números locales cuentan otra historia: el Fiat Cronos, un sedán, es el auto más vendido de la Argentina en los últimos años. También siguen siendo muy buscados el Toyota Corolla o el Volkswagen Virtus. Y las marcas chinas están empezando a ofrecer este formato en sus catálogos (por ejemplo, el Chery Arrizo 8), señal de que todavía tiene un público fiel.

Coupé

Viene del francés couper, cortar, y remite literalmente a los carruajes que perdían una fila de asientos para volverse más compactos. Trasladado al auto moderno, describe una carrocería de tres volúmenes con apenas dos puertas, casi siempre con vocación deportiva: ahí aparecen varios de los BMW de la Serie M, el Mercedes-Benz CLE o el Toyota GR 86.

Toyota GR 86

Lo curioso es que el mundo SUV le robó la palabra para bautizar a los modelos con techo de caída pronunciada, como el BMW X6 o el Audi e-tron, estirando el significado original bastante más allá de su cuna.

SUV (Sport Utility Vehicle)

Aquí empieza el problema, porque la sigla promete algo que no todos los modelos cumplen. ¿Hace falta tracción 4x4 y diferencial electrónico para ganarse el título, o alcanza con que tengan la carrocería elevada y un diseño que parece dirigido al off-road?

Hyundai Tucson, un SUV con todas las letras

La discusión está lejos de saldarse —modelos como el Honda HR-V, dentro del segmento B, la reavivan cada tanto— y probablemente nunca se resuelva del todo, mientras convivan bajo el mismo concepto un Land Rover Defender o un Toyota Land Cruiser (pensados para cruzar desiertos o trepar montañas) con otros de corte netamente urbano como, por ejemplo, el Chevrolet Tracker o un Volkswagen T-Cross, que rara vez salen del asfalto.

Pickup

Cabina simple, doble o extendida. Mecánica naftera, diésel o, cada vez más, híbrida. Tamaño chico, compacto, mediano o full size... Pocos segmentos ofrecen tantas variantes combinables como el de las “chatas”, que nacieron como herramienta de trabajo y hoy compiten de igual a igual con sedanes y SUV como vehículo principal del hogar.

Dentro de este formato se engloban aquellos vehículos que tienen habitáculo adelante y caja de carga atrás. De ahí que llamar “camioneta” a los SUV o los viejos 4x4 es un error.

Kia Tasman. La última pickup en sumarse a la oferta local EB Adventure Photography - Shutterstock

La oferta local recorre casi todo ese espectro: desde las más pequeñas como la Fiat Strada o la Volkswagen Saveiro, hasta las full size como la RAM 1500 o la Chevrolet Silverado, pasando, obviamente, por las clásicas medianas como Toyota Hilux, Ford Ranger o Volkswagen Amarok. Con tanta variedad no extraña, entonces, que sumadas totalicen casi el 25% de las ventas del mercado.

Monovolumen

Hay una discusión de larga data sobre qué autos merecen este nombre: algunos puristas incluyen ahí a cualquier carrocería que no marque una separación visible entre capot y parabrisas, hasta el punto de sumar al Twingo en esa lista. Nuestro criterio prioriza otra cosa: la habitabilidad y la capacidad real de transporte de pasajeros por encima del diseño.

Chevrolet Spin. De los pocos monovolúmenes que quedan

Bajo esa vara entran el Chevrolet Spin o el Honda FIT y los recordados Renault Scènic o Citroën Picasso, todos vehículos que resignaron estética a cambio de mucho espacio y comodidad para los pasajeros.

Cruces, variantes y nichos

Ninguna de las siluetas anteriores existe en estado puro. Cada una fue mutando con el tiempo hasta generar variantes propias, algunas tan consolidadas que ya funcionan como segmentos independientes.

Fastback

El Fiat Fastback puso de moda el término otra vez, aunque el concepto es mucho más viejo que ese modelo. Se trata de una luneta trasera con una caída pronunciada, casi horizontal respecto al piso, un rasgo de diseño que dio origen a la expresión “sedán coupé” para nombrar autos con esa línea sin importar cuántas puertas tengan.

BMW X6. Inauguró el estilo coupé en los SUV

El Ford Mustang, el Citroën CX, el Mercedes-Benz CLS, el Porsche 356 y el BMW X6 son algunos de los hitos que marcaron esta tendencia a lo largo de la historia.

Crossover

Si se lo busca en diccionario, el término no aparece aunque nadie duda de su significado. Un crossover es, ni más ni menos, el cruce entre un SUV y un hatchback, del que además suele heredar la plataforma para abaratar costos.

Nissan Kicks. El crossover de la marca japonesa

El segmento B de los SUV es su territorio natural: ahí compiten el Fiat Pulse, el Nissan Kicks, el Peugeot 2008 y el Volkswagen Nivus, algunos de los modelos más vendidos de la región en esa categoría.

Station wagon

Los viejos y recordados rurales. Fueron la respuesta, durante años, para quienes necesitaban más espacio sin abandonar la base mecánica de un sedán o un hatch. El avance de los SUV les quitó buena parte de ese protagonismo, pero dejaron una huella importante en el mercado argentino, con modelos como el Chevrolet Corsa Wagon, el Fiat Palio Weekend, el Renault Mégane Grand Tour, el Toyota Corolla Fielder y los Volkswagen Quantum y Vento Variant, varios de ellos hoy convertidos en objetos de colección.

Audi A6 Avant. Conserva el viejo formato rural TSP - AUDI AG

Algunas marcas aún lo mantienen, como el BMW M5 Touring, los Avant de Audi o el Subaru Outback.

Cabriolet o convertible

Techo de lona, techo rígido, techo que se guarda dentro de la propia carrocería o que directamente se retira a mano: las soluciones cambian, pero el concepto es siempre el mismo, un auto pensado para andar sin techo. La variante targa se cuela en esta categoría con matices propios, ya que no elimina el techo por completo sino que lo reemplaza por paneles vidriados y removibles.

El Mini Cabrio, el Peugeot 207 CC, el Renault Mégane CC y el Volkswagen Beetle Cabrio supieron tener buena presencia en el mercado local.

Kei car

Nació en Japón en los años cincuenta, de la mano de beneficios impositivos pensados para masificar el acceso al automóvil en un país con calles angostas y ciudades densas. Con el tiempo esos incentivos se redujeron, pero el hábito quedó instalado: los kei car son autos muy chicos, con dimensiones equiparables a nuestro segmento A —Renault Kwid o Fiat Mobi, por citar referencias locales—, siguen siendo hoy los autos más vendidos en Japón.

Suzuki Alto. Típico Key Car japonés

El Daihatsu Tocot, el Subaru Chiffon, el Suzuki Alto y el Toyota Pixis son algunos de sus representantes, casi desconocidos fuera de las fronteras japonesas pero centrales en la vida cotidiana de ese mercado.

Boxy

Para cerrar, hablemos del formato de moda. Es una estética que atraviesa transversalmente a varios de los que ya repasamos: líneas rectas, paneles casi verticales y ángulos marcados por sobre las curvas aerodinámicas. Nació por necesidad más que por elección de diseño —era la forma más simple y barata de fabricar carrocería en chapa— y con el tiempo se convirtió en una firma estética asociada a la robustez y a la capacidad off-road, aunque hoy también aparece en propuestas puramente urbanas que buscan ese aire retro.

Jeep Wrangler Rubicon. Uno de los boxy más conocidos Stellantis

El Suzuki Jimny es probablemente el ejemplo más puro de esta línea en la actualidad, junto al Land Rover Defender clásico, el Jeep Wrangler y el Mercedes-Benz Clase G, todos herederos directos de una tradición que empezó con los utilitarios militares de mediados del siglo XX.

Lo interesante es que el estilo boxy tuvo un resurgimiento reciente que lo sacó del terreno exclusivamente off road. Modelos como el nuevo Ford Bronco, el Hyundai Santa Fe de última generación o el Kia EV9 retomaron esas líneas cuadradas como recurso de identidad visual, incluso en propuestas eléctricas donde la aerodinámica ya no depende tanto de la forma exterior. Así, lo que empezó como una solución práctica de fabricación terminó convertido en una elección deliberada de diseño, capaz de convivir tanto con un utilitario 4x4 como con un SUV familiar de uso urbano.